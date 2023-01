Zvolíte Pavla, ten dokope Fialu. Vy budete platit. Varování, proč voják na Hrad nepatří

reklama

„Je pátek třináctého… A Česko se chystá k volbám. Blízcí přátelé vědí, proč jsem se k nim, na rozdíl od let minulých, v podstatě nevyjadřoval. Ale nakonec stejně neodolám. Radit nikomu nebudu, protože každý je svého štěstí strůjcem. Dovolím si jenom napsat, co si, podle mě, představují někteří kandidáti jako svoji historickou úlohu,“ předesílá Hrbek.

A rovnou se přesouvá k vysvětlení, proč generál Pavel není pro Česko tím pravým prezidentem: „Generál je jednoduše správný generál. Jako ten generál z filmu o císaři, pekaři a Golemovi se svojí slavnou replikou ‚Já ho propíchnu a bude to‘. Sní o tom, že právě on bude vrchním velitelem armády, která po neúspěchu Napoleona a Hitlera konečně porazí Rusko. A aby pro armádu zajistil peníze na kyrysy a fedrpuše, tak dokope Fialu, aby zvýšil všechny daně, aby zvýšil úroky na kreditkách (a mimořádně zdanil všechny banky), aby zdražil uhlí, plyn, benzin i elektřinu, (protože díky tomu se víc vybere na DPH),“ predikuje Hrbek.

Svou roli v jeho vizi o cestě Pavla na Hrad má i Danuše Nerudová: „Klidně Fialu dokope i k tomu, aby z Čapuše udělal hlavní účetní na Ministerstvu financí, když na Hradě jí to bylo málo a ten elektrikář na to vážně nestačí. Čapuše ve svých vlhkých snech prodává ve Vladislavském sále Pražského hradu státní vyznamenání a v Lánech na audiencích chlebíčky s monogramem. A svému kancléři uloží, aby na tu slávu pozval i Čapkovu matku, aby se s tou zajímavou ženou konečně seznámila. V klidu podepisuje Fialou připravené zákony, které likvidují české zemědělství a zejména Agrofert, zatímco její manžel poskytuje stejnému Agrofertu dobře placenou právní pomoc, aby se s těmi zákony dokázal vyrovnat. A když strýček Soros naznačí, zatáhne nás do války s Ruskem stejně spolehlivě jako generál, co z ní chtěl udělat účetní,“ naznačuje, že v obou případech jde spíše o loutky.

A nakonec stranou nezůstala ani Hrbkova glosa zájmů Andreje Babiše, které se se zatažením České republiky do války a zvyšováním cen neslučují: „Babiš, pokud náhodou spí, sní o tom, že Agrofert, který není jeho, bude mít své zemědělské, potravinářské a chemické podniky po celé Evropě a na těch méně úrodných místech, kde zatím hospodaří jiní zemědělci, budou postupně vyrůstat nová a lepší Čapí hnízda. A aby se mu tento sen splnil, potřebuje, aby na ty zemědělské, potravinářské a chemické podniky nepadaly bomby. A aby lidi v Česku měli po zaplacení daní, elektriky a tepla aspoň tolik peněz, aby sobě a svým dětem mohli koupit k jídlu Kostelecké párky z mouky, krve a separátu, hormony nadívané Vodňanské kuře, řepkový olej z Preolu Lovosice a mléko z Olmy Olomouc. A aby byla za jakžtakž přijatelné ceny nafta do traktorů a elektrika pro lisy na olej v Preolu a pastéry a chlaďáky na mléko v té Olmě,“ uzavírá Hrbek a dodává: „Tak jděte a zvolte si své světlé zítřky!“

Nyní jediný Babiš vychází z oné svaté trojice jako to „nejmenší zlo“. Také ekonom by jej na Hradě viděl raději, než Pavla, jehož minulost pro roli prezidenta vnímá jako problematickou.

„Ať se na mě Bohdan Švarc nezlobí, ale v prvním i druhém kole budu volit proti generálovi,“ oznamuje úvodem Pavel Šik. Bohdan Švarc je pseudonym, pod nímž na sociální síti vystupovala Hana Demeterová, s jeho pomocí ovlivňovala Babiše juniora v předvolebním období v roce 2021. Babiše mladšího se jí nakonec podařilo poštvat proti otci a přimět jej vrátit se do Česka. Před zraky novinářů se při zahájení kampaně hnutí ANO pak Babiš junior tváří v tvář postavil svému otci.

Ke generálovi Pavlovi usilujícímu o to stát se příští hlavou státu pak Šik dodává: „Přijde mi naprosto naivní volit kozla zahradníkem, navíc pokud mu z kapsy trčí americká vlajka. Pardon, ale to mi přijde podobně ujetý, jako mít v čele státu agenta FSB,“ uvádí.

„Praotcové zakladatelé zapracovali ne nadarmo do článku 63 ústavy písmeno c, kde stojí, že prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil. Teprve v přímém obrazu tragédie, která se na východě Evropy děje a která podle mě nemusela nastat, mi došlo proč. Byla to podle mě pojistka civilního dozoru nad armádou a záruka nevojenského pohledu na situace, v kterých vojáci chtějí mobilizovat a křičí za vlast a do zbraně,“ píše ekonom.

„Já si to pojistím a budu volit člověka, co by skrze geopolitické hrátky nebo dokonce granáty u nás nejvíc ztratil, protože jeho byznys je spjatý s půdou. Ať je jaký je, přispívám tím možná i k multikulti nebo?“ naznačuje, že jeho hlas dostane Andrej Babiš.

Podobně se zachová i případném druhém kole, v něm bude volit kohokoli jiného, než generála Pavla, pokud ho do něj voliči svými hlasy pošlou. „A pokud proti generálovi bude v druhém kole někdo jiný, tak toho jiného. Klidně mě za to kamenujte, ale mně tahle rovnice přijde logická. Nikdy jsem jí nepředpokládal. Je zajímavý, co vše naše rozhodnutí v životě ovlivňuje. Rozumnou volbu a krásný den,“ uzavírá Pavel Šik.

Hlasovat se dnes v Česku bude od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky by měly být známy do sobotního večera. Pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí spolu s dalším nejúspěšnějším do druhého kola. Toto finále by se uskutečnilo za dva týdny.

