Jana Šťastná: Mami, tati, co je sex?

Západočeské divadlo v Chebu uvádí hru pro děti od 5 do 10 let. Co je asi cílem podobných počinů a jaký dopad na děti bude taková „hra“ mít, na to nechť si odpoví každý sám.
Plejáda penisů a vulv jako zábavná show pro děti. Paráda
Představení nabízí pravou a nefalšovanou show. Čeho? Různých druhů penisů a vulv, které jsou ve hře vystaveny jako třeba boty u Bati. Vše je ovšem zahaleno do jistého typu poetična: Vulgární výstava penisů je vzletně nazvaná „Penisovým lesem“, vulvy mají zase svoji „Vulvovou louku“. Dětem, které představují (mimochodem mimořádně odporné) loutky, je „s citem“ vysvětleno a názorně předvedeno, co je třeba udělat, aby se penis ztopořil…
Ale proč nosit dříví do lesa, když si můžeme přečíst dopis, který režisérce „hry“ napsala Mgr. Michaela Kubátová Špryňarová, učitelka 1. stupně ZŠ v Chebu, která „dílo“ zhlédla v předpremiéře.
Paní režisérko,
na základě naší domluvy si Vám dovoluji napsat své vyjádření ohledně představení „Mami, tati, co je sex?“
Přiznám se, že jsem celou věc musela trochu strávit a vstřebat, nejraději bych na mnoho věcí i zapomněla. Píšu Vám až nyní po konzultaci s dětským psychologem, který léta pracuje s dětmi v psychiatrické léčebně.
Ve hře se hovoří o řadě věcí, které nepovažuji za vhodné. U malých dětí (5 – 9 let) se tato oblast života vždy řešila sebepéčí, vedením k běžným hygienickým návykům, psychohygienou – pěstováním vhodného sebepojetí, zdravým rozvojem sebevědomí a vhodnou seberealizací. Četné ukázky pohlavních orgánů v podobě penisového lesa a vulvové louky, popis těchto orgánů a jejich funkcí i onanování jedné z loutek, vulgární výraz pro ženská ňadra, hraní si s menstruačními vložkami na piráta, připouštění mnoha pohlaví i téměř celé podání ve stylu show – to vše mi přijde naprosto nevhodné pro malé děti.
Měli bychom je učit vážit si vlastního těla i sebe sama, ne jim nevhodným způsobem předčasně tyto věci předkládat a být poplatní současným trendům, které nevedou k ničemu dobrému – jak je vidět v zahraničí, kde od těchto věcí již ustupují, neboť předčasná sexualizace dětí jim může ublížit právě v oblasti intimního zdraví.
Pokud je člověk zdravý, je i pudově a intimně fungující a vyvíjí se zcela přirozeně ve všech oblastech života.
Vaše hra se jmenuje „Mami, tati, co je sex?“ – velmi dobrý název. Držela bych se ho a nechala bych tuto záležitost především na rodině dítěte!
Přeji Vám mnoho úspěchů při psaní her s mnohem dětštější tematikou bez nevhodných současných trendů!
S pozdravem
Mgr. Michaela Kubátová Špryňarová
Prozatím odloženo: Ale na jak dlouho?
Hra je určena malým dětem, a proto se počítá s tím, že ji zhlédnou v rámci školní či předškolní výuky. Premiéra představení proběhla v červnu 2025, hru od té doby viděly dvě třídy dětí. Zděšení rodiče protestovali, takže se vše odložilo na září. Ale to je stará známá taktika – když se veřejnost bouří, tak trochu ustoupíme, a jakmile se zčeřené hladiny řeky uklidní, potichoučku, polehoučku uděláme, co jsme chtěli. Na podruhé se už nikdo bouřit nebude. A obvykle se skutečně nebouří.
Nemoc dnešní doby: Lhostejnost a nezájem
Více se o hře i o zkušenostech paní Michaely s rodiči i dětmi ze základní školy můžete dozvědět z rozhovoru, který uvádíme o kousek níž. Pro tuto chvíli jen pár základních postřehů: Mladší rodiče vnímají tyto současné trendy jako normální, řada z nich byla s hrou spokojená. Tito rodiče také často hovoří o tom, že výchova dětí stejnopohlavními páry je výborná vymoženost. O mnoho dětí se dnes fakticky NIKDO NEZAJÍMÁ. Tyto děti jsou pak závislé na sociálních sítích, a nejen že nedokážou přiměřeně věku komunikovat, ony už neumí pořádně ani mluvit. Při zápisu do školy na letošní rok pouze dvě děti ovládaly správnou českou výslovnost.
Jak z toho ven? Co dělat?
Pokud vámi tyto informace otřásly podobně jako mnou, pak se jistě sami sebe ptáte: „Pro Boha, co s tím budeme dělat?“
Co dělat? Psát dopisy na MŠMT, do divadla, režisérce a ŠKOLE! Hovořit s učiteli, ředitelem, ostatními rodiči, obracet se na autorku či režisérku hry, na DIVADLO. Chceme-li toto systematické zneužívání našich dětí zarazit, musíme být aktivní. Spolupráce rodičů a učitelů je nezbytná. Rodiče, dávejte si ve škole pozor na to, co podepisujete. Nepodepisujte každý papír, který vám někdo podstrčí! Více se na toto téma dozvíte z článku Garantovaná cesta ke změně situace k lepšímu (ZDE).
Rozhovor s paní Mgr. Michaelou Kubátovou si můžete poslechnout ZDE.
Stránky divadla Mami, tati, co je sex? ZDE
