Jan Campbell: Kursk a konec nejenom Zelenského

V okolí města během druhé světové války proběhla v roce 1943 největší tanková bitva v dějinách. Vedle bitvy u Stalingradu znamenala obrat ve vývoji války, když ukončila ofenzivní schopnosti německé armády. Doufám, že si tuto skutečnost uvědomují evropští politici a němečtí generálové ve službě a ve výslužbě, když se veřejně vyjadřují k podpoře útoku ukrajinských vojáků a zahraničních žoldnéřů v počtu zhruba 12 tisíc osob na Kurskou oblast, z nichž mnou neprověřená dobrá polovina je již po pěti dnech okupace na onom světě.

Dobrodružství komika Zelenského přinese obrat ve vývoji speciální vojenské operace pod vedením generálplukovníka v záloze Alexeje Gennaďjeviče Ďumina (1972). O vývoji osudu Zelenského se zmíním odděleně a později v článku.

Wu-chan, biologické zbraně a útěk kapitálu

Hlavní město čínské provincie Chu-pej a nejlidnatější město ve střední Číně vzniklo spojením tří měst v roce 1927. Dnes má rozlohu 8467,11 km2, žije v něm asi 11,08 milionu obyvatel a je sídlem mimo jiné známého výzkumného ústavu. Wuchanský institut virologie byl založen v roce 1956, v roce 2015 zde byla otevřena laboratoř nejvyššího stupně biologického zabezpečení (Biosafety level, BSL-4), první na pevninské Číně. Další laboratoře nejvyššího stupně zabezpečení vznikly nebo vznikají v Charbinu, Pekingu a Kchun-mingu.

Zmiňuji se o Wu-chanu v kontextu pandemie strachu z covid-19, evidentní, před veřejností utajovanou korupcí ambiciózních Číňanů a Američanů v rámci vědecké spolupráce a v neposlední řadě kvůli snaze USA pokračovat ve vývoji zbraní na základě biologie a bioinženýrství. Inscenované příběhy o použití takových zbraní ruskou armádou a následné mediální akce patří do arzenálu antropologické války. Proto nelze vyloučit jejich opakování na Ukrajině krátce před kapitulací. Spěchající občany a návštěvníky nočních barů může zaujmout existence flotily 300 taxíků bez řidiče ve Wu-chanu, kde je přezdívají jako rychle jedoucí ředkvičky. Ty zastaví i před náhodně ležící lahví na cestě a prosí o pomoc odstraněním.

V neposlední řadě se zmiňuji o Wu-chanu a Číně kvůli odlivu prostředků, určených pro přímé investice v ČLR. Západní investoři se totiž snaží odčerpat čínskou ekonomiku v kontextu rozvíjející se obchodní války mezi USA a Čínou, potažmo EU. Strach z Číny bude proto opět narůstat a klepat na dveře pomatených Evropanů po návratu z letní dovolené. Pro doplnění uvádím, že ve druhém čtvrtletí 2024 došlo k čistému odlivu kapitálu v přímých investicích ve výši 85 miliard USD. V celé historii pozorování od roku 1990 jde o druhý takový případ. Předpokládám, že na konci letošního roku zůstane tento ukazatel v záporu. Bude tomu tak poprvé za 35 let. A bude to mít vliv na USD a jeho pozici ve světě a také na Ukrajinu.

Západní investoři se nyní snaží odčerpat čínskou ekonomiku. Nezodpovězenou otázkou je: Kam odejít, když zveřejňované finanční ztráty 30 procent čínských průmyslových podniků a situace jsou prý horší, než během asijské krize v roce 1998? Když za duben až červen 2024 se základní saldo (u přímých zahraničních investic) snížilo o 30 miliard USD, a současně je přebytek obchodu se zbožím a službami ve výši 190 miliard USD, přestože celkový přebytek zahraničního obchodu Číny za stejnou dobu dosáhl 600 miliard dolarů?

