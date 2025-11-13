Feng Biao: Usilovat o společné dobro. Společně budujeme společenství sdílené budoucnosti Číny a Evropy
13.11.2025 9:10 | Komentář
Letos si připomínáme 80. výročí vítězství ve světové protifašistické válce a zároveň 80. výročí založení Organizace spojených národů.
reklama
Před osmdesáti lety nespočet statečných vlastenců a vizionářů po mimořádně těžkém boji porazil fašismus a s ideálem „už nikdy válku“ založil OSN. O osmdesát let později se však vize lidstva o míru – svět, ve kterém národy přemění meče na pluhy a budou žít v trvalém míru bez válečných pohrom – těžce prodírá trním dnešní reality. Rok 2025 je mezinárodními médii označen za „rok s největším počtem konfliktů od konce druhé světové války“. Některé mezinárodní výzkumné instituce varují, že „globální index míru“ postupně klesá pod nejnižší zaznamenané úrovně. Studenoválečné myšlení znovu ožívá, geopolitické konflikty se vyhrocují a přelévají přes hranice, v některých regionech se dramaticky zhoršuje humanitární situace. Udržení stability mezinárodního řádu a podpora pokroku lidské společnosti proto naléhavě vyžadují nové koncepty, které povedou k novému konsensu.
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Tváří v tvář realitě éry, v níž jsou osudy všech národů propojeny, a konfrontován s narůstajícími protiproudy hegemonie, unilateralismu a protekcionismu, prezident Si Ťin-pching vytyčil směr vpřed uprostřed převládajícího chaosu: „Lidstvo obývá stejnou planetu, a proto by mělo sdílet radosti i strasti a žít v harmonii. Musíme vždy vytrvale sledovat cestu mírového rozvoje, rozhodným způsobem chránit světový mír a stabilitu a spojit síly při budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo.“ Budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo je odpovědí Číny na epochální otázku „jaký svět by měl být vybudován a jak jej vybudovat“.
Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva prochází zásadní proměnou – přechod od „sólisty“ k „mnohohlasému sboru“
V letošním září prezident Si Ťin-pching na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v Tchien-ťinu slavnostně představil Iniciativu pro globální správu (Global Governance Initiative). V říjnu téhož roku zahájil Mezinárodní soud pro mediaci v zvláštní administrativní oblasti Hongkong oficiálně svou činnost. Jedná se o nejnovější mezinárodní veřejný statek, který Čína poskytla světu na podporu budování společenství se sdílenou budoucností lidstva. Čína již vybudovala různé formy společenství se sdílenou budoucností s desítkami zemí a regionů. Iniciativa globálního rozvoje, Iniciativa globální bezpečnosti, Iniciativa globální civilizace a Iniciativa globální správy se setkaly s přijetím a podporou více než 140 zemí a mezinárodních organizací. Více než 150 zemí a přes 30 mezinárodních organizací se zapojilo do společné výstavby iniciativy Pásu a stezky. Koncept budování společenství se sdílenou budoucností lidstva byla již osm let po sobě zařazena do rezolucí Valného shromáždění OSN a vícekrát byla uvedena i v rezolucích a prohlášeních Šanghajské organizace pro spolupráci, BRICS a dalších mnohostranných mechanismů. Fakta dokazují, že budování společenství se sdílenou budoucností lidstva se stalo nejširším společným jmenovatelem pro všechny národy světa, které usilují o společné vytváření lepšího světa, a že bude stále více projevovat svou silnou vlivnost, životnost a přitažlivost, stávajíc se zářivým praporem, který vede tuto dobu kupředu.
Čína a Evropa by se rovněž měly stát partnery při společném budování společenství se sdílenou budoucností lidstva
Čína a Evropa představují dvě významné síly prosazující multipolarizaci současného světa, dva největší trhy podporující globalizaci a dvě velké civilizace hájící rozmanitost. Vzájemné vztahy mezi Čínou a Evropou se již staly jedněmi z nejvlivnějších bilaterálních vztahů na světě. Čím složitější a napjatější je mezinárodní situace, tím výrazněji vystupuje do popředí epochální význam čínsko-evropské spolupráce. Při ohlédnutí za více než půlstoletím diplomatických vztahů, čínská politika vůči Evropě si vždy zachovávala stabilitu a kontinuitu – Čína podporuje evropskou integraci, podporuje strategickou autonomii Evropy a podporuje, aby se Evropa stala významným pólem multipolárního světového uspořádání.
