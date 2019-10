Ivan Bednář: Nestydatá krádež

„Nastupoval jsem do funkce s tím, že dlouhá a pro Pražany mnohdy nepříjemná kapitola tunelu Blanka se musí co nejdříve uzavřít. A to se nám dnes podařilo,“ uvedl náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), který prohlašuje na svých facebookových stránkách, že prý musel kvůli zkolaudování stavby reorganizovat magistrátní investiční odbor a vytvořil oddělení čistě pro Městský okruh.

Ať zreorganizoval Scheinherr, co chtěl, zásluhy za tunel Blanka zůstanou jednou pro vždy Radě hlavního města v čele s primátorem Pavlem Bémem (2002 – 2010).

Ostatně tak to vnímají i diskutující na stránkách idnes. Za všechny to shrnul diskutující M. Š.

„Ať byl Bém jakýbyl, tak za jeho éry se alespoň pro dopravu v Praze něco udělalo. Tunel Blanka je úžasná stavba, která dopravě v Praze hrozně pomohla. A že to stálo hodně peněz? Tak ať. Za ty peníze to určitě stálo. Alespoň to k něčemu je. Bémovi následníci neudělali nic smysluplného a peníze se jen vyhazovaly za kraviny. Hudečkovi se ještě podařilo jeho diletanstvím posunout otevření, Krnáčová se zase naparovala při otevření jako by na tom měla nějakou zásluhu. Za jejich éry se přitom neudělalo vůbec nic. A ta současná aktivistická Hřib partička? Ta bude tak maximálně řešit blbosti jako je totálně nesmyslná rekonstrukce Libeňského mostu. Na nic jinýho se nezmůžou. A doprava v Praze se bude bohužel dál zmítat na pokraji kolapsu...“ píše ve svém příspěvku M. Š.

Inu, Vox Populi, Vox Dei.

Kdo si dnes vzpomene, že tehdy, v roce 2010 už byly připraveny plány na pokračování tunelového komplexi Blanka tunelem pod Bulovkou s pracovním názvem Vlasta?

Dnes mluví politici o tom, že vnitřní okruh Prahy, který je výlučně záležitostí města, nikoliv státu jako vnější okruh, se v nejlepším případě začne stavět v letech 2003 (možná 2004, možná ještě později) a hotový by měl být někdy v roce 2030 a dále?

A že ta stavba bude stát mnohonásobně více než by stála, kdyby se po Blance kontinuálně pokračovalo místo toho, aby se město potopilo do nekonečných sporů, auditů, trestních oznámení a žalob?

Že stavba trasy metra I D měla stát 20 miliard korun místo dnešních 60 miliard?

A může náměstek Scheinherr reorganizovat magistrátní investiční odbor do alelujá.

Psali jsme: Ivan Bednář: Kdy už bude konečně konec toho trápení Ivan Bednář: Čí názory prezentuje ministr zahraničí? Ivan Bednář: Starosta Čižinský Hip hop Ivan Bednář: Bursík bude poroučet větru a dešti (už zase)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.