Způsobila opozice katastrofu? Za týden budeme prosit v cizině o pomoc, padlo. Odborníci mají strach

„Tento měsíc nás čekají opravdu těžké časy. Nemysleme si, že nějakým rozvolněním čehosi dosáhneme. Je třeba zavírání oblastí, kde je výskyt koronaviru vyšší," řekl v pořadu 360° Pavlíny Wolfové epidemiolog Smejkal k neprodloužení nouzového stavu.

„Nejužitečnější by bylo, kdybychom teď vzali karabáč a rozehnali ministerstvo zdravotnictví a zřídili nezávislý útvar, který by koordinoval čistě jen boj s epidemii,“ odpověděl evoluční biolog Flegr na dotaz, jak by mělo Česko nyní postupovat dál.

Reálně je ale potřeba držet společnost co nejvíce uzavřenou, pokračoval. „Jsou nezbytná co nejpevnější protiepidemická opatření. Nerozvolňovat, naopak hledat způsob, jak ještě utáhnout. Dlouhodobé řešení je začít testovat, začít to brát vážně a trasovat ty lidi,“ prohlásil Flegr.

Pokud se v pondělí otevřou obchody, předpokládá Smejkal, že situace v nemocnicích bude kritická. „Pokud by se obchody nedej bože otevřely či se cokoliv rozvolnilo, projeví se to na zahlcení nemocnic, které už teď jsou někde kriticky zahlcené. Nechci si ani představovat, že se to v pondělí stane.“

„Přeplnění nemocnic by při takovém rozvolnění bylo takové, že bychom do týdne museli prosit jiné země o pomoc,“ sdělil Smejkal svou prognózu.

Doufá v to, že si míru nebezpečí lidé uvědomují a budou se chovat zodpovědněji i po případném rozvolnění. „Každý má ve svém okolí někoho, kdo tu nemoc prodělal nebo na ni zemřel. Doufám, že pokud k rozvolnění dojde, tak míra nezodpovědnosti a nedodržování opatření 3R tolik nevzroste,“ doplnil, s tím, že úplně se na to spoléhat nelze.

Profesor Flegr nedává velké šance tomu, že zrušení plošných opatření nepřinese dramatickou křivku nárůstu případů. „Lidi to zřejmě najednou nezačnou respektovat. Zejména kompetentní orgány by měly počítat s horší možností, že se lidé nezačnou chovat rozumně,“ doporučuje.

Jestli se od pondělí zvýší mobilita, křivka podle Flegra půjde razantně nahoru. „Bojím se, že ano. Ta už by šla nahoru, i kdyby se mobilita nezvýšila. Jde jen o to, jak prudce a jak strmě,“ upozornil.

Nyní jde spíše o závod s časem. „Jde o to, jestli se to celé zhroutí do jara, nebo ne, jde o to do té doby vydržet, aby se akutní péče úplně nezbortila,“ připomněl, že pomoci v útlumu viru a jeho mutací by pak mohly zvyšující se jarní teploty.

Podle Smejkala nás ze situace vysvobodí vakcinace, která se však bohužel zbrzdila. „Ven nás z toho dostane až proočkování větší části populace. Bohužel nám na měsíc vypadly dodávky vakcíny Pfizer. Očkujeme tedy méně, než jsme si mysleli. To se ale změní koncem února, vakcín bude tolik, kolik Pfizer plánoval dodat,“ podotkl, že situace proto bude nyní zřejmě velmi složitá.

„Svět je v pandemii dál a my bychom měli jít s dobou, jsme však pořád pozadu,“ pokračuje Smejkal. „Situace v naší zemi je špatná, jsme na tom velmi špatně a může být ještě hůř. Musíme čekat, až Pfizer navýší své dodávky vakcín, protože EMA neschválí Sputník V. Musíme vydržet těžký měsíc a připravit testování a trasování,“ zopakoval epidemiolog z pražského IKEM.

Pod to, co říká Smejkal, by se Flegr podepsal: „Jsme na tom opravdu velmi špatně, ale situaci s testováním vidím daleko dramatičtěji. Musíme testovat milion lidí denně a to jedině s PCR testy. Vakcíny nás nemusí ještě pár měsíců vzrušovat, těch jen tak dost nebude,“ uzavřel evoluční biolog.

Vláda dnes pokračuje v jednání s hejtmany o opatřeních proti covidu-19 a o možném vyhlášení nového nouzového stavu. Pokud nedospějí k dohodě, nouzový stav s půlnocí na pondělí skončí. Vláda by tak musela najít jiný způsob, jak pokračovat v některých protiepidemických opatřeních. Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že všichni hejtmani v neděli kabinet o pokračování nouzového stavu požádají.