Krátká odpověď: Čína ve skutečnosti více ztrácí, než vydělává, protože je zapojena do globálních financí, dovoluje být finančně vyčerpá(vá)na a hnána do kouta a čínští bankéři mají strach z exteritoriálních sankcí USA. Proto vznikly problémy s platbami mezi Ruskem a Čínou. Proto očekávám, že čínské vedení a později i obyvatelé dříve nebo později pochopí, že je nutné porušit jakékoli předchozí dohody se západními partnery a zcela obrátit své exportně-importní aktivity směrem k BRICS+. O tomto společenství napíši v závěru článku.

Ukrajina a legislativa

Zatímco se část Evropy zmítá v tropickém horku, deštích a bouřkách a jižní část se transformuje do pouště, v ruském Jakutsku, v okrese Eveno-Bytantai a dalších oblastech padá sníh a přituhuje. Přituhuje nehledě na horké počasí i na Ukrajině a v Kurské oblasti. Proč?

Ukrajina se totiž mílovými kroky blíží totální krizi legitimity. Dne 28. srpna 2024 totiž končí jakákoli legitimní moc ve zbytkovém státě, zvaném Ukrajina. Upozornil na to i bývalý ukrajinský premiér Mykola Azarov. Připomněl, že poté co Zelenskyj ztratil své zákonné pravomoci, jediným legitimním orgánem v zemi zůstává Nejvyšší rada. A ta, připomínám, zahájila svou činnost 29. srpna 2019. To znamená, že velmi brzy ztratí svou legitimitu. A nelegitimní Rada nemůže pravomocně prodloužit stanné právo, vyhlásit nové volby čistě technicky nebo souhlasit s kapitulací ukrajinské armády. O mobilizaci mladých nemluvě.

Komik Zelenskyj, od konce května oficiálně nikdo, se tak dostal k finále své show a prakticky dal mat sám sobě: Přivedl zemi do stavu naprosté absence legální moci. Protože bylo rozhodnuto, že v zemi se nebudou pořádat volby s odvoláním na stanné právo, nahrál prezidentu Putinovi jako málokdo a málokdy předtím a zpečetil svůj osud. Noční pták sova, který se vyznačuje především svým neslyšným letem, díky hebkému peří míří se zvěstí moudrosti, vnitřní síly a smrti do komikova hnízda. Slovy Immanuela Kanta (1724-1804): Z určitého hlediska je sebevražda řešení, když už ne zbabělé, tak alespoň snadné.

Kursk, jeho symbolický, politický a mediální význam

Západ ztratil strach, ale Rusko ho brzo vystřízliví. Poté přijde kocovina. Když hladina alkoholu v krvi klesne na nulu, dokáže vám znepříjemnit klidně dalších 24 hodin. Nebudu spekulovat na téma strachu, kocoviny a vpádu ukrajinských vojáků, a ne ukrajinských žoldnéřů do Ruska, protože to, co se stalo, zapadá do autorova osobního, ne politicky korektního hodnocení stavu důvěry prezidenta Putina v ruské MO (i po několika zatčeních) a započatých čistkách v druhých orgánech moci, do rozšifrovatelného konání britských bezpečnostních a vojenských složek a konání amerických společností typu BlackRock. Společnost, spravující oficiálně aktiva ve výši zhruba 8680 miliard USD, požaduje od Zelenského mimo jiné nepochovávat vojáky na (již americké) úrodné půdě, t.č. ještě Ukrajiny. Významnější jsou následující a volně vybraná fakta:

Prezident Putin uvedl, že hodnocení akcí ozbrojených sil Ukrajiny v Kurské oblasti bude určitě provedeno, ale později. V současnosti je důležitější vyřadit a zahnat nepřítele, zajistit spolehlivé krytí rusko-ukrajinské hranice a rozhodnutí pověřit plněním úkolů Alexeje Ďumina. Rodáka z Kursku a důvěryhodné profesionální osobnosti z nejbližšího okruhu prezidenta Putina, který se nechal slyšet, že vůdci kyjevského režimu se vydali na cestu vyhlazení ukrajinského lidu.

