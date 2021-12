Zrušte tu vyhlášku! Proč tak pomalu? Okamura šil do Válka, ten vysvětloval

Ve třetí části Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (za TOP 09) a předseda SPD Tomio Okamura. Ten žádal ministra, aby co nejdříve zrušil vyhlášku o povinném očkování proti covidu. Poté se pořádně obul do ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Válek popsal, co už mnoho let vysvětluje pacientům. „35 let se smiřuji s tím, že lidé věří, že je vyléčí pití moči, někteří věří, že vykadí rakovinu a někteří teď věří, že to s covidem půjde bez očkování. Nepůjde,“ řekl jasně Válek.

Okamura s ministrem Válkem debatovali také na témata Grean Dealu, zdražování cen energií a povinného očkování.

Předseda hnutí SPD se opět zasazoval o vystoupení z EU i kvůli zdražování emisních povolenek, které jsou jedním z hlavních faktorů zdražování energií: „Ani vláda Andreje Babiše, ani vláda Petra Fialy nemá sílu od toho Zeleného údělu EU odstoupit, naznačují to v chystaném programovém prohlášení. To jsou ty důvody toho zdražování.

„Opravdu nemá logiku, že v Česku vyrábíme levnou elektřinu, v Evropské unii nám jí zdraží kvůli předraženým emisním povolenkám, které skupují spekulanti, a následně si pak na burze kupujeme drahou energii, kterou čeští občané nemůžou zaplatit,“ uvedl Okamura.

V týdnu proto vyzval premiéra Fialu, aby sdělil občanům, kdy a jak vyřeší zdražování energií. „Opět se ale z rozhovoru Petra Fialy potvrdilo, že řešení nemají. Je šokující, že už rok říkají, že jsou připraveni vládnout,“ rozčiloval se Okamura.

Také prezident Zeman zmínil Green Deal jako zásadní koncept, který by bylo dobré odmítnout. Předseda vlády Fiala byl opatrnější, ale k té Zelené dohodě má také velké výhrady.

Válek k tomu dodal, že jaderná energetika je něco, co je bezpečný zdroj: „A takto to máme i v našem programovém prohlášení. Postoj vlády je v tomto konzistentní a jednoznačný,“ podotkl.

Okamura následně apeloval na nový kabinet, aby odmítl Green Deal: „Problém je, že před pár dny na jednání v EU Německo potopilo snahu České republiky, aby bylo jádro uznáváno jako čistá energie,“ připomněl předseda hnutí SPD. „Oni nás chtějí odříznout od jednoho z našich důležitých zdrojů energie, zdražování bude pokračovat. Vy to musíte vyřešit a odmítnut tu zelenou politiku EU, jinak se lidé nedoplatí,“ naléhal na člena vlády.

Poté v souvislosti s povinným očkováním ministra Válka vyzval, aby zrušil ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví novou pasáž týkající se povinného očkování proti nemoci covid-19 pro některé profesní skupiny a pro lidi 60+, kterou ministerstvo vydalo ještě před nástupem nového ministra a platit má od března. Okamura je pro dobrovolné očkování.

Předmětnou vyhlášku je podle Válka zapotřebí novelizovat: „Důvody: Vyhláška musí reagovat na to, jak se bude chovat virová varianta omikron, záleží na tom, co získáme za nová data. Dále, povinné očkování dospělých lidí je průlom do metodiky očkování WHO, bude zde muset být jasná shoda zemí EU, jak by se v případě povinného očkování u dospělé populace postupovalo.

„Za mě by ten optimální model měl být takový, že pokud v tom omikron neudělá zásadnější změnu, tak by se to mělo podobat modelu, kdy bylo povinné očkování před třemi lety pro zdravotníky proti spalničkám, tehdy nakonec ten konsenzus byl, že ti, co mají vysoké protilátky nemuseli být přeočkováni. Až když jim ty protilátky klesly. Pokud tedy omikron nezmění totálně pravidla, což bohužel delta udělala, budeme takto postupovat,“ hovořil Válek o očkování na základě testu protilátek.

