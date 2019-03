Institut Aleny Vitáskové: Pokusy státních zástupců na občanech v laboratoři zvané naše vlast

Někteří státní zástupci si udělali z naší vlasti laboratoř a my jsme se stali jejich pokusnými králíky. Neznalost zákonů zakrývají zneužíváním své vlastní neomezené moci. Za situaci jsou odpovědni politici, a ti mlčí. Proč bychom jim měli dát svůj hlas v nadcházejících volbách do europarlamentu?

Někteří státní zástupci si svoji neznalost zákonů a jejich aplikaci snaží zamaskovat neskutečnými útoky na bezbranné občany, na jejich lidská práva. Z naší vlasti si udělali laboratoř a v ní dělají pokusy na občanech, jako na pokusných králicích. Ve světě se pokusy na zvířatech omezují, u nás doma propůjčíme nevoleným strukturám, aby si s národem dělali, co chtějí. Tak to si nedovolili ani komunisti.

Naši zákonodárci a ústavní činitelé hledí jako zjevení a místo zásahu se dovídáme, že tu máme soudy, které nás po deseti, dvanácti letech tahanic osvobodí, když se na počátku ten lumen (myšleno policista a státní zástupce) splete. Raději volím tento jemný výraz „splete“, protože představa, že vás chce dostat do vězení, či připravit o majetek na „objednávku“ mi stále zvedá žaludek. Bohužel, tento systém objednávky stíhání nepohodlných osob se používá, čím dál více. Důvod je jediný, protože jim to umožníme. Lumen to beztrestně může dělat, jak se mi zlíbí. Vždyť pracuje v laboratoři jménem Česká republika s pokusnými králíky – občany naší vlasti.

Nejvyšší ústavní činitelé jsou o této problematice informováni, ale ani na výzvy občanů nic neřeší. Pokud jim nevadí ani motivační výrok státního zástupce například: „Vazba ještě nikdy nikomu neublížila“, tak není co dodat. Z celého srdce přeji všem, kteří jsou za tento stav odpovědni a nekonají, aby si to na tři měsíce ve vazbě vyzkoušeli.

Je běžné, že si lumen na počátku něco vymyslí a pak se to vleče jako červená nit celou kauzou. Smyšlenost, drb, nepravda, hloupost, to plivnutí „od lumenů“ vám zničí život, zdraví, práci, rodinu, společensky vás to popraví. Lumenům se nic nestane, i když to praskne.

Dnes a denně jsem šokována, co se tu vlastně děje. V pondělí mě zaujaly Šťastné zprávy pana Jindřicha Šídla na Seznam.cz. Pouštěla jsem si je několikrát, protože jsem nechápala, zda je to celé jen satira, nebo je určitá část myšlena vážně. Bezostyšnost státních zástupců a jejich výroky, tak to je silné kafé i pro mě, přestože mám s nimi osobní zkušenosti a jen tak mě něco nepřekvapí.

Motivační výroky státních zástupců, z nichž ten poslední je přímo slyšet v rozhovoru s vrchním státním zástupcem Ivo Ištvánem.

• Vazba ještě nikdy nikomu neublížila

• Nebyl čas přemýšlet, kdo je kdo

• Pánbůh si je přebere

• Nevinný je jen špatně vyslechnutý

• Kdo nevypovídá, doznává

• My nevnímáme nic, my přece konáme

Satira již určitě není v několika rozhovorech bývalého elitního policisty plk. Jiřího Komárka, které jsem si přečetla na Parlamentních listech v uplynulém období.

Z obsahu rozhovoru jde hlava kolem a nevidím jediný důvod, proč by občané neměli vědět, jak se padělávají obvinění, jak se stíhají ve vykonstruovaných případech nevinní lidé. Nastal čas, kdy je nutné s aktéry bezpráví skoncovat, je nutné pro zachování skutečné demokracie označit a potrestat všechny strůjce rakoviny, která začíná ve státě metastázovat.

Sledujte před volbami do Europarlamentu, která strana skutečně chce v této zásadní věci pro náš život něco dělat. Pak teprve dejte svůj hlas. Jen rozhodně jděte k volbám, podpořte třeba neparlamentní strany, pokud ty parlamentní si nás nevšímají.

Psali jsme: Institut Aleny Vitáskové: Kdo je solární baron a kdo solární psanec Institut Aleny Vitáskové: Oběť politické zvůle v demokratické zemi - Alena Vitásková Alena Vitásková: Požadujeme odvolání Pavla Zemana Alena Vitásková představila, co bude dělat ve svém institutu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV