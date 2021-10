Ivan David: S čím si hrají europoslanci, aby neměli čas dělat unijní legislativu

reklama

Aby i čtenáři měli představu, na jak „závažné“ věci celý výbor plýtvá čas, dovolím si je citovat v plném znění, neboť jen tak si vychutnají text, který připomíná "zlaté doby" komunistických aparátčíků:

„Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova:

zdůrazňuje, že společná zemědělská politika (SZP) představuje největší položku rozpočtu EU, která zahrnuje 31 % celkových rozpočtových výdajů na období 2021–2027; zdůrazňuje, že řádně fungující SZP má klíčovou úlohu při ochraně finančních zájmů EU a jejích občanů před zneužíváním finančních prostředků EU, jež by mohlo poškodit obraz této strategické politiky v očích veřejnosti; poukazuje na to, že soustředění podpory zemědělských příjmů je způsobeno především přímými platbami na plochu; zdůrazňuje, že je potřebná cílenější podpora a lepší rovnováha mezi velkými a malými příjemci na úrovni členských států; zdůrazňuje, že za zemědělské fondy EU jsou odpovědné členské státy v rámci sdíleného řízení s Komisí; domnívá se, že nový model SZP a nové národní strategické plány představují významnou příležitost k posílení kontrol členských států a Komise v oblasti rozdělování a správy finančních prostředků; zdůrazňuje, že k tomu, aby se zabránilo zneužívání prostředků ze zemědělských fondů EU, je potřebný speciálně uzpůsobený systém předcházení podvodům; domnívá se, že opatření na boj proti podvodům by si měla pro EU a členské státy udržet vysokou prioritu; zdůrazňuje, že finanční prostředky EU musí být včas získávány zpět a že musí být zavedeny přiměřené sankce jakožto účinný odrazující prostředek; zdůrazňuje význam transparentnosti pro včasné odhalování podvodů, střetů zájmů nebo jiných nesrovnalostí; zdůrazňuje význam interoperability, společných pravidel a výměny údajů, pokud jde o databáze v celé EU, jakož i význam přeshraniční spolupráce a lepšího využívání nástrojů IT; trvá na tom, aby byly vyčleněny větší prostředky na vyšetřování a aby byla posílena koordinace mezi členskými státy a orgány EU s cílem zajistit účinný boj proti podvodům týkajícím se prostředků ze zemědělských fondů; zdůrazňuje, že je potřebná komplexní strategie boje proti podvodům, která bude zahrnovat důkladnou analýzu rizik podvodů."

Za takto sestavený návrh rezoluce by za perestrojky byl okresní tajemník KSČ jistě nadřízenými pochválen. Připomíná to důležitost činnosti politických pracovníků. Je to kritické, ale ne natolik, aby se to dotklo někoho opravdu významného. Natož ostrých hochů z organizovaného zločinu, které by kmotr mohl poslat zpravodaji podpálit barák.

Přiznám se, že organizovaný zločin není zrovna mojí doménou. Nikdy jsem nepracoval u žádného z orgánů činných v trestním řízení. Byl jsem tedy docela zvědav, co kolegové k tomuto tématu předloží. Během lhůty bylo členy výboru předloženo celkem 71 pozměňovacích návrhů. Při otevírání sešitu s texty jsem byl zvědav, co se dozvím o nejnovějších praktikách např. italské mafie, která je v oblasti podvodů s eurodotacemi podle italského tisku hodně čilá. Většina návrhů na „vylepšení“ zprávy však byla napsána v podobném „bla-bla“ stylu jako text od zpravodaje. Irský europoslanec Chris MacManus z frakce Levice, který byl zvolen za stranu Sinn Féin, jež je považována je politické křídlo organizace Irská republikánská armáda (IRA), připomenul několik let starý případ nákupu aut italskou mafií proplacených fondy EU. Bez odkazů na konkrétní causy napsal, že zločinecké gangy násilně vyhání zemědělce z půdy a místo nich pak berou dotace.

Když jsem v přehledu viděl, že se do předkládání pozměňováků zapojila i výborová náhradnice Michaela Šojdrová zvolená v ČR za lidovce, zajímalo mě, jestli předložila nějaké konkrétní údaje tomto typu podvodů v naší zemí. Podle informací od pracovníků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) u nás v posledních letech vzrostl počet příjemců zemědělských dotací na více než 30 tisíc. Bohužel to však není způsobeno tím, že by se chovu hospodářských zvířat nebo pěstování plodin na potraviny začalo věnovat více lidí. Experti na dotační politiku ze Zemědělského svazu mi vysvětlili, že je to způsobeno tím, že mnoho restituentů nebo spekulantů, kteří skoupili půdu, a do nedávna ji pronajímali skutečným zemědělcům, si nyní vyřídilo „papíry na zemědělskou činnost“. Mají sice IČO jako zemědělci, ale žádnou rostlinnou ani živočišnou výrobu neprovozují. Skutečně hospodařícím zemědělcům vypověděli nájemní smlouvy. V lepším případě je nechávají pozemky dále užívat, ale dotace čerpají, jako by na půdě hospodařili oni. Řečí Trestního zákoníku jde o dotační podvod a poškozování finančních zájmů EU.

