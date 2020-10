Bohdan Babinec: Dvě zásady při pandemii

reklama

Vážený pane ministře, když v médiích sleduji ataky opozičních „géniů epidemiologů“ Fialy, Kubka, Adamové – Pekarové, Bartoše, Okamury apod., kteří Vás poučují jak máte postupovat při zábranění rozšíření koronaviru v ČR, tak si jim, Vašim prostřednictvím, dovolím vzkázat:

V učebnici epidemiologie se říká, že při pandemii musíme dodržovat dvě zásady

Zásada první:

Zabránit importu nákazy do státu, což lze pouze tak, že při vjezdu do státu se každý občan i cizinec podrobí rychlotestu a do doby stanovení výsledku musí dodržovat karanténu. Pendlery mohou být pouze ti, kteří do zaměstnání doíždí vlastním vozem, po návratu z ciziny nemají kontakt s jinými osobami a minimálně 1x měsíčně se podrobují kontrolnímu testu. Totéž by měli dodržovat i řidiči autobusů, kamionů atd.

Zásada druhá:

Zabránit rozšíření nákazy v celé ČR. To lze docílit tím, že se každému občanu včetně dětí striktně nařídí nošení roušky či respirátoru ihned po opuštění domova. Při návštěvě divadla, restaurace, sportovních akcí atd. občan vždy použije dezinfekci rukou, roušku či respirátor. Je totiž zbytečné, zakazovat návštěvy restaurací po dvaadvacáté hodině, protože každý host si sejme roušku či respirátor a dezinfikuje si ruce. Ovšem za každým stolem by v restauraci neměli být více než čtyři hosté a stoly by od sebe měly stát minimálně jeden a půl metru. Obsluha musí mít stále nasazeny roušky a rukavice. V restauracích se nesmí tančit a zpívat. Po příchodu do školy si děti roušku či respirátor odejmou a nasadí průhledný štít. Každý člověk je za své zdraví zodpovědný sám a tyto dvě zásady musí dodržovat. Proto občany různými zákazy nemusíme omezovat. Pokud se občas někdo nakazí, půjde o pomalé promořování společnosti. Dodržování těchto navržených zásad by mělo platit do prvního ledna příštího roku. Věřím, že po novém roce již bude dostupná protikoronavirová účinná vakcína a obyvatelé se budou hromadně očkovat. Pokud tyto dvě zásady lidem srozumitelně předáte, nikdo nebude moci říci, že neví co má ve společnosti dělat a jak se chovat.

