Jan Campbell: Cesty k sebevraždě

reklama

Budíček, poledníček, večerníček – pořád to samé: NATO, Omikron, Putin. K tomu evropský refrén: hrozné sankce proti Rusku, dvojnásobek Covid-onemocnění než před týdnem, nevysvětlený stále ubývající počet lidí v nemocnicích a nezodpovězená otázka: Proč Covid proráží post-infekční imunitu všude, kde se očkovalo jako o závod? K tomu prozpěvuje chór médií: Britský princ Andrew (61) čeká na soud v USA, 54 letý švagr španělského krále Inaki Urdangarin, který byl odsouzen (2018) na šest let do vězení za daňový podvod a zpronevěru fondů, se nechal chytit na procházce s milenkou ve francouzském letovisku Bidart, kde má s manželkou dům poté, co byl propuštěn na svobodu kvůli královsky dobrému chování podle přísloví: Jablko nepadá daleko od stromu. Co mám na mysli? Emeritní král Juan Carlos I. krotí svoji náruživost od roku 2020 ve Spojených arabských emirátech s pomocí ženských hormonů v jednom z harémů svých přátel. Samozřejmě bez manželky královny Sofie. Tu nechal doma, aby netrpěla a užívala si svobody po svém. Z uvedeného vyplývá, že svoboda začíná a končí v naší hlavě: Musíme se naučit ignorovat NATO vyhrůžky, nechat za sebou pandemii a přiznat si, že Putinovi je dnes zcela jedno, co si myslíme, mluvíme a jak se chováme. Proč?

Cesta první

Neustále se zvětšující a opakující hrozby NATO se staly podkladem případových studií pro výuku všeobecné i vojenské psychologie. Hrozby, interval a šíře výkřiků jasně dokazují, že si NATO neví rady s mlčením prezidenta Putina. Ten nechá oznamovat proti - sankce a akce s pomocí MZV RF. To samo o sobě je ve své podstatě pátou kolonou a kopíruje NATO a Západ. Indikuje to počet a obsah slov, frekvence stanovisek a vyjádření. Ty slouží k odvedení pozornosti od skutečnosti, že plány akcí připravilo a aktualizuje MO RF v koordinaci se speciálními službami a prezidentem Putinem. Hluk NATO, dnes doprovázen myšlením nahlas Švédska a Finska, zítra Eskymáky, kteří se také začnou cítit ohroženi ruským medvědem, představuje hudbu pekla. Tím i sebevraždu NATO. Ta přinese důkaz o síle ticha. MZV RF by ji mělo dávno aplikovat. Kdo má čas může si přečíst knihu Roberta Kardinála Saraha - Síla ticha: Proti diktatuře hluku (2018, ISBN 9788081790713). Jedná se o vytříbenou úvahu o důležitosti nalézání ticha v našich životech a o tom, co můžeme skrze toto ticho objevit.

Cesta druhá

Neustále se opakující hrozby o následcích Covid-19, dnes omikronu, zítra novinky spojené s parazity, představují druhou případovou studii pro výuku všeobecné a vojenské psychologie. Výhoda příběhu Covid-19 & Co je v tom, že nabízí přímý důkaz tvrzení, že hluk představuje hudbu pekla. Dnes již máme rozdělenou společnost s velkým procentem dobrovolně – nedobrovolně vystrašených očkovaných spoluobčanů a menším procentem odpůrců očkování. Tuto skupinu, která mj. tvoří nebezpečnou referenci pro budoucí snahu o kompenzace za škody z očkování experimentálním přípravkem, čeká bohužel podobně nepříjemný osud. Ten píší autoři segregace, chudoby a minimální preventivní zdravotní péče. Přesto a i proto se blíží den, kdy onemocnění na Covid-19 bude hodnoceno jako normální respirační infekce, jednou z mnoha nemocí a pojem pandemie zmizí. Důležitým se stane rozumné zvážení rizik. Otázkou je, kdo bude zvažovat rizika? A kdy vyjde či nevyjde v plné kráse ze stínu tichem posílený, hlučný Zelený úděl & Co navádějící část planety, včetně EU, na cestu k sebevraždě.

