Bitcoin se stal novou brněnskou měnou, darknet je termín, který označuje šifrované sítě, umožňující uživatelům komunikovat anonymně a bohatnout pohádkově, a volby, které jsou řízené temnými silami, jsou přede dveřmi.

V době transformace finančního a bankovního systému do (darknetově) digitálního, utajovaných výsledků zasedání bezpečnostních výborů, hledání pravdy v kotlině plné lží, proradnosti, dozimetrů a (brněnských) stok se slova politiků v čase mění. Nejdříve je vše ultralegální, krátce poté premiér svolává bezpečnostní radu, protože stát mohl být zneužitý (kým?) a bohatý dárce se dávno stal chudým, protože má terč na zádech, všude kolem sebe závist a nepřátele: okradené, obchodníky a mnoho vědoucí tajné služby.

Jak píše spoluautorka knihy o józe pro děti (Hledání. 2020. S.8) paní Libuše Matysíková (1948): Ztratila se soudnost, rozum se rozplynul, zdravý selský rozum, ten snad zahynul.

V občanském zákoníku existuje text § 4, který pojednává o rozumu průměrného člověka. Cože ten paragraf vlastně hlásá? Dovolím si onu větu citovat: Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

Musím upřímně sdělit, že smysl uvedené právní normy není pro mne na první čtení zcela zřejmý. Jako pozorovatel, analytik a Bohem neopuštěný jsem zvyklý číst dlouhé, právně a sémanticky kostrbaté věty. Ale v tomto případě jsem si musel celý text sám několikrát přečíst a nad ním se zamyslet, abych pochopil ve všech souvislostech, co nám chtěl moudrý zákonodárce vlastně sdělit. Podobně je tomu v příběhu Blažek & Co, v komentářích ČT a bude tomu i tak v rozjíždějící se volební kampani. Proč?

Slovní spojení v občanském zákoníku-rozum průměrného člověka a poté, že člověk obdařený průměrným rozumem má schopnost jej užívat, a to s běžnou péčí a opatrností-je prostě nádhera a důkaz, že tvůrce takové inspirativní věty nebyl postaven před nezbytnost vzít svůj vlastní rozum do hrsti. A také důkaz stupidity a bulšitu, tj. výrazu poukazujícího na zavádějící, nepřesná, vylhaná nebo falešná prohlášení, kterým se lidově říká hovadiny, voloviny, kraviny.

Jeden z nejslavnějších citátů Napoleona Hilla (1883-1970) zní: Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.

Hill mluví o víře, ale ani ta někdy nestačí. V první fázi je zapotřebí vůbec připustit, že by to tak mohlo být. Ve druhé fázi v to skutečně věřit a ve třetí fázi se rozhodnout. Ano, čtete správně. Píši, že je potřeba se rozhodnout, protože, zkrátka a dobře jen věřit v lepší život prostě nestačí. Doporučuji seznámit se s jednou z nejprodávanějších knih všech dob: Myšlením k bohatství.

Útok proti nepříteli

Klasické vojenské doktríny udávají řadu pouček, které se zabývají útokem a obranou a vztahem mezi nimi. Jedna ze základních pouček praví, že útočník má tu výhodu, že si většinou určuje místo a čas útoku. Tato výhoda může být velice významná při střetech v rozsáhlé operační oblasti. Na druhé straně tato výhoda není absolutní, zejména pokud je obránce schopen tuto volbu včas zjistit či pokud je výběr útočníka obzvlášť omezený. Pak nastupuje výhoda obránce – možnost lépe se připravit, opevnit v lepších pozicích a případně promyslet protiútok.

Útok může být přímý, t.j v čelí nepřítele, boční v jeho bok, někdy i v týl; dále líčený, klamný, zdánlivý, odvratný vesměs na oklamání odpůrce o pravém místě útoku a na odvracení jeho pozornosti, tedy diverse. Útoky na opevněná místa mohou být podle Ottova slovníku naučného:

Obklíčení, uzavření proti každému spojení s okolím. Prudký útok překvapivý. Bombardování. Pravidelné obléhání.

Zatím lze tvrdit, že Ukrajina při nedělní sérii útoků na ruské letecké základny konala podle definice bod 2). Nelze ale dokázat, že zničila přes 40 ruských letounů, jak tvrdila, protože dnes dostupné satelitní snímky podle analýzy deníku The Washington Post potvrzují zničení nebo závažné poškození nejméně 13 z nich. Skutečností ale je, že operace Pavučina vysílá obrázky, které jsou na první pohled v rozporu s názorem, že válka je prohraná. Ukrajině se daří pokořovat Rusko a spojence USA právě v době, kdy se Západ začíná vyrovnávat se záměry Kremlu.

Aby toho nebylo málo ukrajinská tajná služba SBU včera zveřejnila video výbuchu na strategicky důležitém Krymském mostě. Most se nezřítil, ale to neznamená, že útok skončil pro Rusko lehce. Exploze, která byla spuštěna pod vodou mohla poškodit tenčí vzpěry. Pokud by byly některé z nich zničeny, most by mohl ztratit stabilitu. To ukáže čas.