Čína a Evropa mohou plně prohlubovat vzájemné porozumění a podporu ohledně svých rozvojových vizí, cílů a cest k jejich naplnění. Budování společenství se sdílenou budoucností lidstva, jehož cílem je vytvářet svět trvalého míru, všeobecné bezpečnosti, společné prosperity, otevřenosti a inkluzivity, čistoty a krásy, a které se řídí čtyřmi globálními iniciativami jako strategickým rámcem, odpovídá očekáváním evropských národů v oblasti míru, rozvoje a stability a zároveň je v souladu se společnými zájmy Číny a Evropy.
Společné budování iniciativy „Pás a stezka“ ve vysoce kvalitní spolupráci se stalo živou praxí při vybudování čínsko-evropského společenství se sdílenou budoucností
Po mnoho let Čína a Evropa v souladu se zásadou „společné konzultace, společné výstavby a společného sdílení“ vytvořily na základě vysoce kvalitní spolupráce v rámci iniciativy „Pás a stezka“ vzájemně provázané společenství zájmů. Počet vlaků Čínsko-evropské nákladní železnice překročil 110 000, hodnota přepraveného zboží přesáhla 450 miliard USD a síť těchto spojů nyní spojuje 229 měst ve 26 evropských zemích. Řecký přístav Pireus, do něhož čínská strana investovala a který provozuje, zvýšil svůj roční obrat na více než 7,2 milionu TEU, přičemž jeho celkový přímý přínos pro místní ekonomiku již přesáhl 1,4 miliardy EUR. Objem obchodu mezi Čínou a Evropou vzrostl z 2,4 miliardy USD v době navázání diplomatických vztahů na 785,8 miliardy USD v roce 2024, zatímco vzájemné investice dosáhly hodnoty 260 miliard USD. Vzájemná hospodářská spolupráce obou stran tak vykazuje silnou vnitřní dynamiku. Česká republika podepsala již v roce 2015 s Čínou memorandum o porozumění o společném budování iniciativy „Pás a stezka“. Během uplynulého desetiletí zůstávaly základy čínsko-české hospodářské spolupráce pevné a její vyhlídky jsou dnes ještě širší.
Čínská modernizace přináší široké příležitosti pro společné budování čínsko-evropského společenství se sdílenou budoucností
Nedávno skončené čtvrté plenární zasedání 20. Ústředního výboru Komunistické strany Číny schválilo návrh patnáctého pětiletého plánu, který zdůrazňuje nutnost rozšiřovat otevření na vysoké úrovni vůči vnějšímu světu, vytvářet novou situaci vzájemně výhodné spolupráce a podporovat budování společenství se sdílenou budoucností lidstva. V období „patnácté pětiletky“ Čína vybuduje moderní průmyslový systém, vytvoří nové typy pilířových odvětví a podnítí vznik několika trhů s ročním objemem přes bilion jüanů nebo ještě větším. Rozsah plánovaného rozvoje budoucích odvětví se bude rovnat novému vybudování čínského high-tech průmyslu. Modernizující se Čína, která neustále pokračuje na cestě k rozvoji, nepochybně vytvoří široké příležitosti pro společný rozvoj všech evropských zemí včetně České republiky. Jak říká staré čínské přísloví: „Všechny živé bytosti by měly vzkvétat, aniž by si navzájem škodily; všechny způsoby života by měly prosperovat, aniž by si navzájem překážely.“ Čína je připravena spojit ruce s Evropou, kráčet po správné cestě světa a společně vytvářet ještě krásnější budoucnost pro celé lidstvo!
Feng Biao, Velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice
Přečetl jsem si váš názor na pana Okamuru, kde ho odsuzujete za ten, tzv kontroverzní plakát. Povězte mi, jak se vaše odsudky pana Okamury snášejí s desítkami brutálních vražd, pachaných přistěhovalci? Co říkáte na zavraždění ubodáním dvouletého dítěte a muže, který ho chránil? Opravdu se vám ten pl...
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.