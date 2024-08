Zveřejněn celý dopis vraha Davida Kozáka

Redaktor Ekonomického deníku Jan Hrbáček se rozhodl tento dokument zveřejnit kvůli dlouhotrvajícímu „informačnímu vakuu“, které obklopuje vyšetřování tohoto případu, a také proto, že policie a orgány činné v trestním řízení po dlouhém vyšetřování dospěly k závěru, že nedošlo k žádným fatálním chybám před nebo během zásahu.

Zveřejnění dokumentu má za cíl poskytnout veřejnosti větší vhled do případu, ale zároveň deník upozorňuje, že jde o velmi explicitní materiál, který by neměl být čten citlivými osobami nebo nezletilými.

Dopis odhaluje psychologický stav Davida Kozáka a názory na společnost, což může poskytnout vhled do jeho motivací a myšlení, týká se však pouze vražd z Klánovického lesa.

„Svou oběť jsem neznal, nikdy jsme nepřišly do styku. Do lesa jsem již vstupoval s úmyslem vraždit, upřímně řečeno bych rozstřílel kohokoliv, kdo by se mi v záhodnou chvíli připletl do cesty,“ uvedl v dopise David Kozák.

„Já, níže podepsaný, bych se tím listem chtěl doznat ke spáchání dvojnásobné vraždy z pátku 15. 12. v Klánovickém lese. Činu jsem se dopustil při plném vědomí a svědomí, žádná další osoba mi při plánování či přímo provedení činu nikterak nepomáhala,“ napsal Kozák.

Do Klánovic dorazil podle svých slov po druhé hodině odpoledne vlakem linky S1 z Masarykova nádraží. Ještě během cesty si z telefonu vyndal SIM kartu, na sobě měl „co nejtuctovější a nejméně vyčnívající“ oblečení s cílem znesnadnit identifikaci případnými svědky. V dopise dále zmiňuje své obavy z jeho hnědo-béžového batohu a brýlí, které ho podle jeho názoru odlišovaly od ostatních kolemjdoucích.

Po příjezdu do Klánovic pokračoval pěšky. Do lesa vstoupil jednou z lesních stezek. „Po nějaké době bloudění lesem se mi podařilo dorazit k hlavní cestě poblíž dětského hřiště Na vojenské. Na hřišti se v danou chvíli nacházela žena se dvěma dětmi,“ uvedl Kozák. Právě žena se dvěma dětmi se původně měla stát jeho obětí. „Jelikož jsem byl v danou chvíli již notně rozmrzelý z trmácení se po lese a nemožnosti v něm navzdory přívětivému počasí narazit na živou duši, rozhodl jsem se zariskovat a za cíl si zvolit právě zmíněnou trojici,“ popsal vrah své duševní rozpoložení.

Vysoký počet osob ho nicméně „znejistěl“, a to z důvodu, že ke střelbě měl připravenou „pouze“ tlumičem opatřenou zbraň Beretta 71. „Nebyl jsem si jist, jestli osm ran, k tomu z dvaadvacítky, bude i vzhledem k mým nevalným střeleckým dovednostem dostačujících k usmrcení všech zúčastněných, a proto jsem se rozhodl sáhnout po těžším kalibru, konkrétně po tlumeném Glocku 45, připraveném pro všechny případy v záloze v batohu,“ napsal Kozák.

Stranou u hřiště se poté snažil nabít zbraň. Když byl hotov, všiml si, že k hřišti směřuje muž s kočárkem. Dotyčného vyhodnotil jako „daleko snazší cíl“, proto se ho rozhodl sledovat.

„V těsné blízkosti (ne více než pět metrů) jsem ho pak nějakou dobu následoval, dokud jsme nedorazili na křižovatku lesních cest a dotyčný se rozhodl zabočit doleva. V tu chvíli jsem pozvedl zbraň a v rychlém sledu ze vzdálenosti ne více než jeden či dva metry několikrát vypálil,“ napsal Kozák v dopise.

Po výstřelech údajně propadl panice. „Má očekávání byla, že vypálím dvě rány, muž padne jak podťatý, a bude hotovo. Namísto toho se muž zastavil namístě, pomalu se ke mně otočil, podíval se mi zmateně do obličeje, jako by nemohl uvěřit situaci, v níž se nachází, v jakémsi imaginárním pokusu o obranu se pokusil zakrýt si tvář pomocí rukou a jako ve zpomaleném záběru se sesunul k zemi,“ uvedl Kozák s tím, že po celou dobu pokračoval v palbě.

Dítě v kočárku údajně během incidentu neviděl. Do kočárku však vypálil dvě rány „a dále situaci s dítětem neřešil“. Poté se dal na útěk.

Během útěku potkal ještě pár s kočárkem, u něhož uvažoval, že by mohl „zlikvidovat i je“. Od činu ho odradil znějící zvuk sirén. Klánovice opět opustil linkou S1.

Použitou zbraň i batoh schoval do plastové krabice na adrese svého pobytu. V dopise zdůraznil, že veškeré zbraně držel v legálním vlastnictví. „Zbrojní průkaz jsem si pořídil přímo za účelem vražedné činnosti,“ doznal v dopise. Zkoušky ke zbrojnímu průkazu pak označil za „podstatně jednodušší“ než zkoušky k získání řidičského průkazu.

V závěru dopisu adresovaného příslušníkům Policie ČR David Kozák vyslovil prosbu. Z osobních důvodů si Kozák nepřál být pohřben v rodinné hrobce. „Rád bych, aby mé ostatky byly po zpopelnění anonymně rozneseny na neznámém místě, tudíž bych mohl v klidu zmizet z povrchu zemského a nenechat po sobě vůbec nic,“ napsal Kozák.

