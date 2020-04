Amie Blomquist: Jak Čína „LHALA“ světu

reklama

Před 4 měsíci

Čína: OK, existuje nový virus. Od této chvíle nikdo v postižené oblasti nesmí cestovat. Pokud jdete ven, musíte nosit masku. Byla implementována celonárodní politika karantény a blokování epidemie.

Západ: Nevěřte ničemu, co říkají tito prolhaní totalitní komunisti! Je to jen chřipka! Snaží se ovládat život každého! Roušky a respirátory nejsou potřeba naopak škodí!

Asie: Přijmeme opatření, budeme nosit roušky a respirátory i kontrolovat hranice

Před 3 měsíci

Čína: Začněte budovat nemocnice, aby se zdravotnický systém nepřehltil.

Západ: Je to koncentrační tábor! Vraždí tam lidi! Jsou nedůvěryhodní!

Asie: Udržujme vysokou vzdálenost a bezpečnost

Před 2 měsíci

Čína: Zažíváme nárůst pacientů a tento virus je super infekční prostřednictvím vzdušného a fyzického kontaktu. Také se setkáváme s nedostatkem zdravotnického materiálu a lékařů. Vrháme všechnu pomoc z celé země do Wuhanu.

Západ: Podívejte se, jak jsou zaostalý, ani nemají dostatek ochranných pomůcek pro své lékaře a sestry. O způsobu přenosu se jasně mýlí, proto nutí každého, aby nosil masky. Dokonce uzamkli zemi a zastavili ekonomiku. Jaká banda idiotů.

Celá Asie: Budou ty západní země něco dělat?

Před měsícem

Čína: V Číně se počet nakažených snižuje. Lidé se pomalu vracejí do práce.

Západ: Zas…ní lháři! Vidíme čísla v Itálii a jasně to neodpovídá údajům z Číny! Musely zemřít miliony Číňanů! Stále se to tam šíří!

Celá Asie: Proč říkají, že roušky jsou k ničemu?

Před měsícem

Čína: Přátelé, proč se věci dostávají mimo kontrolu? Kde jsou vaše nemocnice a proč nejste v úplných karanténách? Seděli jste tam a ukazovali na nás tři měsíce a neudělali jste nic?

Západ: Vy, komouši zas…í, jak to že jste nám nikdy neřekli, jak nebezpečný je tento virus! Celou dobu jste nám dávali nepravdivá data!!!

Čína: Nerozumíme. Pokud jste nám nikdy nevěřili, i když jsme řekli, že je to velký problém, trval jste na tom, že je to vlastně malá chřipka, proč tvrdíte, že v Číně musely zemřít miliony lidí? Pokud si myslíte, že počet úmrtí musí být velmi vysoký, neznamená to, že se jedná o nebezpečný virus a měli byste být připraveni? Jak byste mohli věřit, že miliony lidí zemřely, ale zároveň neuznávat, že je to nebezpečné?

Západ: V zaostalé zemi, jako je ta vaše, je z velké části tím, že jsou lidé chudí a nehygieničtí, že mají komunistický zdravotnický systém stále na úrovni 50. Let. A kdy vláda zakrývá čísla, aby oblbla lidi, jak nebezpečné to je! Nemělo by to ovlivnit vyspělé země jako my!

Čína: Nyní je to i u vás a nečinností teď zabíjíte své vlastní lidi!!! Udělejte s tím něco, abyste zachránit životy vlastních občanů!!!

Západ: Ne dříve, než najdeme vše, za co vás můžeme vinit!!! … Je příliš pozdě na to, abychom teď něco udělali, lidé prostě zemřou a nakonec budeme mít stádovou imunitu, ale za to musíte nést plnou odpovědnost! Navíc stejně umřou jen staří a těžce nemocní, pro které to bude vysvobození!

Nyní

Svět: Čína nám pomáhá. Potřebujeme masky, ventilátory, ochranné pomůcky atd.

Čína: Posíláme maximum ochranných pomůcek, ventilátorů a všeho potřebného, co jsme schopni pro vás vyrobit - makáme na tom dnem i nocí. Posíláme také zdravotnický personál.

Západ: Z falešných postranních politických motivů rozšiřujete svůj vliv! Vaše čísla jsou falešná. V Číně zahynulo mnoho lidí. Naše vynikající systémové technologie a medicína jsou důkazem toho, že tento virus nelze porazit s tak nízkým počtem úmrtí.

Celá Asie: A co všechna naše čísla? Mnohem nižší než v Číně?

Anglie: Budeme vás žalovat za miliardy dolarů a nutit vás převzít odpovědnost za všechny ty zmatky.

Dnes mě tedy kontaktoval někdo, kdo říká, že napsali plnou verzi tohoto textu. Jsem ráda, že ho mohu sdílet s těmi, kdo chtějí.

Úplný originální text si můžete prohlédnout od Leon Lin, https: //m.facebook.com/story.php…

Zůstaňte v bezpečí všichni!

Psali jsme: Dovoz roušek z Číny: ČT ukázala na ANO. A od Babiše se ozvalo... Generál Pavel v ČT ke koronaviru: Kdybychom nezaspali, nemuseli jsme být tak závislí na Číně Generál Pavel lamentuje: Čína se staví do role zachránce světa. Teď ji budeme těžko soudit Petříček plánuje: EU má šanci se ještě více „stmelit". Hlavně se zbavit závislosti na Číně...

