Pavel Foltán: Jako vosy na bonbón a med jen „elitám“? Cui bono?

Klaus je v politice matador už dávno. A jen tak někdo (či dokonce kdekdo) na něj nemá. A zdá se, že ještě nějakou dobu mít nebude. Kdysi v 90. letech tu byl jeden vtip ergo politická hádanka: „Jaký je rozdíl mezi Bohem a Klausem? Bůh si nikdy nemyslel, že je Klaus.“ No comment. Ale čas jde dál, vše plyne a vše se mění.
Jistě už po tisíciletí platí, že „erare humanum est“. A chyby dělal i Klaus – a ne malé a ne málo a nikdy za ně neplatil jen on sám. Bohužel – jako příklad pro vývoj politiky v tuzemácku to nebylo nejlepší řešení pro lid a národ. A ta politika (a hlavně i ta její „politická kultura“) tady podle toho taky dopadla. Hubou přímo na držku. A odnáší to zase jen lid a národ. Čili občan, volič a daňový poplatník. Inu, jak jinak – a zrovna v tuzemácké kotlině hazardů politických bůkmejkrů a spol. falešných hráčů. A s tím tady ten lid a národ bude muset šmahem skoncovat. A jednou pro vždy. A už brzy.
Klaus je za bukem a tiše si to všechno labužnicky vychutnává. Fiala už dávno jen tak zírá z autu. Zhruba tak nějak podobně jako špidlibojs včetně Bohuše po lekci, co jim dal Zeman s velkým nadhledem a plezírem. Ať to bylo, jak to bylo, hráči střihu Klause a Zemana už tady v politice nejsou. A kdo ví, kdy budou. Jestli ještě vůbec někdy.
Nicméně tu šachovou hru Klaus hraje dál a zdá se, že i Zeman se tím náramně baví.
Tak třeba ta hra „motoristo, nezlob se“. Klaus už dávno ví několik věcí a nejen v jejich souvislostech, synergiích, efektech aj., ale i ve víceméně reálných možnostech jejich dalšího vývoje do budoucna. Klaus při tom sleduje i to, co je o parník za horizontem toho, kam jsou schopni dohlédnout nejlepší z nejlepších rádoby vůdců henté nynější ODS fialového střihu. Klaus to má v ruce (jak se říká „ložený“) už předem. Podobně jako si zase tu svou hru teď (a zcela zaslouženě právem lepšího) užívá i Zeman, a to na pozadí „neo sloučení komančů“ – jak to (podle Zemana mediální žumpa) naivně a fatálně blbě zkouší prezentovat (jen a jen ke své škodě). A česky bystrý občan, volič a daňový poplatník (ergo lid a národ) tyhle „PíáR“ fintičky už dobře zná, takže klídek.
Klausovi zatím stačí mimo jiné např. i to, že to uskupení tzv. Motoristé sobě letos ve volbách odsaje potřebné penzum bývalých voličů ODS – ergo dřevních sympatizantů Klause a odchovanců „klausovských“ tradic. Klausova strategie vůbec nepotřebuje, aby se „motoris“ v letošních volbách do sněmovních škamen dostali. (Eventuálně aby měli až takovou sílu, že by měli nárok i na vlastní poslanecký klub.) O tohle Klausovi v letošních volbách tolik nejde. Je to hráč toho typu, co přemýšlí o pár tahů dál. A je schopen si to srovnat v hlavě dřív než ostatní v té dnešní ODS & spol. Ta partička toho velmi neúspěšného mustru ODS (podle Fialy) tu právě končí v přímém přenosu.
Klaus ví, že „polit-džejár“ Macinka coby momentální lídr manažer „motoristů“ ještě ani nemůže mít reálnou šanci ty tzv. motoristy do sněmovních škamen dostat. Klausovi o to zatím ani nejde. Klaus je chce „zdarma“ zviditelnit co nejvíc. Aby dosáhli na cíl – a tím je příjem ze státní kasy těm kandidujícím subjektům, co ve volbách „přelezou“ procentní limit, kdy mají nárok na výplatu nemalých peněz. Ten limit je pro „motoristy“ v reálu. Takže ta jejich „partaj“ bude mít od státu dost peněz na to, aby měla na svou infrastrukturu, na sekretariát, na nájmy, na kampaně, na platy aparátu, prostě na to všechno, co vznikající partaj ke vstupu do místní polit extraligy potřebuje. Musí to mít, jinak nemá šanci. A může to předem zabalit. To ví jak Macinka, tak i Turek a ostatní.