Obecně platí, že mnoho o fungování ukrajinských zpravodajských služeb zůstává záhadou. Jisté je, že SBU má k dispozici rozsáhlou síť agentů, která jí také umožňuje provádět složité operace v samotném Rusku. V posledních letech na to upozornilo pět kampaní.

Pokus o atentát na ideologa Dugina

Dugin je jedním z nejdůležitějších ideologů ruské velmocenské politiky a byl pravděpodobným cílem. Ruské úřady později informovaly o skupině sabotérů, kteří útok provedli. Obvinili Ukrajince z výroby výbušného zařízení v moskevské garáži a Ukrajinku z umístění bomby pod auto. Oba mohli uprchnout do zahraničí. Podle neoficiálních ukrajinských informací SBU převezla materiál na bombu přes ruské hranice v kočičí kleci.

Atentát na blogera Tatarského

Na jedné z jeho přednášek v Petrohradě mu mladá žena, která tvrdila, že je jeho stoupenkyní, darovala sošku. Uvnitř bylo výbušné zařízení, které explodovalo, když se Tatarskij podíval na dárek. Byl okamžitě mrtev. Mnoho návštěvníků utrpělo zranění.

Smrtící útoky na dva vysoce postavené generály

V prosinci 2024 a dubnu 2025 byli při bombových útocích v Moskvě a na předměstí hlavního města zabiti dva vysoce postavení ruští vojenští představitelé. Operace byly velmi podobné; Generálporučík Igor Kirillov i generálporučík Jaroslav Moskalik byli zabiti před vchodem do svého obytného domu. V prvním případě bylo dálkově odpálené výbušné zařízení ukryto v elektrickém skútru, ve druhém v zaparkovaném autě. Vraždy uprostřed Moskvy mají pro Zelenského i vnitropolitickou složku a ukazují slabost ruských zpravodajských služeb. Místo ochrany ohrožených osob se zabývají zatýkáním špionů, a ne členů páté kolony a zrádců.

Výbuch bomby v nákladním automobilu na Krymském mostě

Dne 8. října 2022 zaznamenala bezpečnostní kamera explozi nákladního automobilu na mostě. Výbuch odhodil část silnice do moře. Obrovská ohnivá koule zapálila nákladní vlak na paralelním železničním mostě. Oprava silničního a železničního spojení trvala sedm měsíců, během nichž byla ruská logistika vážně omezena.

Sabotážní akty proti ruské železniční dopravě

Ukrajinci se v průběhu války dopustili četných sabotáží proti ruským železničním tratím. Obzvláště velkolepý – kvůli velké vzdálenosti – byl dvojitý útok na konci podzimu 2023 na bajkalsko-amurské hlavní linii na Sibiři. Odehrál se téměř 5000 kilometrů od ukrajinské fronty.

Dne 30. listopadu začal hořet nákladní vlak v nejdelším železničním tunelu v Rusku. Následující den explodovalo zařízení na mostě na alternativní trase, když přes něj jel jiný nákladní vlak. Škody byly v obou případech omezené a již po několika dnech byla železniční trať opět sjízdná.

Závěr

Popsané případy ukazují, že ukrajinská tajná služba sleduje jasné priority: Ve stylu izraelského Mossadu se nevyhýbá cíleným vražedným operacím a zaměřuje se na lidi blízké režimu a vojenské vůdce. Ještě větší váhu přikládá útokům na vojensky relevantní infrastrukturu Rusů.

Očividně rozsáhlá síť agentů buď koná sama, nebo k tomu využívá nic netušící Rusy. Ukázkovým příkladem toho je nedělní rozsáhlý útok na ruskou strategickou bombardovací flotilu. Kontejnery se skrytými kamikadze drony byly sestaveny ve skladu v Čeljabinsku. K přepravě dronů byly použity nákladní automobily s využitím místních řidičů.

Jako úspěšnou lze nazvat souhru mezi klasickou činností agentů a technickým know-how. Nedělní operace byla řízena z velké vzdálenosti: úkryty dronů se otevřely dálkovým ovládáním, drony se vyrojily a došlo k útoku. SBU v Kyjevě mohla útoky sledovat prostřednictvím videa.

Nehledě na uvedené, útoky zničily zbytek důvěry, bez které není možný mír ani příměří. Obojí je pro ukrajinský režim neakceptovatelné. Proč? Protože ve výsledku mír znamená konec režimu a života Zelenského, smrt vykonavatelů plánů a zveřejnění jmen poradců z Albionu a NATO. Takovou ztrátu Západ není schopen kompenzovat a nahradit, protože ztráta umožní Rusku poslat beton ničící bomby na bunkry nejenom v Kyjevě.

Význam posledních útoků Ukrajiny – válečný, psychologický a dokazující umění změnit vedení války společně s bitcoinem, darknetem a volbami, kde a kdy by se nekonaly, nezastaví rozpad systému bez vize, zato ale s iluzí o vědění, co bude zítra a pozítří, nehledě na alarmující zprávu o stavu evropské konkurenceschopnosti bývalého šéfa ECB Dragiho z 9. 9. 2024. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