Cesta třetí

Nekonečné církevní skandály v různých státech, včetně těch snažících se učit demokracii ve světě (USA), včetně potomků britského impéria hrajících si na mistry ve volném stylu (UK, Austrálie), demokratická SRN, abych jmenoval alespoň tři, nabízejí materiál pro třetí případovou studii výuky psychologie. Dnes se omezím na krátké sdělení o odborném posudku z Mnichova. Týká se zneužívání dětí a mladistvých církevními hodnostáři. Situace je komplikovaná úřadujícím a emeritním papežem a zatížená odborným posudkem, který staví Benedikta XVI. do oslepujícího světla. To umožňuje vidět mnoho stínů a černých fleků na jeho bílém, papežském oděvu. Chci věřit, že papež, jako nejvyšší zákonodárce v rámci církevního práva, který není v mimoliturgickém oblékání omezen žádným právním předpisem, není a nebude omezen vyjádřit se k obvinění, které vyplývá z odborného posudku. Zmiňuji se o papežském oděvu nejenom kvůli jeho bohaté a poučné historii, ale i proto, že s oživením některých tradičních částí oděvu v papežském šatníku je spojen Benedikt XVI. Ten nosil camauro, červené papežské boty nebo například papežskou zimní mozetu.

Dnes má ale Svatý stolec a současný papež František jiné starosti. Dává si čas s vyjádřením ke zprávě o sexuálním zneužívání v Mnichově. Obvinění emeritního papeže Benedikta zvyšuje napětí mezi oběma tábory v Římě. Zpráva o sexuálním zneužívání v mnichovské diecézi zviditelňuje mafiánsky vypadající struktury, v nichž loajalita hraje důležitější roli než právo a morálka. Přidám-li k tomu lásku církve k penězům, tajnůstkářství, historii volby biskupa ve švýcarském městě Chur (plánovanou na 23.11.2020, viz Letem světem (3), 4.12.2020), během které tři papežem Františkem navržení kandidáti byli odmítnuti těsnou většinou 22 členného volebního výboru a konečný výsledek volby, nevylučuji, že nejnovější skandál v Mnichově ovlivní i výběr nástupce Kardinála Duky v zamořené české kotlině. V ní se nachází ne jedna, ale hned několik cest k sebevraždě nejenom církve, ale i státu.

Cesta čtvrtá

Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 50% Ne 50% hlasovalo: 16042 lidí

Předpokládám, že si někteří z čtenářů vzpomenou na dobu před rokem. Tenkrát (1. července 2021) Slovinsko se ujalo předsednictví Rady EU. Vystřídalo se s Portugalskem a prohlásilo, že se chce soustředit na hospodářskou obnovu a posilování odolnosti EU. Proto zvolilo heslo: Společně. Odolní. Evropa. Kromě hospodářské obnovy se Slovinsko během předsednictví chtělo zaměřit na další oblasti, včetně - Evropská zdravotní unie, implementace podpory oživení a odolnosti, přechod na zelenou ekonomiku, kybernetická bezpečnost atd. Rozdíl mezi chtíčem a výsledkem předsednictví Slovinska nechť si každý čtenář zjistí sám a později ho porovná s výsledkem blížícího se předsednictví ČR v tomto roce. Proč se zmiňuji o Slovinsku?

Slovinský premiér Janez Janša diskutoval 6. července 2021 o programu předsednictví s europoslanci ve Štrasburku. Během diskuze nebožtík Sassoli prohlásil: Slovinské předsednictví přichází v momentě, který je pro Evropu kritický, kdy se snažíme znovu vybudovat naši Unii po pandemii koronaviru. Malé Slovinsko představuje stát s cca 2,1 milióny obyvatel, který nemá prakticky žádný vliv na dění EK a EU. Je známo a charakterizováno včelařstvím. Proto je možné slyšet: Slovinsko je včelařská velmoc, v jejímž čele stojí premiér – včelař.

Těm, kteří nevědí moc o včelách a jaký mají význam pro náš život, připomínám tři příspěvky: Střípky paradoxů (10.3.2019), Maribor a včely (14.3.2019) a Po sympoziu v Mariboru (28.4.2019). Včela má dvě složené a na vrcholu temena tři jednoduché oči, které umožňují lépe vnímat pohyb a vidět vše kolem ní i při mikroskopické velikosti. Včely létají rychlostí až 60 km/hod, kmitají křídly více než 400 x/vteřinu a navigují lépe než GPS nebo komputer. Včela pozná, kdo ji má rád a kdo je čistý. Proto takové lidi nekouše. Asi i proto Lev Tolstoj (1828 - 1910) považoval úl za nejkrásnější místo na světě, a věděl, proč tomu tak může být.

