Drahomír Jurajda: Postoj neslušného člověka a vlastizrádce

Jako příznivec Miloše Zemana patřím podle některých významnějších příznivců Jiřího Drahoše mezi lidi neslušné, dle režiséra Hřebejka mezi dvoumilionovou „hnědorudou lůzu“ a dle pátera Halíka dokonce k vlastizrádcům, neboť jsem v prvním kole volil Miloše Zemana a ve druhém kole ho budu volit znovu. Nemám-li ztratit sebeúctu, musím svůj postoj deklarovat a zdůvodnit předem a ne podle toho jak dopadnou volby. S ohledem na současné rozložení hlasů voličů i masivnímu vymývání mozků na téma „čestnosti“ a „důstojenství“ a noblesnosti pana Drahoše většinou sdělovacích prostředků, i mnoho poctivých pracujících občanů, kteří mají vnitřně úctu ke vzdělání mohou této mainstreamové propagandě podlehnout. V této souvislosti považuji za účelnou i tvrdou, ale poctivou negativní kampaň v neprospěch pana Drahoše, která by řadě lidí otevřela oči.

Dnes stojí proti sobě Miloš Zeman s jasnou koncepcí svobodného, demokratického a sociálně spravedlivějšího státu proti beztvarému a politicky nejasnému spíše svíčkové omáčce na mělkém talíři podobnému panu Drahošovi bez jasné životní koncepce usilujícím pouze o dovršení své úřednické kariéry obsazením prezidentské židle na Hradě podporovaného kohortou ambiciózních kariéristů, jejichž jedinou životní hnací silou je nenávist k Miloši Zemanovi. Na druhé straně tu stojí i téměř 40% občanů, kteří se prvního kola vůbec nezúčastnili a kterým přes znechucení současnou politikou může být postup současné Drahošovy kliky vnitřně odporný a mohou paradoxně vyslyšet Drahošovu křečovitě třikrát opakovanou výzvu „Přijďte k volbám“, k volbě ve druhém kole skutečně přijít a dát svůj hlas Zemanovi. Rovněž poslušnost voličů, kteří v prvním kole dali své hlasy uvedeným čtyřem ( s výjimkou Topolánka) bezkoncepčním kandidátům nemusí být ve většině případů bezvýhradná. U mnoha těchto lidí může nakonec převládnou alespoň zbytkový smysl pro čest a férovou hru. Jak jsem si u některých voličů těchto kandidátů v osobních hovorech ověřil, mnozí již v této nečisté hře chtějí zůstat raději „neutrální“ a do volební urny vhodit pouze prázdnou obálku. Tito voliči mohou dodatečně pochopit, že byli využiti v principu předem odepsanými kandidáty (Horáček,, Fišer, Hilšer a Topolánek) pouze pro odebrání hlasů Miloši Zemanovi, kteří kromě nenávistného antizemanizmu a blábolů o jakémsi slušném a důstojném vystupováni na Hradě sami nenabízeli našim spoluobčanům žádnou pozitivní alternativu vývoje společnosti.

Jako již osmdesátiletý bývalý vědecký pracovník s vědeckou hodností CSc. a autor čtrnácti vynálezů (dnes již zcela nemajetný důchodce na výměnku) mám ke sdělovacími prostředky velebenému „poctivému“ charakteru pana Drahoše a „čistoty“ jeho minulosti zásadní výhrady podložené následujícím indiciemi:

1. Pan Drahoš je podle dostupných informací spoluautorem mnoha vynálezů, sám však není autorem jediného vynálezu. Kdo někdy pracoval ve vědeckovýzkumné oblasti dobře ví, a i já z vlastní zkušenosti vím, že pojem spoluautorství vědecké publikace nebo přihlášky vynálezu, pokud jde o mladého výzkumníka a jeho nadřízeného profesora ve vyšším společenském postavení téměř vždy silně páchne ( a dle lidového rčení „od hlavy“).

2. V dobách tuhého „normalizačního“ Husákova režimu lidé jako pan Drahoš a Horáček svobodně jezdili do západních států, i když nebyli držiteli legitimace KSČ. Každý, kdo poznal praktiky Husákova režimu dobře ví, že o tom rozhodovala jako výkonný orgán vedení KSČ všemocná STB a lidé, kterým byl umožněn takový svobodný pohyb museli být s dotyčnou institucí hodně „zadobře“. A ve svém věku (80 let) jsem toho o poměrech totalitního režimu poznal mnohem víc, než současní „odborníci“ studující totalitní režimy.