Válek prý do poloviny února předloží vládě novelu očkovací vyhlášky, která nebude zahrnovat povinné očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let. „Nicméně mohu slíbit, že do půlky února navrhnu novelizaci té vyhlášky a předložím ji ke schválení vládě," prohlásil Válek, který nechce, aby povinné očkování bylo jen „politické plácaní do vody, ale odborné rozhodnutí". „Věková hranice 60+ v novele očkovací vyhlášky určitě nebude, to je špatně určený mandatorní údaj, který není vhodný," vyslovil se ministr zdravotnictví.

Okamura Válka kritizoval, že hodlá novelu vyhlášky předložit až v únoru – protože tím zaměstnanci zdravotnických zařízení, pracovníci v sociálních službách, hasiči a policisté zůstanou zbytečně dlouho v nejistotě. „To mi připadá hodně nedostatečné, já bych vás chtěl požádat, abyste se k tomu vyjádřil co nejrychleji,“ podotkl Okamura.

Válek oponoval, že by naopak považoval za neseriózní vyhlášku měnit, dokud nebudou všechna potřebná data o omikronu. Věří také, že cestou přesvědčování a vysvětlování, kterou chce primárně jít, se nechá ještě celá řada lidi naočkovat. Ministr ujistil, že udělá vše pro to, aby se nezavíraly školy, aby se děti vzdělávaly a aby jezdily na lyžařské kurzy, když na ně jet mají.

Okamura přišel ještě s jedním požadavkem. „Nenasazujme dětem roušky při vyučování, opravdu se to podle mého názoru míjí účinkem. A my bychom uvítali i posílení pravomocí ředitelů, aby oni se mohli poprat s tím, aby celé třídy nemusely do karantény,“ žáá předseda SPD.

Ministr Válek upozornil: „Když opakovaně se někdo nakazí, tak za to je daň, že ti lidé pak mají dlouhodobé zdravotní následky. Já to vidím na CT, dlouhodobě snížená kapacita plic. Proti tomu je jediná cesta – očkování. Možná někdo vymyslí něco jiného, ale já teď nevidím jinou cestu, než je očkování“ zdůrazňuje Válek.

„Hlavní hygienička dostala jasné pokyn, aby těch nařízení bylo co nejméně, ale ta aby se dodržovala,“ pokračoval Válek. Na Štědrý den by se podle ministra měly obchody zavřít v poledne a 25. a 26. prosince by mělo být zavřeno všude po celý den. Po těchto vánočních svátcích prý dostane Válek údaje o tom, jak se chová varianta omikron.

A Okamura vyrazil k dalšímu útoku. „Škoda, že jste nehlasovali proti nouzovému stavu, takže kvůli tomu, že se vaši poslanci zdrželi, tak zůstaly zakázány vánoční trhy. SPD v tom, zůstalo osamoceno,“ připomněl Okamura.

Ihned také vyzval ministra Válka, aby věnoval větší pozornost dalším lékům proti covidu, které lidem mohou pomoci ještě předtím, než se dostanou do nemocnice. V tuto chvíli doma lidé zůstávají s paralenem.

„Pokud bude vláda dál prosazovat plošná drakonická opatření, tak už nebudeme mít peníze ani na to zdravotnictví,“ zaznělo také od předsedy SPD.

Poté se pokusil změnit téma diskuse a udeřil na ministra vnitra a předsedu STAN Víta Rakušana. „Je opravdu skandál, že STAN, hnutí ministra vnitra je financováno z firem v daňových rájích. Je opravdu zajímavé, že když nastupuje nová vláda, tak se dost často mění policejní prezident. Co je za tím?“ ptal se Okamura.

Válek se k odchodu policejního prezidenta Jana Švejdara odmítl jakkoli vyjadřovat s tím, že to je věc ministra vnitra Rakušana a policejního prezidenta.

Místo toho se vrátil k očkování.

Válek vysvětlil, že znovu a znovu bude dělat to, co dělá již 35 let, to znamená, že bude přesvědčovat spoluobčany, stejně jako přesvědčuje své pacienty, že jako lékař se je opravdu snaží ochránit a zachránit. A proto také doporučuje očkování proti covidu.

„35 let se smiřuji s tím, že lidé věří, že je vyléčí pití moči; někteří věří, že vykadí rakovinu; a někteří teď věří, že to s covidem půjde bez očkování. Nepůjde,“ řekl jasně ministr Válek.