„Motoristé sobě“ se tedy v těch letošních volbách do poslaneckých křesel ani vůbec nemusejí fyzicky (osobně) dostat. Stratégům té jejich dráhy v tuzemácké politice zatím bude úplně stačit, když se během volební kampaně a během voleb an sich „olakují“ dost na to, aby mohli jít do dalších voleb, co jsou tady každoročně a několikrát – čili do Senátu, do krajů, do obcí ergo komunálu, prostě všude, kam se vejdou. A z toho dělení výsledků těch sněmovních voleb letos počátkem října budou mít už ke konci roku od státu (z našich daní) dost peněz na to, aby se na tu svou budoucí politickou dráhu dobře připravili a vybavili. (Spousta zájemců o funkce už se pak najde sama.)
No a ta dnešní fialová ODS bude postupně ztrácet půdu pod nohama i sympatie u veřejnosti (má-li ještě vůbec nějaké) a zanedlouho se zřítí do propadliště politických dějin, podobně jako se to stalo té ČSSD „pozemanovské“ doby pod „vedením“ všech těch Špidlů, Grossů, Sobotků a té jejich kamarily. Ergo ta dnešní fialová ODS časem z vrcholné politiky zmizí (a možná dřív, než by se optimisticky mohlo zdát). Podobně, jako z ní zmizela ČSSD se Špidlou, Sobotkou a spol. kudlou v zádech. Zeman měl tu svou pravdu a podobně ji má i Klaus – přičemž ani tím aktuálním spojením „Stačilo!“ s Venezuelou & Zaorálkem tahle tzv. socdem nemá žádnou jistotu. Možná že se po zádech toho „Stačilo!“ ta „socdem“ do sněmovních křesel v dílčích počtech jaksi „vyveze“ – nicméně po volbách se bude porcovat ona sněmovní tzv. moc – no a to by pak taky pro tu nynější „socdem“ ta výsledná mapa „moci“ a pašalíků atd. mohla vyjít poněkud jinak, než jak si to teď ta „socdem“ představuje (a nejenom i proto, že Zeman je stále ještě velice silný muž, který ví, co chce, a dosáhne toho, „až doba otěhotní časem“ – jak jsme kdysi říkávali s Karlem Krylem vespolek).
Turek – coby nejrychlejší politik – může (a podle gusta vox populi) má ještě co dělat v Bruselu & Štrasburku (když tam už jednou je), a to např. v oblasti nápravy toho, co za předchozí čtyři roky rozorala rádoby „zahraniční politika“ fialové 5-1 vládní koalice – takže v tom logicky lid a národ od Turka čeká práci směrem k obrodě perspektiv té nové skupiny „Vyšegrad plus“ a další posílení účasti ČR v integračním procesu toho typu směrem k obrodě střední Evropy a napravení vztahů se státy východní Evropy – tudy vede cesta. A na tomhle poli nechala ta fialová koalice Turkovi hodně prostoru.
Macinka mezitím doma musí zapracovat na tzv. lidských zdrojích a sehnat kádry pro následující volby. A to profíky typu Zahradil apod. Macinkův „menežment motoristů“ se musí zaměřit i na zřetelnou dramaturgii a prezentaci partajního programu i témat. Hlavní pilíře mají: NE grýndýlu, NE zrušení spalovacích motorů, NE elektromobilitě „na baterky“, NE kolonizaci energetiky ČR a ožebračování našich lidí ve prospěch německých a spol. burziánů, NE dalšímu huntování CZ průmyslu a zemědělství, NE tzv. emisním povolenkám, Ne všemu, co je v neprospěch občanů České republiky, která musí být na prvním místě – už tu není jiná cesta.
To je dost práce na příští čtyři roky do příštích sněmovních voleb. A jak my staří kozáci z praxe dobře víme – nová předvolební kampaň začíná hned po volbách. A spočívá v každodenní práci pro lidi = pro svou vlast a národ. Ne pro cizí (mocnosti, mocipány, lobbisty). A když se ta Turkova „motoristická“ partaj dostane do Sněmovny už letos na podzim, asi tu bude jen málo normálních lidí myslících selským rozumem, co by jim nechtěli dát šanci: „Hic Rhodos, hic salta.“ Ale jen jednou – ergo „veverky“ alias tzv. Věci veřejné (čili byznys-polit-projekt Vávry & spol.) – to už je pro lidi „mrtvá liška“.
autor: PV