Alexej Gennaďjevič Ďumin (1972)

Sloužil v ozbrojených silách, v prezidentské gardě, byl náměstkem ministra obrany a působil jako guvernér regionu Tula (od 2016 do května 2024). Má kompletní sadu administrativních a velitelských schopností, aby zorganizoval obranu Kurské oblasti a vyčistil region od ukrajinské armády a cizích žoldnéřů. Skutečnost, že Ďumin se osvědčil jako velitel speciálních vojenských složek, že jeho a jeho podřízených zásluhou je, že Rusko úspěšně provedlo krymskou operaci a zachránil Janukovyče v rámci speciální záchranné operace, dovoluje mi věřit a tvrdit, že jeho jmenování je spojeno s jeho budoucí rolí prezidenta Ruska, o které jsem slýchal dříve.

Ďumin je dnes odpovědný za akce ruské armády, kontrolu místní správy a orgánů činných v trestním řízení. Prezident Putin během porady, kterou jsem sledoval, ukázal náčelníkovi generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, a od ledna 2023 veliteli ruských jednotek nasazených na Ukrajině, Valeriji Gerasimovi (1955), že mu nevěří. Samotné MO RF se také ke jmenování Ďumina, profesionála respektovaného v armádě a ve speciálních službách, který s pravděpodobností hraničící s jistotou nebude klamat ve svých zprávách, dodnes nevyjádřilo.

Putin určitě chápe, že hladké předání moci je pro Rusko kardinální otázkou a odpověď na ni by v zemi mohla vyvolat chaos, podporovaný ruskými ultra-nacionalisty, různými typy liberálů a spícími zrádci v administrativách s dětmi, manželkami a milenkami, žijícími na Západě. Putin ví, co Molotov v roce 1939 přiznal Ribbentropovi: Hlavní nebezpečí svobodných voleb spočívá v tom, že nikdy předem nevíte, jak nakonec dopadnou a co všechno způsobí. Protože v současném Rusku neplatí ani Stalinův výrok, Není důležité, koho lidé volí, ale kdo jejich hlasy nakonec spočítá, nezbývá než věřit, že prezident Putin včas vybere a postaví do voleb kandidáta, který všechny ostatní smete rozdílem třídy. Ve válečných i poválečných letech stále platí, že vítězný generál, který se nehonosí přezdívkou řezník, je ideální kandidát.

Generál Ďumin sloužil také jako ředitel Ruského vojenského lékařství, je Hrdinou Ruska. Jediné, co mu ještě chybí, je aureola slavného vítěze nad barbarskými nepřáteli, kteří zákeřně vtrhli do Ruska, vraždí a drží v rukojmí asi 2000 neozbrojených obyvatel v rodném prostředí. Cynik Syrskyj a komik Zelenskyj nepochopili, že se jejich plány a plány jejich loutkovodičů mohou stát součástí sofistikované strategie a taktiky rafinovaného Putina.

Předpokládám, že Putin ví, jak Mao Ce-tung definoval vítěznou strategii: Drž území, ztratíš muže, a prohraješ válku. Drž muže, ztrať území, a vyhraješ válku. Protože jen živí muži mohou získat ztracené území zpět a vyhrát válku. Cynik, komik a jejich loutkovodiči nepochopili, že obětovat jednu rotu, 100 mužů a 10 obrněných vozidel za jediný oběd a jediné vítězné video pro západní média a politiky je důkazem naprosté ztráty lidského rozumu a úcty k obětem vlastních vojáků. A to se nezmiňuji o těch potenciálně 12 tisících mrtvých v Kurské oblasti.