Masivní rozkrádání zemědělských dotací touto cestou usnadnila změna pravidel podmíněnosti, kterou provedl bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dříve musel zemědělec, který chtěl čerpat plnou dotaci na obhospodařovanou plochu zemědělské půdy, prokázat, že chová hospodářská zvířata v poměru nejméně jedné přepočtené velké dobytčí jednotky na hektar. Velká dobytčí jednotka (VDJ) je zjednodušeně řečeno 1 kráva nebo její hmotnostní ekvivalent. Mohou to být např. 3 prasata nebo 7 koz. Pro jednotlivá hospodářská zvířata je přepočet uveden ve vyhlášce. Povinnost chovat hospodářská zvířata jako podmínka čerpání dotací na půdu je uzákoněna nejen proto, aby farmáři byli motivováni k živočišné výrobě, která je méně rentabilní než pěstování řepky na biopaliva, ale i proto, aby zajišťovali přísun hnoje a kejdy do půdy. Bez nich půda degraduje i když je hnojena minerálními hnojivy. Koeficient 1 VDJ/ha je bezpečnostní minimum, které zajišťuje aspoň nezhoršování úrodnosti půdy.

Jurečka však jako ministr zemědělství snížil podmíněnost vyplácení plošných dotací na 0,3 VDJ/ha. Tato úprava vyhovuje „dobyvatelům renty“ typu miliardáře Radovana Vítka, který zbohatl na spekulacích s nemovitostmi. Dnes patří s moha tisíci hektary k největším vlastníkům zemědělské půdy v ČR a tím i k největším čerpačům agrodotací. Tržby jeho firem z živočišné i rostlinné výroby tomu však neodpovídají. Díky Jurečkově změně může legálně čerpat na dotacích velké částky, i když mnoho zemědělců po převzetí půdy připravil o práci. V Rakousku byl za stejný postup odsouzen do vězení jeden z nejvyšších ředitelů Mezinárodního měnového fondu (MMF).

O ničem z toho se v pozměňovacích návrzích nepíše ani slovo. Většina poslanců si zřejmě spletla žánr a ve svých pozměňovácích psali o věcech, které se jim nepodařilo prosadit do reformy společné zemědělské politiky EU. Kolegyně Šojdrová spolu s italským koordinátorem lidovecké frakce Herbertem Dorfmannem napsali politování nad tím, že Rada ministrů zemědělství v Trialogu odmítla povinné zastropování zemědělských dotací a místo toho dala členským státům možnost využít k podpoře drobných zemědělců redistributivní platby. Jde o vyšší sazbu dotace pro zemědělce, kteří hospodaří na menší výměře. Více než 2.700 českých zemědělských podniků, které vznikly přeměnou z bývalých JZD a které produkují více než 70% českých potravin jsou podle nich zřejmě organizovanými zločineckými skupinami. S tímto jejich názorem zásadně nesouhlasím, a proto jsem proti jejich společnému pozměňováku hlasoval.

S některými pozměňováky, které míří mimo zadání zprávy, mohu i souhlasit. Třeba s připomínkou polského kolegy Daniela Budy z vládní strany PiS o nesplněném závazku EU vyrovnat do roku 2013 sazby zemědělských dotací vyplácených farmářům na Východě a na Západě. Naši zemědělci dodnes dostávají jen 1 dotací ve srovnání s Němci, nebo Francouzi.

Celkově je však zpráva blábol a při závěrečném hlasování ji rozhodně nepodpořím. Možná se ptáte, proč se těmito „plky“ vlastně zabýváme. Ani jako koordinátor Zemědělského výboru Vám na to neumím smysluplně odpovědět. V době, kdy takto maříme čas, dělají „za nás“ eurokraté finální znění reformy Společné zemědělské politiky EU (CAP). V trialogu jsme do července jako skupiny stínových zpravodajů jednotlivých nařízení, jež tvoří CAP, spolu se zástupci předsednictví Rady ministrů zemědělství stihli projednat jen asi polovinu ustanovení reformních nařízení, u nichž Rada a europarlament schválili odlišné texty. Po vypršení plánovaného času hlavní zpravodajové výboru spolu s předsedajícím ministrem oznámili, že „na tom důležitém jsem se dohodli“. Polovinu textu nyní bez účasti zvolených europoslanců a ministrů zemědělství členských států upravují eurokraté. Výsledek jejich práce dostaneme na stůl koncem listopadu. S tím, že počátkem prosince má být vše odhlasováno. Na úpravy nebude čas – i když si tam eurokraté připíší něco, o čem se v trialogu vůbec nejednalo.

V Bruselu pro tuto praxi mají mnoho let označení „demokratický deficit“. Kde kdo o něm ví, málo kdo o něm mluví, a nikdo s ním nic nedělá. A abychom neměli jako europoslanci čas je jim v tom vrtat, tak nás baví hračkami, jako je včera projednávaná zpráva o organizovaném zločinu. Kam to celé vede názorně ukazuje obrázek známého českého karikaturisty Václava Veverky, který si s jeho laskavým svolením dovoluji použít na dokreslení situace v Bruselu.

