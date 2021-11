Jan Campbell: Peklo a ráj

reklama

Život je hra. Pokud vyhráváme, jsme v ráji, když prohráváme, jsme v pekle. Vyhráváme méně, než prohráváme, protože žijeme v prostředí, které mj. charakterizuje konkurence, ignorování zákonů přírody a neuvědomění si, že mnohým z nás známá závist vytváří nenávist a jejím následkem je očistec. Dnes se jedná o konzumní a digitální očistec s celodenní sprchou varování, strachu a planých slibů. Takový očistec nás nutí podřídit se pravdě čísel, která nelze prověřit. Zatím bez výstřelů a krve. Nekonečné tisknutí peněz vede k inflaci, ke zničení hospodářství a k válce. Pro naivní a ignoranty čert z dálky vypadá jako anděl. Politické hry a bludy se jeví jako realita, přestože vše nové, co tvoříme, má čím dál kratší délku života.

Včera vyletěla první německá zahraničně politická vlaštovka z očistce a nese kontroverzní zprávu Evropě: Nordstream 2 může být certifikován pouze „pokud byl tento operátor organizován v právní formě podle německého práva“... certifikace zůstane pozastavena „dokud nebudou hlavní aktiva a lidské zdroje převedeny na dceřinou společnost.“ Toto rozhodnutí představuje důkaz síly a cynismu politiky, slabost vědění mnoha vysoce placených právníků a bezmocnost zastrašovaných občanů demokratické společnosti. To vše na prahu zimy. Ta i přes v Glagow potvrzené oteplování může působit jako mrazivé peklo a jako instrument k ještě většímu rozdělení nejenom české společnosti. O jejích následcích již mluví oficiální statistika o počtu lidí s depresí, množství předepsaných antidepresiv, agresivita a utajovaná skutečná výše inflace. O nenapravitelných následcích segregace nechť píší psychologové a specialisté.

Ve Velké Británii se Národní zdravotní služba (NHS) rozpadá, uvádí BBC. Životy jsou ohroženy kvůli rekordně dlouhému čekání na pohotovostních odděleních. Britové se hodiny nemohou dovolat záchranné služby. Důvody se neomezují pouze na pandemii strachu z covid-19. S blížící se zimou se vždy situace zhoršuje. Připomínám, že již nižší plusové teploty, o minusových nemluvě, znamenají pro mnoho Britů žijících v zadlužených domech a bytech studené peklo na zemi. V něm teplota stoupá pouze pod peřinou při použití ponožek a gumové láhve s horkou vodou. Nevylučuji, že i v některých částech ČR se vrátíme do minulosti. Nevím jenom, kde bude možné ohřát si vodu a zda gumové láhve nebudou drahým deficitem.

Mnohem lepší to mají občané v Ruské federaci. Ti starší jsou zakaleni a zvyklí na peklo, zimu a mrazy. Teplotu krve a nálady jim dříve udržovala většinou vodka, dnes ji udržuje nekonečný tok vyhrůžek a sankcí ze strany Západu, geografická velikost země a v neposlední řadě boj korupčníků s korupcí a covid-19. Ten tam trhá rekordy podobně jako v české kotlině. Nebudu se zmiňovat o jistě pravdivých datech v ČR a RF o počtu pitev, s covid-19 spojených platech lékařů a nemocnic a neuvěřitelnou chamtivostí způsobených skandálech zveřejněných v SRN. Pro srovnání a informaci uvádím několik zajímavostí z RF, o kterých se nepíše v ČR.

V Moskvě představitelka vlády a bojovníků proti covid-19 a korupci paní Goliková deklarovala v roce 2020 příjem 40,384 milionu rublů (cca 500 tisíc euro) oproti 14,861 milionu rublů o rok dříve. Její manžel měl v roce 2020 příjmy 269,8 milionu rublů (cca 3.375 milion euro), proti 51,4 milionu rublů o rok dříve. Golikova nemá děti, ale má nevlastního syna, Vladimira Christenko. Ten je jedním ze zakladatelů biofarmaceutické společnosti Nanolek. Podle veřejně dostupných dat má Nanolek asi 70 státních smluv v celkové výši více než 4,8 miliardy rublů. Kromě toho je Nanolek partnerem státní instituce "Federální vědecké centrum pro výzkum a vývoj imunobiologických léků pojmenované po M. P. Chumakovovi, Ruské akademie věd" (Institut dětské obrny). Ten vyvinul jednu z vakcín proti koronaviru - CoviVac. Webové stránky centra indikují, že do oběhu bylo zařazeno 1,5 milionu dávek a plánuje se zavedení dalších 2,5 milionu. Studium veřejného registru nedovolí zavřít oči, nedivit se, že Goliková a Christenko jsou jenom jeden z mnoha vrcholů pekelného ledovce v RF a proto pandemie brzo neskončí. Když skončí, tak díky občanským nepokojům nebo regionální válce s účastí RF.

