Ivan Černý: O chování a dobrých mravech…

O našem úspěchu, či osobních propadech mnohdy rozhodují neviditelné maličkosti, říká autor představované knihy úvodem. Mezi ně jistě patří, jak svým chováním v nejrůznějších situacích všedního i společenského, a samozřejmě profesionálního života, zapůsobíme na své okolí, šéfy, kolegy, přátele a vůbec lidi kolem sebe.

Pravidla slušného chování nejsou žádným přežitkem, ale dnes a denně nám dokazují svoji trvalou potřebnost v běžném, životě a zejména v obchodně společenských vztazích. Umožňují navázání solidních vztahů, usnadňují obchodní a společenské kontakty a v neposlední řadě vyjadřují kulturní a lidskou úroveň partnerů. Zkrátka „Nebýt buranem“, jak nás nabádá kniha, která právě vyšla v pražském nakladatelství Olympia s podtitulkem Žoviální průvodce slušným chováním.

Štěstí přeje připraveným

Ani soudobá etiketa však nezůstává jen souborem tradičních formálních pravidel společenského styku. Rozvíjí se, mění se a přejímá mnohé vlivy moderní doby. I zde působí tendence globalizace a vlivy jiných kultur. Výrazná ženská emancipace se projevuje v konkrétních vztazích mužů a žen a nejde jen o genderové vztahy či tzv. sexuální harašení. Silný vliv mají psychologické aspekty obchodního jednání a komunikace. A neopomenutelný vliv mají zvyklosti vyspělých zemí Evropské unie, kde se základní aspekty slušného chování uplatňují zejména v obchodních vztazích velmi výrazně.

Do etikety tak vstupují i pravidla, která udávají mnohé firmy a nadnárodní společnosti ve svých firemních kodexech. Ty bývají směsicí hlavních mravních požadavků, zaměstnanecké loajality i kodexů chování a oblékání.

Stačí pár vteřinek, abychom udělali, či si zkazili, dojem

Po úvodních stránkách rozjíždí Václav Soldát kolotoč zkušeností z praxe a života kolem sebe, který se stává méně formální, móda barevnější, včetně působení IT kultury. Každou odbornou pasáž autor dokresluje živými epizodkami.

Od zdvořilosti a všeobecné slušnosti s připomínkou „usmívejte se“, se záhy dostaneme k chování na ulici či v dopravních prostředcích, kde je nutné chovat se ohleduplně k jiným. Pasáž „Pár otázek do svědomí“ je víc než důležité desatero slušného občana. Neméně důležité jsou řádky věnované tzv. osobní i společenské a veřejné zóně.

Následují pravidla společenské důležitostí, vztahům mezi podřízenými a nadřízenými i řeči těla. I představování má své zákonitosti, mluva vizitek nepostrádá na zajímavosti, jakož i další kapitolky knihy Nebuď buran.

Prioritou je byznys styl

Jak se obléci do zaměstnání?

Na první pohled banální otázka. Když si však uvědomíme, že perfektní oblečení je prvním krokem k úspěchu, jistě se rádi začteme do rad, které se zabývají i takovými velkými maličkostmi, kdy je možné si kupříkladu rozepnout sako a kdy ho zapnout. Muži to mají proti něžnému pohlaví jednodušší. Rady pro moderní zaměstnané ženy lze shrnout do faktu, že vítězí střízlivý styl, vkus a smysl pro eleganci. Jistěže to není vše, račte si tedy dočíst zmíněnou kapitolu.

Důležité je Soldátovo shrnutí pro obé pohlaví, co ničí vaše image v pracovních i společenských vztazích. Následují pasáže Jednání v kanceláři a veledůležitá poznámka o přesnosti a dochvilnosti, jakož kapitoly Písemné a telefonické kontakty na úrovni a Společenská úroveň vždy a všude aneb recepce, rauty, party a další společenské události, včetně Způsobů při stolování, jídle a pití.

Závěr mimořádné a velmi potřebné knihy pak patří specifikaci etikety v cizích zemích a desateru úspěšného TOP manažera.

Seznamte se, prosím

PhDr. Václav Soldát (nar. 1941) vystudoval Vyšší hotelovou a hospodářskou školu v Mariánských Lázních. Poté nastoupil na Fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy, kde vystudoval sociologii umění a kultury. Titul PhDr. získal na Filosofické fakultě. O etiketě psal po roce 1989 celé dvě desítky let, přednášel a učil bankovní management v Komerční bance a v řadě státních institucí. Napsal svého času manuál slušného chováním, ze kterého vychází publikace Nebuď buran.

Většinu života ale Václav Soldát věnoval organizování zábavních a kulturních pořadů, pracoval jako scénárista i režisér. Je aktivním členem Uměleckého sdružení Artes, a redaktorem portálu ZDE, a redaktorem kulturního časopisu Forbína. V Olympii mu před časem vyšla kniha medailonů Tvůrci zábavy – Setkání s rozhovory 2017 – 2019. Více ZDE.

