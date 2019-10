Jan Campbell: Když ne 2017, tak 2024

Je dobré si čas od času připomenout, co nám znající dobře placení generálové, politici a rusofobové předpovídali. To především proto, že dění ve světě dnes nedovoluje pozorovateli prakticky nic jiného, než se divit. Divit se podobně jako ve Visio Georgii ze 14. století. Z ní vzniklo české Jiříkovo vidění: Kající se šlechtic putuje nejprve do irského Očistce svatého Patrika a odtamtud do říše mrtvých a pekla, aby se nakonec dostal do nebe. Toto vidění, jak vidno, nemá téměř nic společného s fraškoidním Jiříkovým viděním J. K. Tyla.

Blíže k fraškoidnímu je bývalý anglický General Sir AlexanderRichard David Shirreff (1955). Dnes člen neziskové organizace Genderforce a zakládající člen konzultační společnosti zabývající se řízením rizik Strategia Worldwide opublikoval v roce 2016 knihu nazvanou - 2017: War with Russia: An Urgent Warning from Senior Military Command (EAN 9781473654822. 2017: Válka s Ruskem). V knize indikoval lehké dobytí Baltických států ruskými vojsky, vznik války NATO s Ruskem, kritizoval krácení vojenského rozpočtu a měl vážný konflikt s tehdejším ministrem obrany Philip Hammondem. Jak to často bývá, křik generála nebyl politikem vyslyšen. Původně drahou knihu lze dnes dostat za polibek nebo za 140 korun. Vůdci opuštěných baltických zahrad hrdě kráčejí k zániku nehledě na NATO cvičení, USA zbrojení, přesouvání vojsk, vysazování vojsk v Holandsku a manévry v SRN. Generál si užívá autorských poplatků, generálské penze, příjmů z neziskovky a dále radí.

Nevím komu, ale jeví se mi, že neradí ve Švédsku. Tam byla před nedávnem zveřejněna další věštba: Krach – 2024. V roce 2024, tedy ve spojení s prezidentem Putinem, Rusko vezme pod kontrolu Černou Horu, Srbsko, Bulharsko a přičlení si jižní Ukrajinu. A aby toho nebylo málo, Rusko vezme pod kontrolu světový finanční systém , aby neutralizovalo následky sankcí, a jedním atomovým úderem smete ze světa Stockholm. Přípravy jsou prý již v plném proudu. Proto asi prezident Putin v tomto týdnu podepsal příkaz k založení Vojenské stavební společnosti. Někdo přece musí obnovit zničené, postavit nové, nebo dostavět rozestavěné a předražené, vše potřebné k útoku. Zkorumpované privatizované ruské stavební společnosti nemohou být po druhé puštěny ke korytu a ze řetězu.

Puštěna ze řetězu a k přejezdu na Krym byla ale ukrajinská organizace, dokonce v USA ohodnocena jako nenávistná, nutící projíždějícím se podívat na hlášení: Krymčané, čekejte Ukrajince! 2024! V SRN toho času probíhá overtura vojenských cvičení v atomové válce. Celé představení budeme moci sledovat v plné kráse a znění na jaře 2020. Vše se nápadně podobá situaci 2015-2016 před vydáním knihy generála. Nechci dělat reklamu knize, ale nemohu nepřipomenout vevlečení do sujetu knihy 89 krát zmíněného prezidenta Putina, démonizovaného oligarchu Prigožina a samozřejmě Noční vlky. Ti (podle autora knihy) přijedou (asi na motorkách) udělat převrat v Černé Hoře. V následku čeho se vzdají Srbové a Bulhaři. Ti podle tradice zradí EU a NATO a dají se na stranu dnes nenáviděného Ruska. Aby se náhodou EU a NATO se špatným svědomím neodvážilo pomoci svému nečlenu Švédsku, Rusko zničí Stockholm atomovou bombou. A v Evropě bude klid. Takže, trpělivost, radujme se, veselme se! Od roku 2024 budeme mít v české kotlině klid, jako nikdy předtím.

Nevěřícím této předpovědi nabízím přečíst si novinySvenska Dagblade. V nich autor knihy, ekonom a analytik Fuelster vážně šíří mýtus – fantazii – pomluvu o tom, že jeho thriller není jenom pro zábavné čtení, ale především pro zamyšlení se nad budoucností Švédska. Osobně si myslím, že budoucnost Švédska neohrožuje Rusko, ale trojice: EU, Švédská vláda se svoji migrační politikou a zpohodlněná a bezpohlavní se stávající švédská společnost.

Kdo ohrožuje budoucnost Velké Británie, nebudu dnes popisovat. Stačí si představit, že EK jedná o dopisech z Londýna. O jednom nepodepsaném dopisu, druhém podepsaném, s protiřečícím si obsahem. Přidám li k této skutečnosti, že k ohrožení budoucnosti přispívá sama sobě Velká Británie - po nezapomenutelné návštěvě prezidenta Trumpa a Si u HM Alžběty II - trvalou podporou protestů v Hongkongu, jeví se mi, že rychle roste trojice bídných: Velká Británie, Hongkong a EU. Nedovedu si představit, že by tito moderní bídní mohli včas projít vnitřní proměnou a objevili se u nich výčitky svědomí a znepokojení z toho, co udělali. Nedojde u nich k základní změně konání a ne stanou se dobrými společnostmi, jako se stal dobrým člověkemJean Valjean, hlavní postava románu Victora Hugo, Bídníci.

