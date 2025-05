Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Propagace násilí u české mládeže?

Ano. Ale je to čím dál tím horší - vraždy, násilí, znásilnění, loupeže, únosy, stresy a problémy. Nic pozitivního ani veselého dnes v televizi nevidíme. A ještě za to zvyšují televizi koncesionářské poplatky? Není spíše na místě, aby televize platila divákům, že se, na takováto zvěrstva, dívají? Mají prý zmapováno, kolik diváků se na daný program dívá. Mají snad zmapované adresně, kdo se na co dívá? To, ovšem, zavádí porušením hned několika zákonů, několika paragrafů. Proč vzniklo divadlo? Proč vznikly filmy? Proč vznikla televize? Jen a jen proto, aby si lidé odpočinuli od všedních starostí, aby se odreagovali, aby se pobavili, a aby přišli na jiné myšlenky. A aby se, případně i v něčem poučili a zdokonalili. Po tomto úvodu je namístě se zamyslet, co nám veřejná televize předvádí v poslední době. Každý den se díváme jen na samé krimi. Před těmito "pořady" krmí diváka jen vraždami. Nestačí, že všude kolem nás probíhají války? Denně slyšíme, kolik bylo zabito a zraněno lidí. A také různá jejich trápení - zničené domy, pole, louky, komunikace. A co nám slibují naši "slavní" režiséři? Že budou natáčet film o spartakiádním vrahovi. Vrahové, lupiči a násilníci jsou oslavování - Bony a Clide. Neuvědomují si, že podporují myšlenku, že pro mladé lidi jsou, tím pádem, hrdinové, a to vede, zcela "logicky", k napodobování jejich zločinů. A zřejmě se i domnívají, že pácháním trestných činů se stanou nesmrtelnými hrdiny v historii dějin. Je nutné, aby se Ministerstvo kultury a sportu zamyslelo nad tím, co, v současné době, média produkují pro děti a mládež. Nepřesvědčují tvůrci těchto oslav zločinců, že čím více trestních činů napáchají, tím budou "slavnější"? Je to normální pro kulturní národ Tyla, Čapka, Jiráska, Hrubína, Bezruče a Masaryka? Měly by se nad současnou situací v kultuře České republiky zamyslet jak naše vláda, tak i parlament a senát. A také, samozřejmě, i naši současní umělci. Kde jsou ty časy, když nás na filmovém plátně a v televizi bavili Burian, Werich, Dvořák, Kopecký, Menšík, Sovák, Horníček, Šimek, Grossmann a další? Tyto osobnosti zajišťovali lidem odpočinek, dobrou náladu a uvolnění. A pamětníci věků posledních již zarůstají travou.