V propagaci války proti covid-19 a očkování podle vzoru paní Golikové & Co napomáhá mj. šéfredaktorka RT a MIA Rossia Segodnia (kam spadá i Sputnik), Margarita Simoňanová (1980): "Drazí přátelé, známí a lidé, kteří mě znáte. Pokud nemáte protilátky a nejste vědomě očkováni, nechoďte ke mně domů. Nechoďte ke mně do práce. Nepřibližujte se ke mně na ulici, ani na večírku. Neznám vás. Kdyby nebylo vás, zapomněli bychom na Covid. A kvůli vám teď mohou moje děti zemřít. Mám tři. Nejstaršímu je osm, nejmladšímu jsou dva." Nejpozději tady si jeden může uvědomit vliv jednoročního studentského výměnného pobytu v roce 1996 v Bristolu v New Hampshire na mladou Margaritu, která v té době absolvovala program- Future Leaders Exchange a mj. zjistila, že Rusové a Američané "jsou si tolik podobní, pokud jde o kulturu, pokud jde o rodinné hodnoty, způsoby života, reakce, smysl pro humor. (Rowland, Kara (27 October 2008). "Russia Today: Youth served". The Washington Times).

V kontextu uvedeného připomínám webové stránky CY-PR.com, doménové jméno CitizenGO, zaregistrované před osmi lety v USA a mezinárodní nadaci Citizengo Foundation (CG) se sídlem ve Španělsku. Americká online platforma CitizenGo byla vytvořena jako opoziční vůči liberálně orientované platformě občanských iniciativ Change.org. Za CitizenGo stojí radikální pravicové síly, které jsou v USA vnímány jako marginální. Se zavedením proticovidových omezení v Rusku se v ruskojazyčné verzi platformy objevily iniciativy proti očkování. S pravděpodobností hraničící s jistotou lze tvrdit, že iniciátoři petice anivacser na CitizenGO Russia jsou ti samí lidé působící v CitizenGo. Nevím, jak je to mu v české kotlině a kdo diskredituje rozum odpůrců očkování a těch několika málo lékařů s odvahou a štěstím vystoupit veřejně za ochranu zdravého rozumu, lékařské etiky a bezbranných dětí.

Protože jsem zmínil válku jako jeden z mála prostředků jak ukončit pandemii strachu z covid-19 nejenom v RF, připomínám ještě varování z 11. prosince 2020. Téměř před rokem varoval generálmajor Igor Konašenkov, že vakcína Sputnik V bude předmětem pokusu diskreditace nejenom na mezinárodní úrovni, ale také v samotném Rusku. Generál zdůraznil, že diskreditační kampaň je financována cizími státy a je zaměřena na obyvatelstvo RF. Citují z toho, co mám uloženo v paměti: "V sociálních sítích a ruskojazyčných internetových zdrojích financovaných ze zahraničních grantů se připravuje řada pseudoanalytických "vyšetřování" a křivé přísahy "očitých svědků" o údajném nebezpečí ruské vakcíny a univerzálním "odmítnutí" očkování." Uplynul rok a splnilo se vše, před čím generál varoval. Problém je navíc v tom, že zmíněnou platformu je nutné hodnotit jako nebezpečný nástroj k ovlivňování formování veřejného mínění občanů a vměšování se do vnitřní politiky, v tomto případě ruské. Nevylučuji proto podobné působení západních platforem i v české kotlině a dalších státech Evropy.

Jako poslední připomínám dnes skutečnost pocházející z více než tříhodinového dálkového rozhovoru prezidentů Bidena a Si. Stačil jsem si přečíst tři prameny informací o tématech rozhovoru. Téma covid-19 a boj s ním nebyly na pořadu dne. To mluví více než by mohla tisková služba prezidentů sdělit. Pro sinology se zájmem o politiku doporučuji studium Usnesení Ústředního výboru KS Číny o významných úspěších a historických zkušenostech strany za minulé století.” Vojenským analytikům následující krátkou úvahu.

