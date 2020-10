Zoufalý redaktor, nadával Babiš a pomstil se. I přiznal chybu ANO

reklama

Pokračoval i k sympatizantům svého hnutí ANO. „Moc si toho vážím. Měl jsem z toho obavy, protože samozřejmě ta mediální masáž je neuvěřitelná,“ zmínil.



A pak následoval návrat k debatě na České televizi. Babiš zkritizoval, že v ní „ani nedostal slovo“ a nemohl reagovat na „lži oponentů“. Andrej Babiš ANO 2011



„Ale to není nic nového. Česká televize má několik pořadů antibabišovských. A samozřejmě i včera celý den jsme viděli antibabišovce komentovat volby. Vždycky mám pocit, že když vyhrajeme, tak vlastně nevyhrajeme, protože v mediálním prostoru se všichni ubezpečují, že vyhráli jiní,“ doplnil premiér k veřejnoprávní televizi. „No ale myslím si, že vy tomu dobře rozumíte, co říkám. A že jste schopni rozlišit, kde je pravda a kde je lež,“ připojil též ve svém videu hodnotícím průběh voleb. Psali jsme: „Zlobil se? Slabý slovo! Písařovicová si neškrtne. Ani v tý její minisukni!“ Minutová ručička začala odpočet. Dohra superdebaty ČT

„To je vrchol!“ Babiš trhal moderátorku ČT, ta ho nenechala mluvit. Rakušan ho seřval, Fiala vybuchl

Upozornil, že volební výsledky má ANO ještě lepší než v roce 2016. „Dostali jsme rekordních 604 441 hlasů, to znamená o 71 380 hlasů více než v roce 2016. Vyhráli jsme v deseti krajích, takže o jeden kraj více než v roce 2016, a získali jsme o dva mandáty navíc,“ podotkl.



Sám však přiznává, že pro jeho hnutí nebude povolební vyjednávání jednoduché. Už minule to podle něj bylo „všichni proti ANO“. „Všude ta tendence je nás obejít. Je to i vlastně ten signál, o kterém se stále mluví, jak porazit Babiše. To je jediný program těchto stran: jak porazit Babiše. To je jejich obsese,“ tvrdí. Fotogalerie: - Volby drive-in

Také je prý pro jeho hnutí důležité se zamyslet nad tím, „do jaké míry jsou krajské organizace schopné generovat nějaké osobnosti, nebo ne“. Jednotlivé kraje je podle něj třeba analyzovat.



Ministerský předseda doufá, že hejtmani, kteří nejsou z hnutí ANO, se nebudou vůči vládě vymezovat a že „celý ten první rok jejich působení do parlamentních voleb nebude jenom o nějaké politice proti vládě“.



„Včera jsem viděl jednoho zoufalého redaktora, který říká, že se nestaví. Prosím vás, všude se staví. Já myslím, že to všichni vidí, co se děje,“ spustil též a informoval, že se staví „mimořádným tempem“ a příští rok se dokončí i dálnice D1. Vláda se tak má snažit z krize „proinvestovat“. Fotogalerie: - Volby v ulicích

Kromě voleb a jejich průběhu ale došlo i na další témata. Babiš zmínil průběh jednání Evropské rady, na kterých se řešily Turecko a Bělorusko. Podpořil názor zastávající se Kypru a Řecka. V případě běloruských sankcí jmenuje, že jsou vedeny proti 43 lidem, kteří se podíleli na násilí. „My chceme občanům Běloruska pomoci. Oni mají silnou touhu po svobodě a my jim nechceme říkat, kam patří nebo koho mají volit. Ale je důležité, aby skutečně tam proběhly svobodné volby,“ pravil premiér.



K fungování pilířů Evropské unie už tolik optimismem nehýří. „Vnitřní trh nefunguje dobře,“ myslí si předseda vlády, podle něj mají na vnitřním trhu EU čeští občané „problém“. Debatovat o tom hodlá v březnu 2021, a vyzývá proto k zasílání konkrétních příkladů bariér na trzích EU.



V závěru zmínil rozpočet a koronavirovou situaci. U rozpočtu Babiš doufá, že se obří deficit rozpočtu povede zmenšovat již za tři roky. Myslíme si, že by se naše ekonomika mohla vrátit, anebo začínat se vracet do normálu od roku 2023,“ řekl. Fotogalerie: - Peníze v časech koronaviru

V příštích dnech hodlá Babiš pokračovat v diskusi, jak evidovat restaurace. Podle něj to „určitě nebude formulář“. Měl by se prý najít „nějaký způsob prostřednictvím mobilů“.



V závěru pak vyzval veřejnost, aby místo ostatním lékařům naslouchali spíše ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi. „Je potřeba naslouchat expertům. A já si myslím, že nový ministr zdravotnictví profesor Prymula je jediný z celé vlády epidemiolog, že tomu rozumí,“ uvedl Babiš a následoval se vzkazem, že by „lékařské celebrity, které stále k něčemu vyzývají“, měly „respektovat jednotlivé odbornosti a profese“.



Zřejmě tak Babiš mířil na množství lékařů, mezi nimiž je profesor Jan Pirk či stomatolog Roman Šmucler, kteří vládu prostřednictvím petice vyzývají, aby zrušila opatření namířená proti šíření koronaviru





Celé video můžete zhlédnout zde:

