Zvíře, rebel, blázen, ale... Řeporyje jasně promluvily o starostovi Pavlu Novotném

Starosta Pavel Novotný (ODS) je podle většiny obyvatel Řeporyjí „blázen, který ale pracuje ve prospěch obce“. Za dobu svého působení v čele obce podle nich dokázal vyřešit problémy, které obec trápily mnoho let. Podle opozičního zastupitele Jiřího Blažka je ale Novotný populista, který zatím jen těží z projektů svých předchůdců. „Zatím dělá to, co začalo minulé zastupitelstvo, a pak se zviditelňuje,“ má jasno Blažek.

Oblíbenost Novotného zjišťoval server iROZHLAS.cz a kromě několika negativních ohlasů, z čehož byl jeden od opozičního zastupitele, se na excentrického starostu valila jen samá chvála. „Je to takový zvíře, co na srdci, to na jazyku. Já ho mám ale ráda, protože se za nás dokáže postavit,“ řekla například místní seniorka.

Obdobně popisují Novotného i ostatní obyvatelé Řeporyjí. „Někdy možná něco zveličí, ale takový je. Vždycky byl rebel,“ přisvědčila ředitelka školky Diana Schreierová, která si pamatuje, když nynější starosta školku sám navštěvoval. „Znám ho od dětských let, znám i celou jeho rodinu,“ dodala s tím, že kvůli jeho protiruské rétorice má obavy o něj i jeho děti.

„Hodně lidí, kteří ho neměli rádi, když se stal starostou, změnilo názor. Co dělá, je ve prospěch Řeporyjí, a obec celkově posouvá,“ pokračovala Schreierová. „Starosta se snaží všechno řešit. Pracuje hlavně večer, přes den mluví s lidmi. Hodně za ním i chodí, vyhradil si pro ně čtvrteční odpoledne. Dal také k dispozici svůj telefon i Facebook,“ vychválila ho na závěr.

Pozitivně hovořila také pirátská místostarostka Lucie Seguin, která si spolupráci s Novotným v rámci koalice pochvaluje. „To můžu jedině potvrdit. Kdyby to tak nebylo, nemohla by tahle koalice existovat,“ reagovala Seguin na dotaz, zda se se starostou dobře spolupracuje.

V Řeporyjích se ale prý najdou tací, kteří Novotného rádi nemají. „My jsme ho nevolily. Má tady spoustu kamarádů, kteří mu s prominutím lezou do zadnice,“ prohodily další obyvatelky Řeporyjí. „Fakt ho nemusím. Třeba můj muž ho volil, já jsem mu teda vynadala. Chodí do hospody, Novotný tam taky občas zajde, a tak tam kecají. Nevím, o čem teda, ale tihle štamgasti se dohodli, že ho budou volit,“ posteskla si starší žena, načež připustila, že Novotný pro obec pracuje poctivě.

„Pro tuhle část Prahy nikdy žádný starosta nic neudělal, on tady ale pár věcí udělal. Dětské hřiště, byly tady vraky a on se postaral o to, aby to zmizelo, v tom mu zase nemůžeme křivdit,“ dodaly obě ženy.

Podle opozičního politika Jiřího Blažka ale ve skutečnosti Novotný pro obec tak moc neudělal a jen těží ze své mediální zkušenosti. „Zatím dělá to, co začalo minulé zastupitelstvo. Plní úkoly, na které minulá starostka sehnala peníze. Školu dostavěli, zbyly snad peníze i na školku. No a pak se zviditelňuje,“ prohlásil Blažek. „Nemají zveřejněnou koaliční smlouvu a zatím dělají, co rozjelo minulé zastupitelstvo. A s žádným větším projektem ještě nepřišli,“ dodal.

Mnoho dalších obyvatel ale Novotného dále vychvalovalo. „Věci, které tu nefungovaly třeba deset let, najednou jdou,“ říká nám potom, co si do kufru auta odnosil pár větších balíků. „Vybudovalo se dětské hřiště, firmy fungují, udělal i něco s ukrajinskými ubytovnami. Jeho nasazení je obdivuhodné,“ bránil starostu další z obyvatel.

Samotný Novotný připouští, že je populistický politik. „Já jsem populista a populismus je to nejlepší, co jde v téhle vesnici dělat,“ má jasno Novotný a přidává příklad. „Nikdo v Řeporyjích neví, co je to třídírna. Že je to úplně bezpečný provoz. Ale prostě Řeporyje nechtějí třídírnu. Říkal jsem Prchalovi, že je to tady problém číslo jedna,“ pronesl Novotný o volební taktice, kterou si zvolili s marketingovým expertem hnutí ANO Markem Prchalem, který mu pomáhal.

S Prchalem jsou prý kamarádi, ale v příštích volbách se z nich stanou soupeři. „Budu kandidovat do Poslanecké sněmovny a porazím Andreje Babiše z hnutí ANO,“ vypálil Novotný na závěr.

