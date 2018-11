Znovu bych nekandidovala... Chtěla bych být prezidentkou! Takto Hillary Clintonová vystoupila na veřejnosti

I přesto, že demokratka Hillary Clintonová už dvakrát v prezidentských volbách neuspěla, stále si nejspíše ještě nenechala úplně zajít chuť Bilý dům dobýt. Před publikem v New Yorku se totiž nechala slyšet, že by chtěla být prezidentkou, uvedl server Novinky.cz.

Clintonová se na otázku před publikem v New Yorku svěřila, že by sice znovu kandidovat nechtěla, ale pak dodala: „Chtěla bych být prezidentkou!“ Pak pokračovala se slovy, že prezidenta demokratů čeká velká práce. Na tu prý má kvalifikaci coby bývalá senátorka a ministryně zahraničí.

A jaké jsou šance, že by se znovu zkusila utkat v boji o prezidentský post? „Je to někde mezi velmi nepravděpodobným a nulou, ale nula to není,“ uvedl pro časpopis Politico její poradce Philippe Reines.

Veřejně se Clintonová často vyjadřuje ke krokům prezidenta Donalda Trumpa. Ráda zdůrazňuje, co proti němu dělá její politická organizace. V roce 2016 s Trumpem prohrála na počet volitelů, ale v lidovém hlasování získala o 2,8 milionu hlasů víc.

Do příštích prezidentských voleb zbývají ještě dva roky, ale už nyní se hovoří o tom, kdo by v nich mohl kandidovat. Málokdo po porážce Clintonové od Donalda Trumpa čekal, že mezi kandidáty se může znovu objevit právě bývalá ministryně zahraničí.

Clintonové bude v roce 2020 již třiasedmdesát let a již v rámci poslední prezidentské kampaně se hovořilo o jejím ne zcela pevném zdraví poté, když se nejméně dvakrát zhroutila na veřejnosti.

autor: nab