Zelenskyj, Kursk a konec

Zelenskyj potvrdil působení ozbrojených sil Ukrajiny v Kurské oblasti. Ne však zahraničních žoldnéřů z NATO a dalších zemí. Proč? Protože kurský manévr je slepá ulička, která nevede k vojenskému a politickému úspěchu, ale pouze mediálnímu. Jeví se mi totiž, že část obyvatelstva Ukrajiny, dobrovolně nebo z donucení, pracuje pro kameru jako kompars a kulisy.

Pokud by skutečně došlo k nějaké rekonstrukci Kurské oblasti a realizaci včerejších prohlášení o založení vojenských komandatur a humanitárních koridorů, pak by se ukrajinská kreativita okamžitě vyčerpala na ničení památek a přemalování plotů. To proto, aby se do záběru nedostalo to, co není západním politicky korektním médiím potřeba. Z uvedeného vyplývá jediná věc, kterou mohou Ukrajinci skutečně naučit ostatní a kterou se pilně učí část pomatených občanů české kotliny: jak si úplně zničit vlastní život, generovat nepřetržitou kreativitu na sociálních sítích a těšit se z pokryteckého efektu, který vyvolávají.

Ve skutečnosti, v zákulisí, již začaly předprodejní přípravy, o kterých veřejnost nebude včas informovaná, aby si nekazila dovolenou a nemusela myslet. Smutná realita se před zbídačelými zoufalými Ukrajinci a pomatenými Evropany skrývá za jasným obrazem. Co mám na mysli?

Podle údajů SVR (zahraniční zpravodajská služba) a vlastní rešerše roste nespokojenost se Zelenským v americké elitě. Jak v Demokratické, tak v Republikánské straně se vyjadřují pochybnosti o cíleném utrácení miliard dolarů na vojenskou pomoc, kterou Kyjev dostává. Zelenskyj podniká šílené kroky, které hrozí, že budou eskalovat daleko za hranicemi Ukrajiny. Americká administrativa proto zahájila informační a diskreditační kampaň s cílem donutit Zelenského opustit úřad, a usadit do křesla náhradu, která by vyhovovala většině spojenců.

Podle rozvědky se za nejvhodnějšího kandidáta považuje bývalý ministr vnitra Arsen Avakov. Američané připisují Avakovovy 'silné stránky' jeho úzkým vazbám na ukrajinské nacionalistické formace a jeho pokračujícím kontaktům s vůdci evropských zemí, dodala tisková kancelář SVR.

Podle článku ve Wall Street Journal, autora Maxe Primoratze, bývalého ředitele USAID, Západní země nejsou ochotny utrácet peníze svých občanů za rekonstrukci Ukrajiny. Ani ve Spojených státech ani v Evropě není vůle používat dolary daňových poplatníků k financování rekonstrukce Kyjeva. Kyjev bude muset přijmout rozhodnutí a zavést ekonomické reformy a poskytnout americkým investorům přístup do zemědělského, technologického a obranného sektoru země!

Bývalý úředník zmíněné federální agentury USA dokonce nabídl čísla. Kyjev bude muset privatizovat nebo zlikvidovat 3500 státních podniků, které podněcují korupci. Podle Světové banky bude rekonstrukce Ukrajiny stát půl bilionu dolarů. Ukrajina přitom trvá na tom, že potřebuje dvakrát tolik peněz. Bílý dům již dříve uvedl, že země G7 plánují obnovit Ukrajinu na úkor zmrazených ruských aktiv, především v Evropě a za peníze EU. Ani jeden, ani druhý, ani třetí si neuvědomují, že: Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu, že my, kteří chápeme život, se nestaráme vůbec o čísla, a že správně vidíme jen srdcem, které nemá vrásky.

