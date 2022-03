Jan Campbell: Kdo se směje naposled…

reklama

Koncem 18. století se stala častým hostem pařížských salónů, pohybovala se v bohatých kruzích francouzské společnosti a tak se seznámila s Marií Josephe Rose Tascher de La Pagerie, zvané Joséphine de Beauharnais (1763 - 1814), francouzskou císařovnou, patronkou umění a manželkou Napoleona Bonaparta (1769 - 1821). Brzy po jejich setkání se stala její pravidelnou rádkyní. Na výsměch Napoleona jedné z jejich předpovědí - jednoho dne budou (Josephine a Napoleon) muset opustit francouzský trůn, kterou potvrdil život, odpověděla známým příslovím: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Jak pozoruji, prezident Macron se již nesměje tak často, jako do 24. února 2022.

V SRN je tomu podobně s kancléřem Scholzem. Občas se směje, ale více jako liška, než kancléř. Jako slouhovi USA a neoficiálnímu vůdci EU mu pomalu a jistě dochází, že EU říše v představitelné budoucnosti neotěhotní a předčasně neporodí další členy. Bude mít tak čas se modlit, aby NATO zůstalo živé a aby EU a NATO mohl citovat z odkazu říšského kancléře Německého císařství, Otto Eduarda Leopolda von Bismarck-Schönhausen, vévody z Lauenburgu, jednoho z nejvýznamnějších politiků 19. století a budovatele sjednoceného Německa: S Rusy je lépe hrát čestně, nebo raději vůbec nehrát.

Jeví se mi, že Německé sdružení výrobců automobilů (VDA) si uvědomuje následky záměny politické ekonomie, na ekonomii bez přídavku a její současnou transformaci do sankční ekonomie. Jinak by VDA nevarovalo před zhoršujícími se problémy ve výrobě a možným nedostatkem důležitých surovin, které se těží a dovážejí z RF a Ukrajiny. Například vysoce čistý neon. Používá se v laserech určených ke gravírování mikročipů na křemíkové destičky. Mimo jiné Ukrajina je klíčovým dodavatelem na světový trh, podílí se na jeho produkci ve výši cca 70 %, přestože technologie pochází ještě ze sovětských dob. Sankce proti RF mohou způsobit problémy s dodávkami palladia. To se používá v katalyzátorech výfukových plynů automobilů. RF dodává jenom do SRN 20 % tohoto kovu. Dalším důležitým materiálem pro automobilový průmysl je vysoce rafinovaný nikl. Ten se používá při výrobě lithium-iontových baterií, hlavní součásti baterií většiny elektromobilů. Nebudu pokračovat, protože uvedené stačí k předpokladu, že nejenom ve střednědobém, ale především dlouhodobém horizontu bude automobilový průmysl čelit nedostatku a vyšším cenám surovin a tím i automobilů. Proč?

Protože již několik evropských automobilových továren pozastavilo provoz kvůli narušení logistiky. Porsche v Lipsku přerušil montáž kvůli nedostatku kabelových svazků. Volkswagen zastavil výrobu elektromobilů postavených na platformě MEB ve Cvikově a Drážďanech, zatím až do pátku 4. března. Postiženy jsou elektrické modely ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron a Cupra Born. BMW v Dingolfingu a Mnichově a ve Velké Británii, kde se montují vozy Mini, příští týden přeruší práci kvůli přerušení dodávek součástek, které se vyrábějí na Ukrajině. Hlásí to deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Montáž motorů bude zastavena také v závodě v Rakousku. Pro jednoduché komponenty bude možné najít náhradu, pro komponenty ze vzácných kovů to nebude procházka rájem ani rajskou zahradou, i když každá automobilka má několik schválených záložních dodavatelů. Například na Slovensku, v Turecku a v Číně. Co se týče například záměny dodávek lithia z RF na dodávky z ČLR, Jižní Ameriky a Afriky, musí se očekávat přinejmenším zvýšení cen. Kovy platinové skupiny pro benzínová vozidla, které doposud dodávala RF je prakticky nemožné středně a možná i dlouhodobě nahradit. Pro informaci uvádím, že RF se podílí na celosvětové produkci palladia cca 45 %, platiny cca 15 % a rhodia 12 %. Bez těchto kovů lze zapomenout na příklad na katalyzátory. Nedostatek vysoce kvalitního niklu z RF, jehož produkce může být v RF na základě sankcí zestátněna, může způsobit zařazení neutrálu nebo dokonce zpátečky při realizaci elektro-mobility v EU.