Jaké to může mít následky, nebudu dnes popisovat. Zveřejněné příspěvky na téma ČLR potvrzují vše, co se dnes děje. To, co nevím se vztahuje na konání centrální vlády ČLR budou li protesty pokračovat. Že budou, o tom jsem přesvědčen. Proč? Vznikající nebezpečí z dlouhého oddalování konce protestů založí doutnající, pro Západ velmi lákavý oheň s následky pro ČLR, Západ, včetně Ukrajiny. Ta již exportovala trenéry mejdanů z doby 2004-2005 a 2013-2014 do Hongkongu. Export takových trenérů může urychlit – podle ironického vyjádření velvyslance ČLR v Moskvě, JE Zhang Hanhui, propad životní úrovně na polovinu nebo dokonce jednu šestinu dnešní úrovně. Jestli si to mladí v Hongkongu uvědomují a přejí, nemáme s tím problém. A dodal: Hongkong je čínský a nikoli americký, ani anglický. Nepřipustíme, aby někdo cizí cpal svůj nos do našich záležitostí. Čína je dostatečně silná a má potřebné prostředky a odhodlání bránit své zájmy a chránit svou územní celistvost a suverenitu. Pokud vnější síly neskončí se zasahováním do vnitřních věcí Číny, vykoledují si adekvátní úplatu. Z toho může i plynout, že Hongkong opustí velké západní společnosti, burza se stane druhořadou a Hongkong se stane dočasně relativně bídnou periférií ČLR. To proto, aby si obyvatelé uvědomili, že se musí sami postarat se o klid a návrat k rozumu.

Než k tomu dojde, bude Capitol Hill ve Washingtonu tvořit nové zákony proti ČLR. Dnes máme již tři. Hongkong a ČLR čelí potvrzenému projektu dvojící Trump – HM Alžebtěa II a americkou stranickou dvojicí Demokraté – Republikáni. Konsens tak dokazuje ČLR, že Demokraté nebudou jejím spojencem. Účast trenérů a podobných z Ukrajiny a ve stínu působící Vatikánské síly v kontextu předem uvedeného dovolují tvrdit, že boj neskončí rychle. Protesty v Hongkongu je proto nutné hodnotit i ve vztahu ČLR a RF. V tomto kontextu představuje vstup JE Zhang Hanhui do veřejného mediálního prostoru důkaz vysoké profesionální citlivosti čínské diplomacie. Současně představuje neocenitelnou a bezplatnou lekci vládě Ukrajiny, společnosti Hřib, Kolář, Minář & Co a podobným. Lekci obohatí případné vyšetřování ukrajinské Burisma Holdings, China Bohai Bank a s ní spojené Bohai Harvest RST. Ta kryje americké a britské zájmy, včetně banky Standard Chartered. ČLR proto sedí na břehu, pozoruje brexit a EU, bojující na život a na smrt americké Demokraty a Republikány a čeká na moment, kdy jeden z nich padne ke dnu a druhý se dostane na břeh. V ČLR platí, že tonoucímu se nepomáhá. Nelze také vyloučit, že než dojde ke Krachu – 2024, tři hlavy z USA – ČLR a RF se zdravým rozumem se domluví na konečném vítězství nad nerozumným globalizmem, včetně protestů v Hongkongu. Proč? Protože trpělivost růže přináší! To věděli reklamní specialisté pivovaru Guinness, když se rozhodli využít britské rčení stejného významu jako reklamní slogan: Good things do come to those who wait. V lidském mozku totiž existuje místo, které říká mysli, aby se vzdala menšího okamžitého uspokojení ve jménu velké odměny později. Rozumný člověk má totiž schopnost odolat okamžité odměně a zpozdit ji i o roky, když tuší, že to pro něj znamená v budoucnosti lepší návratnost.

Tu, jak doufám, budu moci ještě podporovat mimo jiné různými vysvětleními mladým. Například, že první mobilní telefon nepochází z USA, od Motoroly, ale ze SSSR. Autorem prvního mobilního telefonu na světě je sovětský profesor Státní technické univerzity v Moskvě N. E. Baumana, Leonid Ivanovič Kupriyanovič (1929 – 1994). První zveřejnění o mobilním telefonu je z roku 1955 v časopise Radio, číslo 2. První prezentace mobilního telefonu (model LK-1, patent číslo 115494 ze dne 4.11.1957) byla v roce 1957. Pro zajímavost uvádím, že sovětský mobilní telefon v roce 1958 vážil 500 gr, další telefon ze SSSR z roku 1961 již pouhých 70 gr, a první americký mobilní telefon Motoroly z roku 1983 TAC 8000X vážil 783 gr. Kromě telefonu vynalezl profesor Kupriyanovič lékařský přístroj Rhytmoson. Ten řídí spánek. Ke štěstí spím dobře, bez přístroje i po lekci Krach - 2024. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