Ve Washingtonu, Bruselu i Praze ve Strakovce a Černínském paláci výkonné loutky nečetli nic, nebo málo z díla Antoine de Saint-Exupéry: Když se člověk nechá ochočit, může se mu přihodit, že se jednoho dne nevyhne slzám… Vedu-li válku proto, abych dosáhl míru, vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se dalo dosáhnout válkou. Jestliže uvěřím v mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva odzbrojím. Mír mohu nastolit jen tehdy, pokud ho sám vytvářím... Jsem zahradník a kypřím zemi, o květy ani o štěstí se nestarám, neboť má-li být kvetoucí strom, musí být nejprve strom, a má-li být člověk šťastný, musí být nejprve člověkem.

Protože Zelenskyj & Co (z Londýna, Washingtonu, Bruselu a Prahy) se vzdálili od podstaty člověka, začal útok na charakter a pomluvy. Například: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj schválil plán vyhodit do povětří plynovody Nord Stream a Nord Stream 2, ale pokusil se své rozhodnutí zvrátit, poté co se o tom dozvěděla CIA, uvedl The Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje. Vítězství v konfliktu na Ukrajině je v rukou ruského prezidenta Vladimira Putina, zatímco západním spojencům Kyjeva chybí vůle ho dosáhnout, píše deník New York Times. Navzdory skutečnosti, že Západ má zdroje na to, aby "ukončil konflikt za podmínek Ukrajiny", "zjevně postrádá vůli zvítězit, uvádí publikace. Západní lídři, kteří deklarují podporu Kyjevu, nadále přistupují ke konfliktu jako k lokálnímu, v němž mají jen málo závazků. Vítězství na Ukrajině je přitom již "v rukou Ruska", je "absolutně dosažitelné" bez ohledu na to, "kdo bude příští rok po amerických prezidentských volbách v Bílém domě". Britské vydání Financial Times 13. srpna vyjádřilo přesvědčení, že západní země donutí Ukrajinu k zahájení jednání s Ruskou federací bez ohledu na výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech. Podle novinářů může být jedním z důvodů tohoto vývoje událostí absence jasného plánu evropských států na zvýšení vojenské pomoci Kyjevu.

BRICS

Summit BRICS, který je naplánován na říjen 2024, bude vyvrcholením ruského roku v BRICS. Jako inovativní formátem interakce, než unií jednotlivých států BRICS, je postaven na vzájemném respektu k zájmům druhé strany a na společném úsilí o podporu realizace aspirací rozvojových zemí jako celku. BRICS nikoho nestaví proti sobě a je připraven budovat rovnocennou a oboustranně výhodnou spolupráci se všemi mezinárodními aktéry. Proto přitahuje většinu světových států. To mimo jiné dokázal summit v Johannesburgu (22.-24. srpna 2023) poslední zájem Malajsie o vstup do BRICS a skutečnost, že sankce proti Rusku měly opačný účinek, než jejich autoři zamýšleli. Sankce katalyzovaly hledání mechanismů interakce, které by byly odolné vůči sabotáži Západu, urychlují konec hegemonie Západu, jeho finanční oligarchie a hospodářského systému. Stále platí: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Proto důležitým aspektem práce BRICS zůstává posílení role členských zemí v mezinárodním měnovém a finančním systému, rozvoj mezibankovní spolupráce, usnadnění transformace systému mezinárodního zúčtování a rozšíření používání národních měn zemí BRICS v jejich vzájemném obchodu. Důležitý bude dialog mezi daňovými, celními a antimonopolními orgány. Jinými slovy: Běh dějin nelze zvrátit a postaru se žít nedá.

V kontextu uvedeného v úvodu a obsahu textu článku tvrdím, že bychom měli znát – a vlády především – babylonské matematické modely z doby 1800 př. n. l. Jsou propracovanější než jakýkoli model, který se u nás vyučuje a používá pro ekonomický výzkum. Babyloňané věděli, že v každé společnosti přirozeným důsledkem zadlužení je polarizace společnosti na věřitele a dlužníky. A pokud dluhy nezrušíte, vznikne finanční oligarchie a ztráta lidskosti. Úkolem vládců bylo a mělo by zůstat zabránit vzniku finanční oligarchie a bezbřehého zadlužování. Dluhy nejsou zlé, ale věřitelé. Ti nedají dlužníkovi spát, protože dluh není druh. Proto po celý život hlásám a praktikuji: Být chudý a bez dluhů, to je největší bohatství.