Jestliže je pravda, co se traduje o vztahu premiéra Slovinska Jansy ke včelám, tak jeho politické konání dokazuje, že jeho láska a vztah ke včelám nejsou upřímné. Odpovídají více politické korektnosti EU a pokrytectví. Během předsednictví Slovinska premiér Jansa promeškal totiž všechny příležitosti, které se mu nabízely jako aktéru EU a vůdci malého státu, který staví velké mosty mezi Východem a Západem. Mosty, které mohly umožnit Slovinsku a EU jít po cestě ke kvalitnějšímu životu. To se ale nestane. Opak bude pravdou, i díky panu Jansovi. Proč?

Před dvěma dny premiér Jansa oznámil prohloubení vztahů s Tchaj-wanem. Tím provokuje EU stát-trpaslík ČLR a kopíruje trpaslíka Litvu. Vše, co jsem napsal na téma vztahu Litva-Tchaj-wan a ČLR se doposud potvrdilo. Z toho vyplývá, že EK, Slovinsko a její premiér se neučí z praxe a pravděpodobně nejsou ani schopni učit se. Slovinsko zatím beztrestně narušuje vztah EU s ČLR před tradičním novým čínským rokem, který začíná 1. února 2022. Proto očekávám, že Peking bude reagovat rychle, rozhodně a přitvrdí v dialogu s EK. V případě, že nikdo nepřinutí EK, Slovinsko a potažmo i trpaslíka ČR modifikovat svůj vztah s ČLR a RF, nevylučuji pokračování EU cesty k sebevraždě. Ta bude následovat po překročení bodu nenávratu podobně jako je tomu u lidí, včetně těch nejbohatších, když neví kudy a kam jít.

Bod nenávratu

EU bod nenávratu již překročila. To nehledě na skutečnost, že první housle v evropském orchestru pořád hrají bohatství a přepych, kapitáni v Bruselu si myslí, že mají vše pod kontrolou a korzet z očkovací povinnosti není celoplošně v EU nabízen. Co není, to může být a bude. Otázka zní: Jestliže v případě zániku Říma sehráli svou roli na západě barbaři a na východě později Osmané, kdy již hořící a na moderní barbary čekající Evropa provede sebevraždu?

NATO se blíží bodu nenávratu. Podle oznámení mluvčího Pentagonu Johna Kirby NATO uspořádá vojenské cvičení ve Středozemním moři. Mluvčí své sdělení upřesnil: USS Harry S. Truman s údernou skupinou bude převeden pod operační řízení NATO a stane se klíčovým prvkem cvičení v rámci manévrů Neptun-22 v Evropě (od 24.1 do 4.2, když nepřekročí bod nenávratu). Kromě USA se cvičení zúčastní i několik dalších zemí NATO. Kirby je však odmítl vyjmenovat. Protože nemáme skutečnou zimu a neplatíme za plyn tolik, kolik bychom podle pravidel trhu měli, USA uspořádají největší cvičení v historii společně s NATO za polárním kruhem. Manévry Cold Response jsou naplánovány na začátek března, na prahu kalendářního jara. Do manévrů se zapojí 35 000 vojáků z 28 aliančních zemí a americká letadlová loď USS Harry S Truman. Věřím, že i v této nevlídné lokalitě NATO nepřekročí bod nenávratu.

Ruská federace se také blíží k bodu nenávratu s otázkou Hamleta: Být, či nebýt? Nejedná se o dilema života a smrti, ale o bytí a nebytí – a to je kvalitativní rozdíl. Zemřít, spát – spát, možná snít – a právě v tom je zrada. Až ztichne vřava pozemského bytí, ve spánku smrti můžeme mít sny – to proto váháme a snášíme tu dlouhou bídu, již se říká život. Připomínám, že prezident Putin veřejně přiznal, že zrádci nemohou počítat s lítostí a odpuštěním. O něm bude ještě řeč.

