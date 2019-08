Jan Bureš: Donald Trump odložil část cel, jak dlouho trhům vydrží optimismus?

Cla na telefony a vybranou elektroniku budou nově uvalena až od poloviny prosince a dovozy farmaceutického zboží a výrobků důležitých pro národní bezpečnost byly ze sankčního seznamu úplně vyškrtnuty. Trhy přivítaly tento krok s nadšením. Akcie táhly vzhůru zejména technologické tituly - Apple si připsal přes 4 % a širší index S&P 500 povyskočil vzhůru o 1,5 %. Naopak bezpečné dluhopisy smazaly trochu ze svých masivních zisků z posledních seancí, stejně jako zlato, které spadlo ze šestiletých maxim.

Je však otázkou, jak dlouho může optimismus trhům vydržet. Odklad se týká pouze zhruba poloviny zboží z posledního sankčního seznamu, zbytek by měl být zatížen cly už od začátku příštího měsíce. Poslední krok navíc zapadá do dosavadní taktiky Donalda Trumpa nejprve soupeře “zastrašit”, potom “trochu povolit” a nakonec zase udeřit.Nic ani tentokrát nenasvědčuje, že by se schylovalo ke skutečnému obchodnímu příměří. Donald Trump spíše prezentoval včerejší krok jako vstřícné gesto k americkému spotřebiteli před Vánoci než vůči Číně a současně dál kritizoval Peking za měnové manipulace. Čínští diplomaté mohou včerejší rozhodnutí ocenit tím, že vůbec dorazí na jednání do Washingtonu na začátku příštího měsíce. Nic víc však v tuto chvíli asi čekat nelze.

Příkopy mezi oběma stranami zůstávají hluboké a trhy si to dříve nebo později uvědomí. Po zbytek tohoto týdne sice ještě může na trzích (do té doby řešících navíc napětí v Hongkongu a propady argentinského pesa) převážit úleva. Základní obavy z eskalující obchodní války ale zůstávají ve hře. A dnes po ránu na ně znovu poukázala i čínská čísla ukazující nejhorší výsledek průmyslu za posledních 17 let.

Jan Bureš

ekonom

autor: PV