Z obchodního obratu mezi USA a RF vyplývá, že USA nakupují více než 51 % veškerého zboží ve formě ropných produktů a nerostů a teprve poté přichází na řadu kov (14 %), drahé kovy a kameny (14 %). Spolupráce USA s RF je však pro Američany důležitá i z jiných důvodů. Oficiální média tuto skutečnost zamlčují, jestliže ji vědomě nepopírají. Ropné produkty se do USA dopravují po moři, tankery se plní surovou ropou, benzínem, naftou a dalšími produkty. Z toho, co USA nakupují v RF, představují cca 51,1 % veškerého obchodu ropa a podobné produkty. Nebudu popisovat následky z kompletního zastavení dodávek ropy a kovů, například společnosti Severstal. Pro zajímavost pouze připomínám, že spěšně uvalené sankce v USA a EU na příklad na miliardáře Alishera Usamova, byly mezitím v USA rychle odvolány, zatímco někdo v SRN a možná i v ČR se pořád ještě raduje ze zabavení jeho jachty.

Varování paní ministryně zahraničí Annaleny Charlotte Almy Baerbockové (1980), že pokud bude Rusko pokračovat ve speciální operaci na území Ukrajiny, hrozí mu globální izolace, nikdo v Kremlu a žádný oligarch, hledajících správný vítr v RF, kromě ministra zahraničí Lavrova nebere ani na vědomí. Zato ale se berou a budou brát na vědomí v Kremlu a u oligarchů zprávy podobné té poslední, kterou jsem obdržel. Ukrajinský miliardář, obchodující s plynem a ropou, Michail Watford (před změnou jména Mikhail Tolstoshey) byl podle The Guardian nalezen mrtvý ve svém domě v Surrey. Britská policie označila podnikatelovu smrt za nevysvětlenou, ale nikoli za podezřelou. Takových úmrtí známe z minulosti několik. Bude jich přibývat, podobně jako přání vrátit svět zpět na cestu míru, spolupráce a zapomenutí.

Jaká budoucnost čeká zahraniční společnosti v RF

V podstatě souhlasím s výrokem místopředsedy vlády RF Bělousovem. Ten včera prohlásil, že Dnes mohou existovat podniky, jejichž akcionáři se rozhodnou stáhnout z ruského trhu. V tomto ohledu existují tři možnosti. Podle místopředsedy vlády první možností je plné fungování se všemi potřebnými výrobními procesy, druhou možností je převedení podílů zahraničních na ruské partnery s následnou možností návratu na ruský trh, a třetí možností je úplné stažení společnosti z území Ruska, uzavření jejích závodů a propuštění zaměstnanců.

Třetí řešení má ale svůj háček. Vyplývá z legislativy SRN, kterou částečně znám a také z možností v RF. O české nic nevím. V čem je háček? Úplné stažení společnosti z území RF, uzavření závodů a propuštění zaměstnanců může být v současných podmínkách považováno ruskou vládou za úmyslný bankrot. V takové situaci končí i v demokratickém světě legrace, nejenom pro ředitele a zakladatele společnosti. Jeden příklad mluví za mnohé.

Během krátké doby po zahájení vojenské akce na Ukrajině a několika prohlášeních prezidenta Putina RF vydělala více než 20 miliard USD a vrátila si cca 30 % akcií svých vlastních monopolů. Putin oklamal EU i Ameriku a jak krásně! Před zraky celého světa šlo všechno jako hodinky, píše Forbes. O čem ještě píše? Dříve část akcií energetických společností patřila zahraničním investorům, Američanům a Evropanům. To znamená, že téměř polovina příjmů z ropného a plynárenského průmyslu nešla do ruské státní pokladny, ale na účty finančních žraloků (v označení Forbes) v Evropě. V souvislosti s vojenskou operací na Ukrajině začal rubl prudce klesat, centrální banka neudělala nic pro podporu rublu a objevily se dokonce hlasy, že Rusko prostě nemá rezervu měn na podporu kurzu rublu. Finanční žraloci začali nabízet akcie k prodeji, dokud se zcela neznehodnotily. Putin celý týden čekal a na tiskových konferencích se jen usmíval, a když cena klesla pod minimum, dal příkaz k prudkému nákupu akcií všech Evropanů a Američanů zároveň. Když si to finanční žraloci uvědomili, bylo již příliš pozdě: akcie byly v rukou Ruska.

Nyní příjem z ropy a plynu nepůjde do zahraničí, ale zůstane v RF, rubl se zvedne sám od sebe a není třeba utrácet ruské zlaté a devizové rezervy na jeho podporu. Podle vydání Forbes finanční žraloci byli otočeni kolem prstů. Během několika minut RF nakoupila akcie, které přinášejí miliardy dolarů za cent, a nechali finanční žraloky je bez příjmu z ropy a plynu. Taková geniální operace v historii akciového trhu tu ještě nebyla, píše Forbes.

Na druhé straně největší americké investiční banky Goldman Sachs a JPMorgan se vrhly na nákup ruských korporátních dluhopisů, které zlevnily – buď na žádost svých klientů, nebo s očekáváním rychlého přeprodeje, píše Bloomberg. Tato aktiva aktivně získávají i hedgeové fondy specializující se na nákup levných dluhových cenných papírů. Dej jim všem Bůh štěstí.