Protože se jedná o bytí či nebytí RF, očekávám, že Kreml splní přání USA a nezveřejní odpovědi USA na požadavky RF. Nedojde ani k válce během zimní olympiády v ČLR. Po studiu odpovědí z USA a po vyhodnocení manévrů ruské triády, o kterých v české kotlině málokdo něco ví, přijdou změny. Předpokládám, že NATO a USA sníží hluk a frekvenci výpadů směrem do RF, bude naslouchat tichu a pomalu stahovat své vlajky. Budou to MO RF a prezident Putin, kdo nabídne prověřenou léčbu sebevražedných myšlenek společenství NATO a USA s návodem a ukázkou prezentovanou v průběhu manévrů ruské triády. Nabídku léčby doprovodí (neveřejný) náznak vojenských, vojensko-technických a vojensko-strategických opatření pro případ odmítnutí léčby. Odmítnutí léčby, která garantuje přežití NATO, dovoluje paní ministr(yni) obrany v Praze uspořit miliardy korun ve státním rozpočtu a tím i přežití vlády, se totiž rovná sebevraždě v kontextu být, či nebýt. Nezodpovězenou otázkou je veledůležitá vnitřní bezpečnost RF. Proč?

Rusko za poslední dvě století prohrálo tři války. Jedna prohra byla vojenská (Krymská válka), dvě prohry byly způsobené konáním páté kolony. Ty mají všude, včetně ČR několik úrovní: ideologickou, správní, vzdělávací, podnikatelskou a úroveň slouhů. Ti si neuvědomují, že plněním příkazu, který protiřečí zájmu státu, se vykonavatel příkazu stává spoluvinným. V tomto smyslu je i prezident Putin spoluviníkem na současném stavu RF a neplnění jeho příkazů. Dokazují to některé národní projekty, žádné zjištění a potrestání viníků sabotáží na vojenských závodech a docích pro vojenské lodě a v neposlední řadě i jeho odpověď na otázku týkající se jeho vlivu na politiku CB RF během poslední tiskové konference. O ní jsem psal v jednom z posledních příspěvků. Uvedené indikuje, že ani prezident Putin není v pozici plně rozhodovat o věcech týkajících se národního zájmu RF a očištění společnosti od páté kolony. Ta představuje smrtelný jed a vnitřní nebezpečí. I v době hybridní války by měl být vyhlášen válečný stav, měl fungovat válečný tribunál a ne pseudodemokratický soudní systém. Každá pátá kolona by měla vědět, že zrádcům se neodpouští, měla by se rozhodnout k dobrovolné emigraci dříve, než bude jinak a odstraněna. Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně.

USA se již dlouhá léta procházejí v pásmu s Kremlem definovanou červenou linií. Urážky RF ze strany Západu jsou pro obyčejné Rusy již těžko snesitelné, spokojenost s prezidentem Putinem klesá a pátá kolona přidává plyn. Z USA přichází každý den pomoc. Tu představuje i zpráva zveřejněná 20. ledna t.r. pod názvem Fakta a fikce: ruské dezinformace o Ukrajině. Tento dokument je stejné kvality, jako sborník GEC Special Report U.S. Department of Stae, Global Engagement Center, Kremlin-Funded Media: RT and Sputnik´s Role in Russia's Disinformation and Propaganda Ecosystem (GEC January 2022). Sborník nepředstavuje nic jiného než sbírku výmyslů, nedokazatelných obvinění, provokaci a další stupeň v přípravě informační složky války, jak by se ona nenazývala. Mluvit o míru zpráva a sborník nenabízejí. I proto Ukrajina mohla překročit bod nenávratu. Dnes má poslední možnost vybrat si ze tří možností, o kterých jsem psal dříve: Být přátelským státem k RF, neutrálním, nebo žádným.

Druhá strana této drahé mince nabízí možnost přesvědčit se, že žádný s příkladů cest k sebevraždě nemůže zmenšit nebo zastínit krásu života, výsledky práce člověka, když ji miluje a chuť žít v míru. To a více nabízí výstava s tygří tématikou v Čínském národním muzeu. Příklady exponátů lze vidět v China Daily. Kdo dává přednost hledání alternativních řešení, může se seznámit s relativně krátkým projeven prezidenta Si Ťin-pchinga v rámci WEF. Prezident Si se věnoval řadě otázek dneška a nabídl alternativu k plánům WEF, Klause Schwaba, papeže Františka a dalších členů z vatikánské rady pro inkluzivní kapitalismus. Přestože povrchní čtení referátu budí dojem podpůrce globalizace, referát indikuje, že Velký reset bude mít zpoždění. Kéž by tomu tak bylo. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jan Campbell: Tři zamyšlení (3) - Co nabízí pokus o převrat v Kazachstánu Jan Campbell: Tři zamyšlení (2) - Kazachstán po odchodu vojsk OSKB Jan Campbell: Tři zamyšlení (1) - Nevděčné NATO po znovuzrození neoslavuje Jan Campbell: Do třetice ke Kazachstánu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.