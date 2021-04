Institut Aleny Vitáskové: Když se vás dítě ptá. „Mami, tati proč?“

reklama

Institut Aleny Vitáskové z.s. (dále jen IAV) ochrana lidských práv a svobod se věnuje mimo jiné porušováním práv vůči nejmenším, našim dětem. Děti, budoucnost každého národa, mají být středem veřejného zájmu.

Jsou bezmocní, potřebují naši pomoc, zastání. Jsou zranitelní, těžké nemoci se jim nevyhýbají. Mnohdy zásahy justice, státních institucí, poškozují jejich práva. Dlouhodobý zákaz školní docházky v rozporu se zákony, nařízené dlouhodobé nošení roušek v rozporu se zákony, dehonestace vzdělávání, dokonce samotným premiérem Babišem.

Jak se stát na naší budoucnosti – dětech vydováděl? Stát není nikdo anonymní, jsou to politici, kteří to připouští, nebo způsobují a jejich jména známe.

IAV zasílá pravidelně malým pacientům do nemocnic dětský kalendář AIKI (zdarma). Díky naším donátorům můžeme přispět k troše radosti pro naše nejmenší, kteří neměli to štěstí, aby se jim nemoci v tomto útlém věku vyhnuly.

IAV se připojil k žalobě proti nezákonným opatřením vlády směřovaným proti našim nejmenším. IAV – sekce „Děti obětí justice“: marně se snažíme o nápravu systému. V této souvislosti dostáváme řadu stížností, na které se těžko odpovídá.

Když se vás dítě ptá. Proč se mám ve škole testovat? A než stihnete odpovědět stupidnost, která je vštěpována ze strany politických kreatur, tak potomek (není mu ani 8 let) pokračuje. Když máme testovací den, tak jdu v bundě, botách od sněhu v kulichu i rukavicích přímo do třídy. Tam jsme všichni oblečení a testujeme se. Když mi po nějaké době test řekne, že jsem negativní, tak teprve mohu jít do šatny. Tam se přezuji, odložím bundu a jdu zpět do třídy, ve které jsem byl před chvíli v botách, bundě, čepici. Asi je to hygienické. Tam se vrátí po testování všichni, kteří nejsou pozitivní. Pak musím mít celý den přes pusu i nosík roušku, přestože jsme všichni ten den otestování – tudíž negativní. Musím si neustále desinfikovat ruce, a nevím ani, co to je za sajrajt. Mami, tati proč?

Když se vás dítě ptá. Proč nemohu chodit do školy, do školky? Než stihnete odpovědět, tak malý pokračuje. Když se můžeme rychle nakazit a roznášet tuto infekci, když nemůžeme k babičce a dědovi, abychom je nenakazili, tak proč můžeme nastupovat do letadla a nemusíme mít test jako ostatní cestující? Vždyť tam jsou také dospělí, babičky a dědečkové od jiných dětí, které bychom mohli nakazit. Mami, tati proč?

Když se vás dítě ptá. Proč musím nosit roušku, když nemohu přes ní dýchat? Proč jste mě učili pohybu na čerstvém vzduchu, když mi ho teď zakazujete? Proč jste mě učili sportovat, když se to nesmí? Proč jste chtěli ať se učím, když je maturita k ničemu a bude se rozdávat?

Až vám bude drnčet hlava z otázek „mami, tati proč“? tak klidně odpovězte. Protože jsme tě neuměli ochránit, byli jsme leniví ochránit tvoji budoucnost, budoucnost nás všech. Sklopili jsme hlavu a přijali, že někdo z těchto opatření asi hodně bohatne, zatím co ty chudneš.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

