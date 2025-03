Alena Maršálková: Připomínky stovek znepokojených občanů a spolků shodili krajští úředníci pod stůl

Položím vám jednoduchou otázku. „Chtěli byste bydlet jen pár metrů od spalovny komunálního odpadu?“ Troufám si odhadnout, že většina z vás ne, ale zároveň namítnete, že problém, kam s odpadem, který vyprodukujeme, musíme řešit! Jenže není řešení jako řešení. Přečtete si o anabázi zmíněné spalovny, o tom, co všechno krajští úředníci při rozhodování opomenuli, raději nepoužiji slovo, ignorovali. Zamyslete se nad tím, zda je spalování všeho, třeba i plastů v nevytříděném odpadu ekologické a také nad tím, zda tam nehrají roli i politicko-podnikatelské vazby. Proti rozhodnutí krajských úředníků podala Arnika a Hnutí Duha České Budějovice žalobu. A lidé, kteří by měli mít spalovnu u svých domovů, doufají, že bude úspěšná.

Představitelé města České Budějovice prosazují spalovnu, která:

• nebude mít třídící linku, přesto, že recyklace má vždy přednost před skládkováním a spalováním a z dat MŽP vyplývá, že více než 40 procent odpadu je recyklovatelných.

• představuje reálná rizika spojená s emisí toxických látek a jejich vliv na zdraví lidí a životní prostředí.

• je naddimenzovaná a vytváří budoucí závislost na tvorbě a dovozu odpadu do Jihočeského kraje z jiných koutů republiky.

• není vyřešeno, jak bude nakládáno s popílkem a struskou, které vzniknou jako vedlejší toxické produkty spalování, a to z pohledu místa skládkování a způsobu transportu.

• nebude stát původně plánovaných 2,8 mld. Odhady nákladů na výstavbu se už vyšplhaly na částku 7,6 mld. korun.

• od roku 2028 bude jako všechny spalovny v EU zahrnuta do systému obchodování s emisními povolenkami, a s tím bude spojen nárůst nákladů na výrobu tepla, tedy zdražení pro odběratele.

• v neposlední řadě, by tam mohlo docházet ke střetu zájmů.

V Jihočeském by měly vyrůst čtyři spalovny

Místní politici vzali odpadové hospodářství v kraji velmi vážně a navrhli výstavbu hned čtyř spaloven. A to ZEVO Vráto v Českých Budějovicích, v Plané nad Lužnicí, Písku a Českém Krumlově. Tři ze spaloven mají spalovat přímo směsný komunální odpad, čtvrtá odpady ve formě tuhého alternativního paliva, které obsahuje i směsný odpad.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné závazné stanovisko ohledně posouzení vlivů na životní prostředí ke stavbě zařízení pro energetické využití odpadu ZEVO v Českých Budějovicích v roce 2022. Toto rozhodnutí MŽP s radostí uvítalo vedení Teplárny České Budějovice. ZEVO Vráto je totiž dceřiná společnost teplárny a postavit spalovnu komunálního odpadu je její projekt. Na svém webu k tomu uvádí: „Z odpadků, které dlouhodobě končily bez jakéhokoli užitku na desítkách skládek po celých jižních Čechách, zařízení vyrobí teplo a elektřinu. Navíc se tím nahradí hnědé uhlí, které se v městské teplárně tradičně spaluje.“

Předseda představenstva teplárny Václav Král k budoucnosti areálu, který se nachází při Okružní ulici v článku zveřejněném v Českobudějovickém deníku 26. března 2024 uvedl: „Přemýšleli jsme, co s tímto brownfieldem a rozhodli jsme se, že bychom zde rádi vybudovali zařízení na energetické využití odpadů. ZEVO by se tak stalo příspěvkem k cirkulární ekonomice v Jihočeském kraji.“

V květnu 2024 vydal stavební úřad v krajském městě územní rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomu se odvolal spolek zabývající se ochranou životního prostředí Rudolfova a okolí Náš domov s žádostí o zrušení územního rozhodnutí. „V tom vydaném územním rozhodnutí nejsou vypořádány naše námitky a zohledněn požadavek na vybudování třídící linky, posouzení kumulativních vlivů, obavy ze zhoršené kvality ovzduší, nevyhodnocení předpokládaných imisí v Rudolfově a okolních obcích v předpokládané výšce komína, chybí závaznost přijmout 36 procent celkového objemu odpadu po železniční vlečce. Nedostatečně je vyhodnocen vliv na zdraví obyvatelstva,“ uvedl tehdy mimo jiné Jaroslav Valevský ml., předseda spolku Náš domov.