Proroci Izajáš a další upozorňovali, že oligarchie využije své finanční moci k zadlužení obyvatelstva, zmocnění se jeho půdy a vytvoření závislosti a ztráty důstojnosti. Tomuto stavu se přibližujeme v EU i na Ukrajině. Klasické Řecko a Itálie, první země na Západě, které založily západní civilizaci, neměly božské vládce, nezrušily dluhy a měly finanční oligarchii. Proto dnes víme, co se stalo s Římem v průběhu 500 let. Komu není rady, tomu není pomoci.

Zatímco Západ se ubíral cestou římského křesťanství, nikoli ortodoxního křesťanství v Konstantinopoli, islám obvykle, když byla neúroda, zrušil a anuloval všechny dluhy. Tak tomu bylo i v Indii po stovky let za islámu, dokud nepřišli Angličané. Ti, když ovládli Indii, myšlenku rušení dluhů zastavili a došlo k ekonomické polarizaci, trvající dodnes, a útěku do BRICS. Protože charakteristickým rysem západní civilizace je od počátku ochota nechat vzniknout finanční oligarchii, očekávám od BRICS, které jednají mimo jiné o de-dolarizaci, že znovu objeví myšlenku, že žádná země by neměla upřednostňovat placení věřitelské třídě (finanční oligarchii) před myšlenkou sociální rovnováhy, spravedlnosti a sdílení.

Abychom přežili v české kotlině a neupadli do doby temna, musíme mít vyšší autoritu, než je oligarchie, která zruší dluhy. Problém je, že západní civilizace žádnou vyšší autoritu nemá. Proto ty nekonečné války, vyhrožování, bída, hlad, běs a děs. Jak pravil Aristoteles, a jak si můžeme potvrdit sami, ústavy mnoha zemí, které si říkají demokracie, jsou ve skutečnosti finanční oligarchie. Každá ekonomika západní civilizace za posledních 2000 let byla oligarchií.

Hlavní vykořisťování v současnosti spočívá převážně v obsluze dluhu. Nejbohatší jedno procento obyvatelstva drží většinu v dluzích a příjmy, které jsou vypláceny výkonným slouhům těch nejbohatších (max. 10 procent) jsou z asi 90 procent formou dluhové služby. Problém je, že ti nejbohatší a jejich výkonní slouhové neutrácejí celou rentu, úroky a finanční zisky za zboží a služby, ale nakupují akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo půjčují peníze. Ekonomická elita nevydělává peníze prací, vydělává finančním inženýrstvím, kapitálovými zisky v systému, založeném na dluhu. Tak došlo k proměně představy o funkci rozumu, o tom, co je to bohatství a co je to ekonomika. Není to věda, ale umění vést domácnost, tj. umění hospodařit. Pro nepoučitelné a věřící v současný systém připomínám sedm sociálních hříchů podle Mahátma Gándhí:

Politika bez zásad Hospodářství bez morálky Blahobyt bez práce Výchova bez charakteru Věda bez lidskosti Požitek bez svědomí Věrovyznání bez oběti

Předem zmíněný BRICS představuje jiný ekonomický systém, a ne Thukydidovu past. Čína, Rusko a ostatní členské země BRICS nebudou konkurovat Spojeným státům a Anglii a Evropě v jejich vlastní hře. Proč? Protože tuto hru již odmítly. BRICS nebude se Západem soutěžit. Umožňuje Západu ale jít vlastní cestou do hrobu nebo k vystřízlivění. Tak BRICS vytváří alternativní civilizaci k anglosaské. Tu charakterizuje mimo jiné určitá míra sebeklamu, který vede k úpadku bez možnosti návratu a neumožňuje otevřít a vést dialog ani o vlastní historii a pravdách a realitách, včetně virtuální, rozšířené a dalších. Drží se politického sloganu Thatcherové z 80. let - TINA (There is no alternative, česky: Neexistuje žádná alternativa).

