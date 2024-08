Zvykejte si. Brambory i 40 Kč za kilo. V akci za 19. A českých je málo

„Když jde všechno nahoru, musíme zvedat ceny také, to se nedá nic dělat,“ říká jeden z malých pěstitelů na Plzeňsku. „Ano, kdysi byly brambory za pětikačku. Ale dnes je to jiné, i já prodávám za dvanáct. A rovnou ze dvora.“ Samozřejmě ale při sklizni bude možnost koupit větší množství brambor za lepší ceny. Ale „za bůra“ už nikdy… Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6185 lidí

Z pěti je pětadvacet

„Na takové ceny jsme nebyli v minulosti zvyklí, ale asi si na to zvykat budeme muset,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz zemědělský analytik Petr Havel. Náklady na jejich pěstování a stále častější nepředvídatelné zásahy počasí zvyšují jejich cenu. A výsledek je, že jsou a budou dražší. Ale – současný stav i loňské navyšování cen, kdy byla situace ještě horší, je dán hodně tím, že Česká republika v nich není soběstačná a musí je dovážet. A v těch zemích, kde se produkují, tak tam ta nepřízeň počasí na ně dopadla dost výrazně negativněji. Výsledek toho byl, že loňská i předloňská úroda byla nižší a tím pádem se stalo, že jak loni, tak letos, protože loňský rok je odrazem předloňského roku a letošní rok je odrazem zásob a produkce loňského roku. To vše je až do doby nové produkce na trhu. A to se týká hlavně těch konzumních, podzimních, nikoliv jarních, které jsou vždy o něco dražší. Nu a k tomu se u nás také zase snížily osevní plochy této plodiny,“ konstatuje Havel.

„Takže současné ceny jsou odrazem loňského i předloňského roku, a to je kvůli nepříznivému počasí a když budeme alespoň trochu optimističtější ve výhledu, tak alespoň u nás to snad bude lepší, protože situace je pozitivní v těch zemích na jihu, co se k nám dováží, tedy Španělsko, Itálie nebo Portugalsko. To znamená, že by se letos zdražovat neměly. A možná, že by i byla cena trochu snížena. Takže to bude přece jen stabilní. Ovšem vždy už budou dražší, než v minulosti, a i v budoucnosti budou ceny jen a jen vyšší. Musíme doufat v přízeň počasí, aby se v negativních dopadech na bramborách neukázalo, jako tomu bylo v nedávné minulosti. Tedy v posledních dvou letech a vlastně ještě letos“.

Tyto brambory se daly v akci pořídit za 41,90 Kč za kilogram. Je to přiměřená cena? Foto: Václav Fiala

Egypt jsme utli, Polsko má samo nedostatek

Dováželo se z Německa i z Polska. „Jenže z Německa k nám jdou ty pozdější odrůdy. Léta se k nám ale dovážely rané brambory z Egypta, ale podíl na dovozu už není takový, jako býval dříve. A podívejte se na Polsko a jejich nabídku třeba ovoce na letošní rok. Také bylo zasaženo počasím, i když se jedná o jinou komoditu," konstatuje Petr Havel.

Viníkem je i papírování

„Je třeba také dodat, že my jsme si v posledních letech zvykli kvůli covidu a válce na Ukrajině započítávat i další náklady, jako jsou ceny energií, horší prostupnost hranic. A do toho všeho na růst nákladů dopadají i zvyšující se nároky na přírodně udržitelné zemědělství. To znamená, že se už nemohou používat některá chemická hnojiva, postřiky a tak dále, takže se snižuje hektarový výnos a výkonnost i výtěžnost ploch osázených brambory. Plus k tomu další regulace, evidence, která se čím dál více musí v zemědělství vykazovat. A pak také v ČR je důležitá nákladová položka, která bude i v příštích letech, jako jsou třeba mzdy. Protože aby vůbec nějací lidé v zemědělství pracovali a aby majitelé udrželi potenciál pracovníků, tak se ti lidé musí alespoň trochu slušněji zaplatit. Protože jinak by z toho oboru utekli, pakliže to nejsou farmáři, kteří tam hospodaří rodinně a jsou na tom zainteresováni vlastně nuceně, protože to jsou jejich farmy a pole. Takže ty z toho jen tak utéct nemohou. I přesto jsou však alespoň částečně závislí třeba na sezónních pracovnících. A u brambor je prostě vyšší podíl lidské práce než třeba u obilovin. Rukodělnou práci chtějí lidé slušněji zaplatit, jinak to nechtějí dělat.“

Na závěr Havel dodává: „Důvodů je tedy jako vždy hodně, ale řekl bych, že v letošním roce bude lepší situace než v předchozích dvou letech, ale ze střednědobého nebo dlouhodobého hlediska nelze očekávat, že by ceny brambor nějak výrazně klesly.“

Brambory nad zlato?

A tak brambory jsou dražší než banány nebo kilo melounu. A pořád je velký rozdíl v kvalitě a balení. To už je podle jednoho z nejvýznamnějších šlechtitelů brambor u nás, VESY Velhartice, „stará známá písnička“. Něco jiného je nakupovat od známého pěstitele. Pro okamžitou spotřebu nejsou prý markety až tak špatné, ale skladovat více dní brambory odtud není dobré. Takže pak i brambory v akci se nevyplatí, protože z nich velké procento vykrájíte a vyhodíte.

„Bramborovou kaši v restauraci pořídíte za 30 nebo i 50 korun,“ hořekuje jedna mladá maminka. Další, starší žena k tomu dodává: „My jsme si zvykli, že to nakoupíme a nemusíme nic dělat. Hranolky taky. A přitom je to práce docela snadná…“ A zavzpomínala na takzvané „rozmíchánky,“ což bylo něco mezi kaší a šťouchanými brambory. A také na „lepenec“, což jsou brambory s kysaným zelím, polité osmaženou cibulkou. „Jo, to se říkalo, brambory – chudých jsou tolary. Jenže dneska je to pomalu luxusní potravina,“ povzdychne si důchodkyně.

Hlíza versus těstoviny

A pak pořád ještě se najdou lidé, kteří upřednostňují dovoz. To je ale velká chyba. Naše tuzemské brambory jsou podle velhartických zemědělců vyšlechtěny pro náš český jazýček. Egyptské prý spíše připomíná bahno Nilu než hlízu kvalitní brambory. Navíc v zemi, kde převládají placky či kuskus je brambora na vedlejší koleji. Na to my, středoevropané, nejsme prý prostě stavěni.

I když spotřeba brambor u nás nestoupá, mají tyhle hlízy mezi omladinou zvláštní pověst. Něco jako se dříve říkalo „sprosté“ jídlo. Pro nejchudší chudinu a „póvl“. „Není nad aldante těstoviny,“ prská nad bramborami vytáhlý teenager. „Když brambory, tak ty cizí. Batáty.“

Brambory ale tady budou dál. Možná ale, že se za nějaký čas k té padesátikoruně za kilo přece jen dostaneme. Až pak mládež pozná, že základní surovina pro hranolky je obyčejná, pro někoho nevzhledná a v půdě špinavá – brambora…