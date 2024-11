Filip Šebesta: Prezident má pravdu, Američané se nechali vystrašit

„Volby v Americe ukázaly, jak zranitelná může být demokracie jako systém i v zemích, kde je dlouhodobě zavedená. Je to způsobené na jedné straně menším zájmem lidí o to, co se děje, jejich menší informovaností, a tím pádem větší náchylností nechat se manipulovat, případně trochu vystrašit, a pak strach obrátit proti někomu konkrétnímu.“

Tak tedy namátkově:

Florida 6,6

Iowa 8,2

Michigan 2,5

Nevada 3,0

Ohio 3,7

Pensylvánie 2,1

O tolik procentních bodů nadsazovaly agentury pro průzkum veřejného mínění předvolební preference Demokratů v uvedených rozhodujících státech, ale i v řadě dalších. Nestalo se to poprvé, dokonce ani podruhé. Pakliže vyloučíme – pro potřeby tohoto textu – neschopnost agentur nebo jejich snahu záměrně zkreslovat preference voličů, je možné konstatovat, že Američané volící Donalda Trumpa z nějakých důvodů své politické preference (a to i před zcela anonymními agenturami) tajili, a ty se tak opět ve svém odhadu výsledku voleb fatálně netrefily.

Vypovídá to mnoho o dnešní Americe. O úrovni politické a veřejné a diskuse, o celkovém společenském klimatu. Jakým způsobem asi musí být zkreslené fungování každodenní debaty v různých sociálních bublinách, v nichž se lidé denně vyskytují, když mají potřebu dokonce i anonymním agenturám neříkat pravdu? Jak asi Američané sami sebe cenzurují tam, kde má vyslovení nonkonformního postoje reálné společenské náklady, ve fotbalovém týmu, ve střeleckém klubu, v církevním společenství, na pracovišti nebo třeba v přátelství či dokonce manželství?

Prezident Petr Pavel má pravdu, (i když trochu jinak). Američané se skutečně nechali vystrašit.

Ale zase ne natolik, aby tam, kde jsou jen sami za sebe, u volební urny, nehlasovali pro kandidáta, jehož politika nejlépe odpovídá jejich zájmům. Podle naší hlavy státu je vítězství „odpudivého“ kandidáta důsledkem menšího zájmu a informovanosti voličů. Když volby nedopadnou tak jak by se mi zamlouvalo, hloupý je pochopitelně lid, který špatně volil...

Obávám se, že Američané, kteří přesvědčivým způsobem zvolili Donalda Trumpa 47. prezidentem Spojených států, vědí velmi dobře, proč tak učinili. Jsou to oni, kdo se potýkali poslední čtyři roky s demokratickou nekompetencí a ekonomickými nesnázemi, jsou to oni, kdo se již delší dobu denně potýkají s důsledky hyperglobalizace a deindustrializací svých států, jsou to oni, kdo si konkurují na trhu práce s nekonečným proudem migrantů, který na jedné straně podporují korporace a na té druhé progresivistické ideologie levičáků. Životní pocit, sociální situace a zájmy těchto lidí jsou zcela jiné, než jaké mohou být zkušenosti washingtonských nebo pražských elitářů, kteří nemají talebovskou skinn in the game. Žádné „manipulace“ za tím nehledejme.

Pro pořádek je ještě na tomto místě potřeba zdůraznit, že Trumpova podpora se zvýšila v naprosté většině sledovaných demografických skupin. O nějaké náchylnosti k manipulacím nebo nižší informovanosti tak opravdu nemůže být řeč.

A co z toho všeho ještě vyplývá? Minimálně to, že prezident Pavel by se měl možná už osamostatnit a od svého rádce a přítele po boku se konečně odstřihnout.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause