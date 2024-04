Vladimír Ustyanovič: Who is who neboli Kdo je kdo

reklama

Je to názor, který je pravděpodobně metaforou - termín, který používá pravidelně Petr Fiala. Pořád jsem přesvědčen, že žádná zodpovědná vláda by neměla zatahovat své občany do jakéhokoliv válečného konfliktu, což deklaruje první článek Washingtonské smlouvy, který svého času podepsal prezident Spojených států Bill Clinton. V tomto článku se říká, že veškerá jednání by měla být řešena na diplomatické úrovni. Rovněž si zde explicitně zajistil vyjádření, že Spojené státy nebudou zatahovány do cizích válek.

Paní Černochová prokázala schopnost likvidátora zahraniční politiky a plnohodnotně zastoupila bakaláře Lipavského. V poslanecké restauraci se spolu se slovenským exministrem obrany Józsefem Nagym fotila s cedulkami s textem "Slovákům a dezolé vstup zakázán". Tato cedulka byla na každém stole v již zmíněné restauraci, jak komentovala poslankyně Berenika Peštová za hnutí ANO. Poslankyně Peštová se ptá dovětkem, zda opět přichází doba, kterou nezažila, kdy byl Židům vstup zakázán, potom bude Slovákům vstup zakázán, Maďarům vstup zakázán, zda budou všichni označeni nějakou cedulkou? Každopádně je to další podněcování národnostní nesnášenlivosti. Toto by neměla ministryně obrany nikdy dopustit. Já jsem přesvědčen, že tato ministryně měla svůj post opustit už dávno. Podle premiéra Fica exministr obrany Nagy údajně zlikvidoval slovenskou armádu. A teď radí ministryni obrany Černochové - asi s totožným cílem. Myslím si, že jeho poradenská činnost bude neúspěšná, protože paní Černochová nejenže likviduje to torzo, které z české armády zbylo, ale rovněž rozpočet České republiky nákupem letadel, které pravděpodobně nikdy nebudou dodány. Expremiér Topolánek chtěl osladit kávu Bruselu, ale to ještě nezažil, kolik české daňové poplatníky bude stát káva Petra Fialy v Bílém domě.

Dovolím si pár postřehů z tisku, kde na provládním Seznamu bylo prezentováno, že Česko je ostrovem drahoty. Že by se premiér Fiala zase mýlil? Nebo to byla metafora? Mnozí z vás možná zaznamenali rozhovor Filipa Turka, bývalého automobilového závodníka s Martinou Kociánovou, který prohlásil, že Evropa je nejlepší užitečný idiot Číňanů. Málokdo z občanů si uvědomuje, že v osmdesátých letech bylo ve Velké Británii 20-30 výrobců automobilů. A dneska je to několik nadnárodních korporací. Někteří lidé ani neví, že slavná automobilka Volvo je v rukou Číňanů. Tento takzvaný zelený úděl a klimatický byznys, který si někdo plete se změnou počasí, mi připomíná diktaturu Rudých Khmerů, kteří Kambodžu vrátili o mnoho dekád zpět a evokuje novodobé Marxisty neboli Piráty. Výrok Ursuly von der Leyenové, že klimatickou změnou je třídní boj, jsem slýchával v trochu jiné formě, která patří do historie 50. let. Tento Leninský terminus technicus by měl vyburcovat občany k účasti na eurovolbách a přimět je k volbě konzervativně vlastenecké strany.

Jak řešit migrační krizi? Řešení migrační krize je velice jednoduché a můžeme si vzít příklad z Japonska. Mají systém postavený tak, že žádný ilegální migrant nemůže dostat dávky. Žádné podvodné migrační pakty by v tu chvíli nebylo třeba vůbec řešit.

Jak psal známý autor Černé labutě Nassim Nicholas Taleb, dobré ploty dělají dobré sousedy. Proto si myslím, že každý stát by měl řešit svoji hranici proti ilegálním migrantům formou, jakou si určí. Dovedu si představit výstavbu plotů nebo zdí tak, jak se řeší například ve výspě demokracie, ve Spojených státech.

Na závěr bych rád připomněl slovenského premiéra Fica, proč preferuje vyjednávání na bázi diplomacie a nedodává zbraně do místa konfliktu. Při rozhovoru s moderátorkou řekl, že ona nechápe, co je to ruská duše a že může přiletět jedna raketa a bude po všem. Málokdo si uvědomuje že Rusko, potažmo Sovětský svaz, historicky nikdy neprohráli válku. Prezident Vladimír Putin má přijet na návštěvu do Číny, premiér Fico má rovněž předjednanou cestu do Číny. A premiér Orbán již Čínu navštívil. Není mi známo, co má vyjednáno premiér Petr Fiala.

Politika je rvačka kvůli zájmům maskovaná jako zápolení kvůli zásadám.

