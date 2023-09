David Bohbot: Vzkaz pro Čínu, jak porazit USA i celé NATO

27.09.2023 11:20 | Komentář

Je to vlastně ironie. Není to tak dlouho, kdy se Ukrajinci smáli Rusům, že posílají na smrt mnoho vojáků, když Wagnerovci v bitvě o Bachmut používali masové útoky malých skupin vojáků a minimální podporou těžké techniky. Stálo je to mnoho lidských životů, ale bylo to efektivní a Rusové Bachmut, nebo jak říkají oni, Arťomovsk, nakonec ovládli. Nyní ti samí Ukrajinci používají stejnou taktiku útoků malých skupinek pěších vojáků, jen aby získali sto metrů území tady, nebo dvě stě támhle. Jsou tu ale dva velké rozdíly.