Poté se do povolovacího procesu zapojili krajští úředníci jiného odboru. Dne 20. prosince 2024 vydal odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví jako příslušný správní úřad rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení na provozování spalovny odpadu ZEVO Vráto. A co to je integrované povolení? To je prostě papír, kterým se stanovují závazné podmínky provozu zařízení s ohledem na ochranu životního prostředí jako celku. Tyto podmínky se týkají všech relevantních složek životního prostředí, např. vody, půdy, ovzduší nebo živých organismů, na které může mít provoz zařízení negativní dopad.

Na to zareagovali společně rudolfovský spolek Náš domov, Spolek T.G.M. novevrato.cz a Arnika a odvolali se k Ministerstvu životního prostředí. V odvodnění odvolání velmi precizně popsali a zargumentovali všechny námitky proti výstavbě spalovně ZEVO Vráto.

Naddimenzovaná kapacita spalovny

Podle z. č. 541/2020 Sb. a predikce produkce odpadů bude podle MŽP v roce 2035 možné spálit 25 procent směsného komunálního odpadu (dále SKO), což znamená, že v kraji bude ke spálení cca 115,7 tisíc tun SKO/rok. Proti tomu suma kapacit připravovaných spaloven v Jihočeském kraji je cca 290 tisíc tun SKO:

ZEVO Vráto 160 tisíc tun/rok odpadu (zejména SKO) - kladné posouzení EIA

C-Energy Planá 80 tisíc tun/rok odpadu (zejména SKO) - kladné posouzení EIA

ZEVO Písek 50 tisíc tun/rok odpadu (zejména SKO) - kladné posouzení EIA

Nebyla zohledněna námitka na vybudování třídící linky

Plánovaná roční kapacita spalovny ve výši 160 000 tun vyvolává další pochybnosti. Podle ekologických organizací může vést k tomu, že do spalovny budou směřovat i odpady, které by měly být recyklovány a znovu využity jako cenné suroviny v ekonomice. To jde proti závazkům ČR i EU o postupném snižování objemu směsného komunálního odpadu a zvyšování míry recyklace.

Negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví

Navýšení znečištění ovzduší bude souviset také s nárůstem automobilové dopravy, výfukovými plyny a mikročásticemi z obrusu pneumatik. Nárůst dopravy při zavážení ZEVO Vráto odpadem a při odvozu nespalitelných částic na skládky bude zatěžovat nejen okolí, ale značnou část českobudějovické pánve, nejen v době inverzního počasí.

Spalovna není vhodná součást soustavy zajišťující teplo

Vzhledem k vysokému obsahu plastů v odpadech jde fakticky o spalování ropy a dochází k emisím skleníkových plynů. Kromě poškozování životního prostředí tak hrozí i nárůst nákladů na výrobu tepla, protože již nyní je zřejmé, že spalovny v celé EU budou zahrnuty do systému obchodování s emisními povolenkami od roku 2028.

Nechceme v Českobudějovické pánvi odpad z celé České republiky

Nesouhlasíme s podmínkou, kde jako případný potřebný doplněk pro plné využití kapacity ZEVO budou zpracovávány i odpady prokazatelně vznikající na území ostatních krajů České republiky. Tím je narušen princip udržitelného provozu v souladu s hierarchií nakládání s odpady a se zatížením životního prostředí transportem odpadu, ale i jeho zbytkových toxických vedlejších produktů. Tak třeba se pak po republice objeví billboardy s nápisem „Nevíte kam s odpadem? Již brzy ho budete moct vozit do Jihočeského kraje! Vždyť v tomto kraji by přece chtěl žít každý!“

Jakou roli v tom hrají politicko-podnikatelské vazby v baště ODS?

