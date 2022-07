Filip Šebesta: Stanjurovy výdaje, Baerbocková v Lidicích a zájmena viceprezidentky USA

Ministr financí Stanjura se v rozhovoru pro deník E15 ohrazuje proti otázce redaktora, který se ho ptá na to, kde museli jako vláda nejvíce škrtat: „My jsme neškrtali, ale přidávali výdaje. To je třeba říct.“ K tomu není opravdu potřeba dodávat už vůbec nic. Snad jen, inflace za červen 17,2 % pane ministře.

Německá ministryně Baerbocková byla v ČR. „S každou postavenou větrnou turbínou a solární elektrárnu získáváme kus svobody. Nyní se naskýtá možnost ještě rychleji řešit to, co musíme kvůli klimatické krizi udělat tak jako tak.“ Prozradila ministryně bezděčně něco, co tušíme už dávno. Totiž, že všem zeleným se ruská válka na Ukrajině náramně hodí, protože je za ní možné skrýt vše, co by v normálních časech neprošlo. Společně se svým protějškem Lipavským pak navštívila také Lidice. To je vždy citlivá věc. Lipavský při té příležitosti řekl, že „historická zkušenost Lidic nám i v dnešní době připomíná, že appeasement vůči agresorovi nikdy není řešením.“ S elementární znalostí dějepisu se to dá chápat jedině tak, že ministr Lipavský očekává třetí světovou válku, jenom v tom případě totiž žádné jednání opravdu smysl nemá.

A Kamala Harrisová, americká viceprezidentka, se na debatě u příležitosti výročí podpisu Americans with Disabilities Act představila ostatním účastníkům, mezi nimiž byli také nevidomí či slabozrací, slovy: „Jsem Kamala Harrisová, moje zájmena jsou ona/její. A jsem žena sedící u stolu v modrém kostýmu.“ Američtí konzervativci video hojně sdíleli, progresivisté na oplátku sdíleli je a poukazovali na jejich nízkou míru empatie vůči slabozrakým, kteří se diskuse účastnili. Tedy klasická zápletka. My ostatní asi tušíme, co první skupinu popudilo. A že to nebyl popis odstínu viceprezidentčina kostýmu. Pokrok nezastavíš.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