Připomínám, že včera (16. 11) asi ve 04:00 moskevského času začala přímá jednání prezidentů Bidena a Si. Večer předtím (15. 11) byl sestřelen ve vesmíru letící starý objekt Celina-D. Čím byl objekt sestřelen, nebylo sděleno. Přesto není potřeba spekulovat. Stačí se podívat na včerejší večerní (16.11) podrobnější sdělení z druhé strany a nabízí se okamžitě otázka: Co se stalo mezi tím? Starý sovětský satelit byl zlikvidován několik hodin před začátkem jednání prezidentů! To znamená, že Bílý dům neměl čas na změnu programu, na reakci a vysvětlení incidentu během strategicky důležitého jednání. Nový faktor v globální vojensko-technické rovnováze, který nelze ignorovat, by si to zasloužil. Večer bylo oznámeno, že Rusko je připraveno „projednat celé spektrum otázek vesmírné bezpečnosti se všemi zainteresovanými státy, včetně Spojených států“. Ignorantům a vědoucím málo o RF bylo napovězeno: "Taková práce má základ v rusko-čínském návrhu smlouvy o zamezení umisťování zbraní v kosmickém prostoru, použití síly nebo hrozby silou proti vesmírným objektům." Nevím, zda prezident Putin informoval alespoň částečně prezidenta Si. Skutečností však je, že prezident Putin již dříve oficiálně oznámil, že ruská strana vybuduje pro ČLR systém varování před raketovým útokem.

Závěr

Algoritmus propagandy platformy CitizenGo Russia je postaven na lepení a spojování skutečných rizik, strachu a obav lidí založených na fabrikovaných údajích, které nemají nic společného s realitou, testování vojenských schopností RF a diskreditace Kremlu a prezidenta Putina. Platforma jasně vnucuje přesvědčení, že ruské úřady neočkují kvůli ochraně obyvatelstva před epidemií, ale na příkaz globalistických struktur s cílem snížit počet obyvatel. Výsledek působení platformy mluví sám za sebe: očkování v RF je pomalé, významná část populace je dezorientovaná, zmatená a neví, komu věřit. V RF byla k 1. listopadu úmrtnost na covid-19 nebo jeho léčení 49 případů na 1 milion. Horší situace byla v Moldavsku (63 případů), na Ukrajině (71), Rumunsku (146). Pro srovnání, ve Velké Británii bylo toto číslo 14 případů na milion, v Německu prý pouhých 5. Bohužel uvedená data jsem nemohl během dne prověřit.

Výsledek působení platformy vede chtě nechtěně k únoru roku 1917. Státní převrat se tenkrát konal pod heslem boje proti "německým špionům" (car, car, car, jeho nejbližší doprovod), protože ti údajně zabránili Rusku vyhrát první světovou válku. Ve skutečnosti vlastenecká hesla byla pouze nitěmi, za které tahali zahraniční loutkaři. Současný boj s coivd-19 představuje boj páté kolony v RF (také vedené západními loutkaři) se zdravým rozumem obyčejných lidí žijících v prostředí, které tvoří peklo a ráj na zemi. Boj mj. indikuje, že Kreml a vláda RF opět podcenily vliv informační války, nedefinovaly správně akcenty očkovací kampaně a dovolily oligarchům orientovat se na registraci vakcíny v EU, USA a WHO. Jeden z oligarchů plánuje dokonce začít s výrobou Sputnik V ve své německé továrně v roce 2022!

Opožděná propagace očkování pomocí různých TV hvězd a hvězdiček, herců a vším možným, jenom ne lékaři schopnými nabídnout srozumitelnou srovnávací analýzu západních a ruských vakcín dokazuje, že vedení státních ruských médií řediteli a redaktory politicky a hodnotově očkovanými v New Hampshire, Londýně a jinde vyvolalo s pravděpodobností hraničící s jistotou vědomě nedůvěru k ruské vakcíně a očkování, umocnilo efektivitu a výsledky práce platformy CitizenGo Russia a v neposlední řadě umožnilo USA testovat připravenost RF na biologickou válku. Nelze při hodnocení válečného rizika totiž opomenout skutečnosti, jakými jsou mj. americké biologické laboratoře ve všech státech bývalého SSSR požívající ex-teritoriální výhody, jejich vedení a nemožnost mezinárodní a národní kontroly jejich činnosti. O sběru genetických vzorků v ex-SSSR americkým společnostmi, ale i povolení společnosti Pfizer testovat v současné situaci v RF novou americkou vakcínu proti covid-19, nemluvě.

Poslední uvedený příklad dovoluje očekávat, že USA a jejich spojenci včetně nové vlády v ČR si budou i nadále dělat legraci z ruské vlády, méně již z Kremlu a budou podceňovat situaci a riziko války. Paní Goliková & Co s různými nařízeními Rozdravnadzoru, ruská vláda, zastoupená náměstkem premiéra, která podepsala dohodu s čertem (s WEF Davos) a provokace USA a NATO na Ukrajině, v Arménii, Dálném Východě a Centrální Asii dovolují jim mít pocit, že cesta do pekla je stejná jako do ráje. Zapomínají přitom, že menší válka může urychlit cestu Ruska do moderního ráje. Peklo a ráj jsou totiž na zemi a my je nenavštěvujeme po smrti. Souhlasu netřeba.

17. 11. 2021

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

