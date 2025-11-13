Bohdan Babinec: Mohou majitelé soukromých zdravotnických zařízení porušovat zákony zdravotnictví?

13.11.2025 16:47 | Glosa

Jako lékař i pacient si dovolím hodnotit soukromá zdravotnická zařízení, která jsem navštívil z hlediska možnosti přístupu k lékařskému ošetření. Jaké možnosti má pacient objednat se k lékařům toho či onoho zařízení.

Bohdan Babinec: Mohou majitelé soukromých zdravotnických zařízení porušovat zákony zdravotnictví?
Foto: NÁR.SOC.
Popisek: Bohdan Babinec

Např. jednodenní chirurgie PALLAS ATHENA na Praze 4, Háje, jejímž majitelem je prim. MUDr. Ludvík Winkler je velice moderně zařízené středisko odpovídající 21. stol., kde se pacient může objednat ke kterémukoliv lékaři online, telefonicky, nebo na recepci při osobní návštěvě a když už je u lékaře může se na příští návštěvu objednat u sestry.

To naopak v centru zdravotní péče INC Jirny majitele Ing. Petra Rosického, které je také docela moderní středisko, to funguje jinak. Když se chcete objednat k lékaři, tak máte prostě smůlu. Na příkaz majitele a ředitele se k některým lékařům můžete objednat pouze online. Tento systém bohudík ještě nefunguje pro každou ordinaci, ale je pouze otázkou času, kdy se tak stane. Proto pacienti, pokud se chtějí objednat k lékaři a obrátí se na recepci, nebo na ordinaci s online systémem májí smůlu. Ordinace vás odmítne objednat a doporučí vám, že se (údajně na příkaz ředitele) můžete se objednat pouze online. Ani telefonicky, ani osobně v recepci, ani při osobní návštěvě. Že nemáte počítač, nebo přístup k internetu, nebo vám brání zdravotní problém (slepota, slabozrakost, těžká artróza, bydlíte sám. nikoho nezajímá). Jednoduše máte smůlu. Doporučí vám požádat rodinné příslušníky, sousedy, přátele, kamarády, prostě kohokoliv, takže návštěva tohoto zařízení se pro vás stává neřešitelným problémem. Ale to pana majitele – ředitele už nezajímá. Proto by mě zajímalo, jak takováto zařízení kontrolují zdravotní pojišťovny, MZ, i LK.

Např. ve zdravotnickém zařízení v Klánovicích při první návštěvě po vás na recepci vyžadují roční vstupní poplatek 800,- Kč. Přestože ošetřující lékaři s tímto poplatkem nesouhlasí, mají obavu to říct nahlas. I když jsem mluvil s pacienty těchto zdravotnických zařízení, přiznali, že mají obavy poplatek odmítnout, protože by nebyli ošetřeni a museli pak cestovat do vzdálenějších středisek.

V Klánovicích dávají pacientům zároveň podepsat formulář, že pacient platí tento poplatek dobrovolně „a rád“. Na posledním sjezdu ČLK byl problém výběru těchto poplatků široce diskutován a pravdou je, že je zakázaný vyhláškou MZ a poměrně výrazně pokutován.

Věřím, že MZ a zdravotní pojišťovny tato zařízení pravidelně kontrolují. Dostupná možnost objednání ať již osobně, telefonicky i online dle možností pacienta by měla být zákonným právem ošetřovaného. Osobní rozhodnutí majitelů zdravotnických zařízení by rozhodně neměla omezovat komfort pacientů.



