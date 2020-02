Ivan Bednář: Pijme pivo s bobkem

reklama

Ministryně make upu a financí Alena Schillerová se o to pokusila. Způsobem, který vyvolává obavy o její zdravý rozum. Místo jedné sazby DPH zavádí od 1. května letošního roku sazby tři. A zdaleka není přesně zřetelné, kdy platí která sazba, což zadává důvod k různým spekulacím.

Schillerová se ohradila vůči výtkám na složitost zdanění piva, a zprávy o rozdílných sazbách DPH označila za fámy. Na pivo prý budou do budoucna pouze dvě sazby daně, a to 10% sazba na točené pivo ve stravovacích zařízeních a 21% sazba pro zbylé případy.

Jenomže vzápětí ministerský mluvčí Žurovec uvedl, že "nealkoholické nápoje včetně nealkoholického piva budou nadále zařazeny do snížené 15% sazby DPH s výjimkou nápojů podávaných ve stravovacích zařízeních, což od 1.května 2020 podléhá 10% sazbě DPH."

Takže máme tři sazby, 10 % pro točené pivo ve stravovacích zařízeních, 15% pro točená nealkoholická piva a 21% ostatní. Přitom bude velmi složité rozlišovat zda host konzumuje nápoj přímo ve stravovacím zařízení. Pokud si host nechá natočit dva litry piva do džbánku bude to podléhat jedenadvaceti procentní dani. Pokud si ale nechá natočit čtyři piva do sklenice a přelije si pivo do džbánku, bude to jen 10%. Ušetří 20 korun, které by jinak zaplatil, kdyby si pivo nechal natočit rovnou do džbánku. A co kdyby si zákazník dal s přáteli pár točených v hospodě a pak si chtěl odnést pár kousků domů? Ministerstvo financí tvrdí, že toto jsou až extrémní modelové případy a sazby DPH budou jen dvě. Ale pořád jsou vlastně tři, 10% za točené velké pivo v restauraci, 21% u lahvového piva, které je vypité v restauraci, nebo u točeného piva a lahváče

zakoupeného u stánku. Nealko pivo, čepované nebo v lahvi, si dejte v restauraci a daň bude 10 %. Pozor na stánkové nealko, tam je 15% sazba.

Ministryně Schillerová zase jednou zapomněla na kreativitu českého národa jako se to už jednou stalo v tzv. účtenkovky, losování kontrolních kuponů. Statistikové zjistili, že podle statistiky v srpnu první hráč hráčského žebříčku zaregistroval 11.128 účtenek, nakoupit by tak musel ve skoro 370 obchodech.

Ve středověku byl bedrník považován za účinný lék proti moru. Dnes by nás mohl ochránit proti zásahům ministryně Schillerové do českého daňového systému.

