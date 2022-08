Ivan David: Co z toho budou mít Ukrajinci, když v Německu zhasnou?

Wolfgang Kubicki ze strany německých Svobodných (FDP), viceprezident německého Bundestagu, navrhl před zhruba dvěma dny otevřít Nord Stream 2. Byl za to nazván mimo jiné i „Putinovým užitečným idiotem“.

Odsoudil ho i předseda Svobodných a spolkový ministr financí Christian Lindner. Ne, že by dodal, kde je k ruskému plynu alternativa.

Kubicki reaguje na nevybíravou kritiku komentářem ve WELTu. Odmítá tezi, že takový krok prospívá Putinově propagandě. A vysvětluje kalkulaci za svým postupem. Předkládám laskavému čtenáři tento komentář v plném znění:

„Pocitově velmi sympatizuji s každým, kdo s ohledem na zločinnou ruskou útočnou válku vyzývá k ukončení ruského nákupu surovin. Zdá se však, že někteří moji kritici ve WELTu a jinde zastávají názor, že plníme svou morální povinnost vůči hrdinské obraně Ukrajinců tím, že pokračujeme v nakupování předraženého plynu od Putina a zároveň mu poskytujeme argument, proč nechat naši ekonomiku zemřít hlady.

Putinova válečná truhla zůstává plná, divoká jatka na Ukrajině pokračují a naše schopnost podporovat Ukrajinu klesá s tím, jak příslovečná světla v Německu zhasínají. Kdo přesně je v této situaci „Putinův užitečný idiot“?

Ve dnech následujících po zahájení invaze by existovaly různé možnosti „jasné“ reakce na Rusko. Jedním z nich by bylo okamžitě zastavit veškeré nákupy surovin z Ruska. Byl to Robert Habeck, kdo tehdy takové požadavky jasně odmítl a dal jasně najevo, že nejde o „individuální omezení pohodlí“, ale o makroekonomické a celkové sociální škody „nejzávažnějšího rozsahu“.

Myslel jsem si to tehdy a myslím si to dodnes. Plynové embargo z naší strany by bylo v tuto chvíli nezodpovědné. Každému, kdo mě v tomto ohledu sleduje, bude těžké vysvětlit, proč udržujeme potrubí Nord Stream 2 uzavřené, když dokonce žádáme výjimky ze sankcí pro turbíny Nord Stream 1. Technické problémy s Nord Stream 1 jsou samozřejmě falešné. Proč ale Kremlu tak usnadňujeme, aby se z toho dostal?

Pokud bude Nord Stream 2 otevřený a plyn stále nebude téct, Putinovo plánované oslabení naší ekonomiky bude zřejmé i poslednímu pochybovači. Ale když plyn poteče, naplníme své skladovací nádrže a soustředíme se na herkulovský úkol nadcházejících měsíců: co nejrychleji se osamostatnit od ruského plynu. A pak můžeme vypnout všechna potrubí.

Jsem si jist, že v tomto bodě budu moci souhlasit s mnoha mými kritiky. Možná do té doby nebudeme psát titulky článků podle křiklounů na Twitteru, protože to by se ve WELTu ani jinde v médiích dít nemělo.“

Tolik Wolfgang Kubicki. To, že se tento návrh tak široce v Německu probírá v médiích, znamená, že ledy se pohnuly. Když totiž v Německu hrozí kolaps průmyslu, hrozí kolaps celé EU. Ne, že by si to vedení EU v čele s Ursulou von der Leyenovou chtělo přiznat.