Na Novinkách.cz se předevčírem objevil i příspěvek: Podle zápisků kpt. StB ing. Jana Šandy, 2. správa, řídícího důstojníka Drahoše, viz ÚSTR: Drahoš byl v roce 1985 získán Státní bezpečností pro spolupráci, záminkou k jeho získání byla jeho záliba v nezletilých chlapcích. Protože byl důvěrníkem STB, nemusel vstoupit do KSČ..."Pokud jde o šířené zvěsti, že pan Jiří Drahoš byl spolupracovníkem STB, jde o závažné obvinění, které by se mělo operativně řešit a pokud jde o pomluvu, měly by orgány činné v trestním řízení konat. Nebo by měl autor příspěvku s pozůstalými pana kpt. Ing. Šandy předložit údajné zápisky k odbornému přezkoumání. Pane Drahoši, proč jste nepodal trestní oznámení pro pomluvu?:

Na internetu se dá dohledat i sdělení nezávislého badatele problémů totalitních režimů pana Schovánka následujícího znění: „K pracovišti prof. Jiřího Drahoše vedla Státní bezpečnost dva objektové svazky. První měl reg. číslo 8967 a byl založený 21. 3. 1975 11.správou, 5. odborem, 3. oddělením. Tento spis byl skartovaný 4. 6. 1986. Druhý objektový svazek byl založen 11. správou, 3. odborem, 2. oddělením 24. 6. 1977 a částečně se zachoval v Archivu bezpečnostních složek. V dochovaných částech objektového svazku se jméno prof. Jiřího Drahoše nevyskytuje“ . Je tudíž zjevné, že z malé části dochovaných materiálů se nedá vyčíst žádný konkrétní vztah pan Drahoše k instituci STB. Dá se pouze spekulovat, byla-li tato malá část materiálů neskartována v důsledku nedbalosti patřičných úředníků STB a nebo úmyslně (jak známo, každá tajná služba když musí obětovat tisíce pěšáků, snaží se různými způsoby ochránit význačnější osoby, které by jí mohly být v budoucnu užitečnými).

3. Pan Drahoš již před prvním kolem voleb upozorňoval na to, že na něj s pomocí jakýchsi blíže neurčených centrál bude házena špína z jeho minulosti s účelem ovlivnit druhé kolo voleb. Jaksi ale přehlédnul, že na jeho protivníka Miloše Zemana už celá léta tím nejbrutálnějším sprostým způsobem a velice nekvalifikovaně útočí Drahošovi příznivci. Jen pro příklad: „Je to dobytek, který chodí v trenclích a nátělníku (zřejmě míněno na chalupě na Vysočině), žere čočku z ešusu hliníkovou lžící a prdí na tiskovkách“. Nebo: „Na Hradě sedí kreatura, která má místo úst řitní otvor a z něj vycházejí exkrementy“ To nejsou výroky anonymních pisálků na Novinkách.cz, ale výroky význačného radního i známého autora mezinárodně zostuzeného paskvilu Entropa. Tyto výroky říkají málo o Milošovi Zemanovi, ale hodně o morální úrovni jejich autorů. Podle lidového rčení, „řekni mi kdo jsou tvoji přátelé a j ti povím jaký jsi ty“, to pro pana Drahoše nevypadá nijak příznivě. Morální profil manželů Drahošových dokresluje i aktuální požadavek paní Drahošové, aby televizní duel jejího manžela s Milošem Zemanem probíhal vestoje, což při všeobecně známé polyfunkční neuropatii Zemanových nohou, je požadavkem nejen hloupým, ale i bezprecedentně amorálním.

Své negativní hodnocení prezidentského kandidáta pana Jiřího Drahoše opírám kromě svého instinktu při odhadu charakteru lidi i pro důchodce na výměnku dostupné informace v našich sdělovacích prostředcích. Doufám, tudíž, že různí „kalouskové“ a jiní horliví přívrženci pana Drahoše jej neoznačí za výplod jakýchsi zahraničních špionážních centrál.

Ing. Drahomír Jurajda, CSc. BPP

důchodce na vcýměnku