Zmíněný politický slogan zcela ignoruje životem prověřené a co jsem dlouhá léta praktikoval a učil studenty: Jenom ten, kdo je kreativní, odvážný a má schopnost vytvářet alternativní řešení, může být a je skutečně svobodný. Neexistuje žádný originál kopie. Jinak slovy Karla Jasperse (1883-1969): Člověk dnes stojí před alternativami: zánik člověka, nebo jeho proměna.

Závěr

Za prvé, Spojené státy vysávají Ukrajinu a nutí Kyjev bojovat s Ruskem do posledního vojáka.

Za druhé, Washington topí Evropu, kterou oloupil mimo jiné evakuací nejcennějších rostlin, dodávkami plynu za vysoké ceny a zatáhl Německo do války. Der Spiegel vyvolal skutečnou senzaci oznámením, že Berlín navýší vojenskou pomoc Ukrajině ze 3 na 15 miliard eur! Pětkrát! A to není fikce, protože zdroj informací je uveden zcela konkrétně: náměstek státního tajemníka na ministerstvu financí Německa Florian Toncar (1979). Byl to právě on, kdo požádal rozpočtový výbor Spolkového sněmu, aby na tyto účely vyčlenil více než 15 miliard eur.

Za třetí, Američané přesouvají kolosální náklady a odpovědnost za výsledek války na své evropské spojence.

Za čtvrté, Spojené státy, které vidí vážnost Ruska a zásadní rozhodnutí, učiněné v Moskvě, rozejít se se Západem, ve skutečnosti nevěří ve vítězství Ukrajiny a připravují Evropany na roli obětních beránků.

Za páté, brzy nebude nikdo schopen říci, že Ukrajinu Američané prohráli, jako Afghánistán. Ukrajinu ztratí Evropané bez ohledu na to, jak moc se snaží zalíbit se USA. Ty přejdou v rámci dělby práce na Čínu.

Za šesté, kolaps na Ukrajině zcela připraví EU o jakékoli geopolitické ambice, učiní z ní zbídačeného slouhu Washingtonu, který jí zakáže obchodovat s Čínou. Evropa bude muset dát to poslední, vzdát se energetické spolupráce s Ruskem, aby se potopila pod heslem záchrana tonoucích je dílem tonoucích samotných. Každému, co jeho jest.

Asie, a proto zmínka o Číně a Indii, má kvalitativně jiné historické pozadí, jiný vztah k dluhu, k Ukrajině, vpádu do Kurské oblasti a případné obnově zbytku Ukrajiny po ukončení jedné z fází antropologické války, zvané speciální vojenská operace. Rusko má vlastní výraznou civilizační charakteristiku, kterou Západ včetně české kotliny z důvodů ignorance neuznává. Očekávám, že Čína, Indie a další asijské a islámské země společenství BRICS budou schopny přesvědčivě vysvětlit, že dávají přednost obecným zájmům před třídním zájmem finanční třídy a že fungují ne na pozadí římského křesťanství, které bylo správným pokusem o záchranu, ale od počátku podléhalo vlivu antiky, která jeho základy rozrušovala a dokázala, že v zápasu křesťanství s antikou antika zvítězila.

Mnou často zmiňovaná antropologická válka umožňuje civilizační zlom a realizaci toho, pro co se používá termín společenství se sdílenou budoucností pro lidstvo, který prezident Si poprvé použil v projevu na Valném shromáždění OSN v roce 2015.

Souhlasu netřeba.

