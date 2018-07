František Táborský: Koruna je nejnadhodnocenější nebo obětí paniky

Podle této zprávy je česká koruna nejvíce nadhodnocenou měnou na světě a to až o 11,4 % oproti současné hodnotě. Lépe je na tom i čínský juan (10,6 %). Naopak nejvíce podhodnocenými měnami je turecká lira nebo švédská koruna. Analýza hovoří o tzv. „férové“ hodnotě měny, která zohledňuje fundamentální veličiny ekonomiky. Zjednodušeně řečeno zohledňuje vnější nerovnováhu ekonomiky, její zahraniční vztahy a pozice, otevřenost a zranitelnost. Férový kurz pak ukazuje hodnotu dané měny v situaci, kdy by ekonomika byla v absolutní rovnováze vůči zahraničí (nulový zahraniční obchod, zadlužení, investiční a spekulativní pozice apod.).

K hledání takové rovnovážné hodnoty existuje celá řada metod. Agentura Bloomberg ve své analýze dává velkou váhu platební bilanci. Přitom ta je v případě České republiky silně ovlivněna kurzovým závazkem ČNB, díky kterému do ekonomiky přiteklo velké množství spekulativního kapitálu, a centrální bance enormně narostly devizové rezervy. V tomto světle pak koruna vypadá jako silně riziková vůči náhlým odtokům kapitálu, které by způsobily její prudké oslabení.

Existují ale i jiné přístupy, které podle nás více odpovídají českým reáliím. Tuzemská ekonomika je stále konvergující ekonomikou k úrovním západních zemí. V tomto pohledu může koruna konvergovat reálně a nominálně. Nominální kanál je v posledních letech spíše utlumen vzhledem k nízkému rozdílu inflace v ČR a eurozóně a podobným inflačním cílům jejich centrálních bank. S rozjetou ekonomikou v posledních letech ale převzala otěže reálná konvergence skrze rychlejší růst HDP. Česká ekonomika se jen za posledních deset let posunula přibližně o 10 p.b. na 90 % HDP na hlavu Evropské unie, což povzbuzuje korunu posilovat. Z našeho pohledu je tak koruna naopak podhodnocená a stále skrývá prostor pro posílení.

S tím počítá i naše nová prognóza, podle které se koruna dočká pouze pomalého posílení po zbytek roku. V našem základním scénáři počítáme, že koruna bude i nadále zatížena negativní náladou na trzích a přesunem kapitálu do bezpečných přístavů. To by mělo otevřít prostor pro další zvyšování úrokových sazeb. V roce následujícím by se koruna měla zbavit negativního sentimentu trhu a pokračovat v původním trendu posilování. Více o nové prognóze budeme informovat v samostatné publikaci tento týden.

autor: PV