Jiří Baťa: Dopis primátoru hl. města Prahy Hřibovi

Pane primátore Hřibe, přečetl jsem si Vaši úvahu a vyjádření ve věci podpory měst Evropskou unií. Za jistých okolností bych byl ochoten s Vámi snad i souhlasit, pokud byste své názory nespecifikoval ve smyslu nevěrohodného tvrzení, že města mohou dokázat to, co si národní státy nemohou dovolit.

reklama

Lživě, naprosto nekorektně tvrdíte, že Vám vláda sebrala peníze, aby prý uhasila problémy, které uzavřením ekonomiky (v důsledku pandemie Covid-19) sama způsobila. Nevím kde berete to odvahu tvrdit, že Praze (jak jsem pochopil) vláda sebrala peníze údajně na řešení problémů, které způsobila uzavřením ekonomiky. Víte vůbec o čem mluvíte, pane doktore? Zdůrazňuji pane doktore, protože jako doktor snad rozumíte medicíně, ale určitě ne ekonomice a politice všeobecně, což jste již mnohokrát prokázal.

Ve svém vyjádření upřednostňujete postavení měst s tím, že co prý není schopna udělat „národní“ (!) vláda, to jsou schopny realizovat města. Jen k tomu potřebujete maličkost a tím jsou peníze, které Vám prý může poskytnout Evropská unie. Jaké máte důkazy o tom, že vám „národní“ brání vpotřebách měst? Bylo tomu také vloni, předloni a dříve, když rozupočet nebyl ovlivněnn pandemií Covid-19? Využíváte situace, abyste pomlouval vládu v době, kdy má vážné starosti se stabiliazací společnosti, když opadla hlavní vlna pandemie. Zdá se, že se vyžíváte vy lžích a neserioznostech, protože ta naše „národní“ vláda, která Vám vvám neposkytla potřebné finance, ale také proto, že cílem EU je právě snaha eliminovat vliv, neřku-li samotnou existenci „národních“ států, potažmo jejich „národních“ vlád. Proto také hrajete na strunu s nadějí, že se EU zalíbíte tím, když jí budete řiťolezecky chválit její politiku, kam mj. patří také její snaha o vybudování silné EU v čele s Německem a Francií (když už ze hry vypadla Velká Británie).

Česká, podle Vás „národní“ vláda Vám, resp. městům vč. Prahy, žádné peníze „nesebrala“ z nějakého rozmaru nebo, jak tvrdíte, pro řešení problémů, které sama způsobila. Nebo tím chcete naznačit, že vláda v souviuslosti s pandemií Covid-19 provedla nesprávné rozhodnutí a „uzavřením ekonomiky“ tak způsobila ekonomické problémy? Jak jsem již výše podotkl, možná jste dobrý lékař, ale naprostý diletant v politice a ekonomice. V této souvislosti si nemohu odpustit připomenout staré české přísloví: „Ševče drž se svého kopyta!“ (což platilo a platí zvláště v našem, tedy i Vašem Baťovském kraji, Valašsku). Vy sice nejste švec, ale vystudovaný medik, tak se prosím seberte a běžte dělat to, co jste se naučil, vrátit to, co do Vás stát investoval a co byste také měl, jako svou životní profesi dělat a nes*at se do politiky i když chápu, že takové peníze (a jisté možnosti) jako řadový lékař asi mít nebudete. O to víc je žádoucí, abyste šel od válu, protože děláte vše hlavně jen pro peníze. Nebo se mýlím?

Víte, pane Hřibe, už to Vaše volání po finanční pomoci EU městům, které podle Vás jsou jediné schopny naplnit či realizovat potřeby měst tak trochu, ne-li hodně, zavání nejen populismem, ale také nekalými úmysly. Je totiž dostatek důkazů, že kde vládnou nebo jsou na vládnutí účastni „politici“ Pirátů (nějak mě neposouchají prsty, když mám napsat „politici“ od Pirátů), se vyskytuje celá řada ekonomických problémů, přesněji trestuhodné nehospodárné politiky, včetně výdajů pro účely, které jsou v rozporu nejen s pravidly a morálkou, ale i zákonem. Docela dobře si dovedu představit, jak byste hospodařil(i) s penězi z EU, jak byste si nejen Vy, ale celá ta vaše parta Pirátů počínala sebevědomě, když by vám EU skočila na špek a dotovala vaše bohulibé (!) představy a záměry.