Teplárna ČB je akciová společnost, jejíž hlavním akcionářem je Statutární město České Budějovice. ZEVO Vráto je akciová společnost, jejím jediným akcionářem je Teplárna ČB. Předsedou představenstva Teplárny ČB a Správní rady ZEVO Vráto je Václav Král. Je to politik, člen ODS, od roku 2021 poslanec. V Parlamentu je členem Výboru pro životní prostředí a předsedou podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí.

V dozorčí radě teplárny najdete několik politiků z jiných stran. Místopředsedou dozorčí rady teplárny je hejtman Martin Kuba, jedním z členů dozorčí rada je jeho parťák v podnikání náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš, oba členové ODS. Spolek Náš domov spatřuje v angažmá poslance Krále flagrantní střet zájmů. Jako důvod spolek uvádí, že jako předseda představenstva a správní rady firem ZEVO Vráto a Teplárny ČB, z jejichž provozu budou vznikat toxické odpadní produkty pro zdraví obyvatel a životní prostředí – struska a popílek, má přístup k ovlivňování legislativy na ochranu životního prostředí, tzn. mimo jiné zákonné limity pro vypouštění škodlivin do ovzduší, půdy a vody, ale i dalším využití odpadních produktů ze spalování odpadů jako např. stavebního materiálu.

Za zmínku stojí ještě jedna skutečnost. Václav Král je sponzorem ODS. V roce 2021, kdy byl zvolen poslancem, věnoval straně 100 tisíc korun. Podle dostupných zdrojů takovou částkou přispěli ti, kteří figurovali na kandidátkách do Parlamentu. V roce 2022, 2023 daroval Král ODS po 60 tisících. Jednomu by se mohlo zdát, že to je taková praxe…dostaneš funkci v nějaké městské nebo krajské akciovce a pak dáš něco straně. Aspoň podle zveřejněných dárců ODS v Jihočeském kraji, to tento dojem vyvolává.

Opravdu si může město dovolit takovou investici?

Námitky ne námitky, Státní fond životního prostředí přidělil z Modernizačního fondu na výstavbu ZEVO Vráto v Českých Budějovicích dotaci 3,6 mld. Kč. Odhady nákladů na výstavbu ZEVO Vráto se z původních odhadů 2,8 mld vyšplhaly přes 3,6 mld. v době EIA procesu na částku kolem 7,6 mld. korun. Zatím se město „pere“ s rekonstrukcí kulturního domu Slavie, která se nejen protahuje, ale hlavně prodražuje. I když se místní média snaží vytvářet dojem, že to bude stát „jen“ 800 milionů korun, v kuloárech se mluví až o jedné miliardě! Na spalovnu ZEVO Vráto, jich bude potřeba několik. Vlastně je bude potřebovat teplárna, ta si chce vzít úvěry, jen nesmíme zapomenout, že teplárna je akciovka města.

Konečné slovo bude mít soud

Arnika a Hnutí Duha České Budějovice podaly společnou žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, které potvrdilo umístění spalovny odpadů ZEVO Vráto v Českých Budějovicích. Argumentují tím, že úřady přehlížely zásadní nedostatky projektu, a to od dopadů na zdraví obyvatel přes neefektivní likvidaci cenných surovin a nesoulad s recyklačními cíli až po rizika spojená s emisemi toxických látek a jejich vlivem na životní prostředí. Zároveň zpochybňují nestrannost úřadu v celém rozhodovacím procesu. Teplo pro domácnosti a další odběratele, které má spalovna z menší části vyrábět, lze zajistit šetrnějšími způsoby a zároveň snížit účty za vytápění.

Zároveň požadují, aby soud pozastavil účinnost rozhodnutí o umístění spalovny do doby, než bude žaloba projednána. Pokud by totiž stavba začala dříve, než se rozhodnutí přezkoumá, mohlo by dojít k nevratným změnám v území, například ke kácení zeleně nebo ke změně dopravní situace v okolí. Pokud by soud nepřiznal odkladný účinek žaloby, mohla by být stavba zahájena ještě před soudním verdiktem, což by učinilo přezkum prakticky bezvýznamným. Teplárna by měla zahájit provoz v roce 2028.