Co čeká na EU

Veřejně dostupné informace z USA a dalších západních zdrojů, ke kterým bohužel nemohu počítat ty české, EU bude potřebovat na zotavení z koronaviru nejméně 800 miliard USD (cca 700 miliard Euro). K této sumě je potřeba připočítat dalších minimálně 700 miliard USD. Ty představují k začátku týdne odhadované ztráty evropské ekonomiky v důsledku protiruských sankcí. Je na českých ekonomech představit sami sobě, vládě a veřejnosti jámu, na jejímž pokraji stojíme, a zveřejnit následky pro českou kotlinu, pokud se z evropské ekonomiky vytáhne byť jenom 1 bilion Euro.

Bruselští byrokrati a mnozí jiní včetně některých občanů české kotliny nechápou, že rubl je měna, kterou Rusové používají uvnitř země. Cena ropy, plynu a kovů je ruská měna mimo zemi. Proto si připadám jako v Jiříkově vidění při představě velikosti hlouposti vůdců, kteří podřezávají sami sobě hrdla, ničí ekonomiky členských států EU a hystericky pokřikují na Ruskou federaci a Rusy, z nichž jeden radí USA a EU: leťte do vesmíru na vlastním koštěti.

Zohledním-li skutečnost, že americké ministerstvo obchodu zařadilo více než 90 organizací a jednotlivců na seznam vývozních omezení vůči RF v souvislosti s vojenskou operací na Ukrajině, který obsahuje organizace a jednotlivce z Estonska, Kazachstánu, Lotyšska, Malty, Singapuru, Slovenska, Španělska, Velké Británie a samotné RF, a který podle oznámení ve Federálním rejstříku vstoupí v platnost 9. března, v kontextu předem uvedené sumy k zotavení z covid-19 a velikosti jámy skončí legrace pro demokraty, zastánce volné ruky trhu a sankcí.

Pobaltské státy čeká možná i větší růst cen energií a potravin, vyšší inflace a ztráta pracovních míst v důsledku přerušení hospodářských vazeb s Ruskem, než tomu bude v ČR. Například lotyšské společnosti, které dovážely z RF kovy a sklo pro dvojité zasklení, stejně jako minerální hnojiva, mohou ukončit svoji činnost. Viceprezident Litevské podnikatelské konfederace Marius Dubnikovas uvedl, že podnikatelé přijdou kvůli sankcím v blízké budoucnosti o přibližně 300 milionů eur. Estonští zemědělci si stěžují na ztrátu obvyklých kanálů pro nákup hnojiv z Ruska a Ukrajiny a krmiv. Ohrožena je také lotyšská železnice a řada přístavů. Nebudu malovat obraz se smutným obsahem, který budou muset akceptovat nevinní lidé, kteří mají ale možnost seznámit se s dílem Fjodora Ivanoviče Ťutčeva (1803-1873).

Tento ruský básník a diplomat je považován po Puškinovi a Lermontovovi za třetího nejvýznamnějšího ruského romantického básníka. V květnu 1867, kdy již mnoho let sledoval dění v Evropě, napsal báseň - Marná práce. Zbytečná snaha - ne, nedá se jim domluvit. Čím jsou liberálnější, tím jsou vulgárnější. Civilizace je pro ně fetiš. Ale myšlenka na to je mimo jejich dosah (chápání). Ať se před ní, pánové, skloníte sebevíc, uznání Evropy si nikdy nezískáte: v jejích očích nikdy nebudete služebníky osvěty, nýbrž nevolníky.

Zmiňuji se o Ťutčevovi a jeho básni, protože je aktuální v kontextu změn v RF a ve světě, včetně dění na Ukrajině. Jejím obsahem se řídí část vzdělaných vládních elit a analytiků v RF. Proto i Slované by si měli uvědomit, že jsme na přelomu a křižovatce mnoha trendů, a že imperiální Anglosasové jsou mistry klamu, podvodu a nedržení slibů. Slouhové národa, kde by oni nebyli, buď báseň neznají, nebo ji hodili do koše a neuvědomili si přitom, že bez znalosti minulosti se pohyb vpřed stává chozením v kruhu. Dvě z mála osobností, které hledí vpřed, jsou bývalý kancléř Gerhard Fritz Kurt Schröder a Generální ředitel největší řecké farmaceutické společnosti VIANEX SA Dimitris Yiannakopoulos.

Gerhard Schröder s manželkou odolávají nevybíravému tlaku z mnoha stran zřeknout se svých kontaktů a vztahu k RF. Odolávají především proto, že po ukončení vojenských akcí na Ukrajině a zmírnění sankcí proti RF bude potřebný někdo, kdo bude schopný a ochotný jednat s RF a bude pro ni akceptovatelný. Schröderovi přeji zdraví, aby se dožil doby jednání. Dimitris Yiannakopoulos, který se dokonce obrátil na prezidenta Putina a omluvil se za politiku řeckých úřadů v souvislosti s děním na Ukrajině, přeji to samé. Ve videu na YouTube NOIAZOMAI vyzval lid, aby se zamyslel nad skutečnými důvody toho, co se děje. Nemohu udělat nic jiného, než s ním souhlasit: Lidé, myslete a bděte! Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Souhlasu netřeba.