Myslím, že si až moc fandíte pane Hřibe když tvrdíte, že ve V/4 máte unikátní příležitost když tvrdíte, že lidé ve všech čtyřech hlavních městech si prý zvolili představitele, kteří jsou progresivní, prodemokratičtí a také zastávají liberální principy. Už chybí jen čestní, charakterní a poctiví! Rozhodně si však nemyslím, že zrovna představitelé Pirátů (včetně Vás) jste takovými lidmi. Zvláště, když jste neopomenul lživě připomenout, že v tomto paktu se čtyři starostové vymezili proti „populismu“ vlád ve Visegrádské čtyřce. Znovu se ptám pane Hřibe, jestli víte o čem mluvíte? Nebo si snad myslíte, že Vaše řeči nejsou „populismus“? Vaše rádoby „dobromyslné“ úmysly jsou ¨totiž mnohonásobně populističtější, než jak tvrdíte o vládách Visegrádské čtyřky.

Připomenu Vám Vaše slova, pane primátore Hřibe : „Náš hlavní cíl je zajistit bezpečí našich občanů, na to potřebujeme adekvátní zdroje. Teď je nemáme, naše vláda nám nebyla schopna pomoci. To byl skutečně černý den pro starosty v naší zemi“. Opravdu bych rád věděl, jak chcete či jak konkrétně můžete našim občanům zajistit bezpečí? Chcete snad budovat kryty, střílny, zajistit občanům zbraně? To jistě ne, ale domnívám se, že pokud chcete zajišťovat obecnou bezpečnost našim občanům, pak je nutné tuto záležitost kordinovat s vládou a ne dělat partyzánskou politiku na vlastní pěst, jenom abyste se ukázali, že chcete pro občany něco udělat. To snad není populismus?

Paradoxní na tom všem je když (zřejmě nerad) říkáte „Vláda nakonec svůj názor změnila a místním samosprávám poskytla finanční prostředky“. Takže o jakém „černém dnu“ to vlastně mluvíte, pane Hřibe? Vždyť se jen snažíte naši „národní“ vládu pošpinit, abyste nakonec musel přiznat, že je to úplně jinak! Je přece naprosto logické, že vláda může rozdělit jen tolik peněz, kolik navzdory enormnímu navýšení deficitu státního rozpočtu, může rozdat. Potřební nejsou jenom Praha a česká města, ale celá naše ekonomika, celá společnost se všemi svými neodmyslitelnými součástmi a že jich je!

Pane Hřibe, přestaňte lhát, dělat dusno a obviňovat vládu za něco, co nezavinila. Nebo si myslíte, že Vy jako lékař byste to řešil jinak a lépe? No možná jako lékař byste mohl mít na věc třeba jiný názor, ale názor je jedna věc a neznámá skutečnost druhá. Přiznám se, že ani mě se všechno to opatření, které bylo v rámci pandemie zavedeno nelíbí, přesto jsem přesvědčen, že vláda, bez patřičných zkušeností a znalostí s problamatikou pandemie Covidu-19 všechno co činila, činila v rámci svého nejlepšího vědomí a svědomí a reálné odpovědnosti.

Pane Zdeňku Hřibe, jste mladý, ale politicky nezkušený člověk. Chcete-li být nějak občanům Česka skutečně prospěšný a užitečný, zabouchněte za sebou dveře své primátorské kanceláře a vraťte se odkud jste přišel, tj. do lékařského prostředí. Funkce primátora hlavního města České republiky je pro Vás zcela evidentně nestravitelné sousto. Přiznejte si upřímně, že na to nemáte a budete-li dělat svou původní lékařskou profesi, uděláte tím pro občany daleko víc, než Vašim neblahým účinkováním na pražské radnici. Mnoho občanů (i ti ze Slavičína) Vám za to bude mnohem víc vděčných, než za to Vaše hodně problematické a nekorektnáí primátorování. V opačném případě platí slova Cicera: „Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore!“. Jistě není nutné Vám to překládat.

Z Valašsko-slovácko-hanáckého pomezí Vás zdraví

Jiří Baťa

Psali jsme: Jiří Baťa: Je Tomáš Halík více kněz, nebo habilitovaný prozápadní politický aktivista? Jiří Baťa: Slyšíte to ohlušující ticho? To řvou naši ochránci demokracie, lidských práv a svobod a la USA Jiří Baťa: Koronavirové „faux pas“ aneb trocha zbytečností nikoho nezabije. Pandemie Covid-19 ano Jiří Baťa: Malý český člověk s pochybnou popularitou myslí, radí, doporučuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.