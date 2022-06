Jan Steiner: Co má na stole šéfredaktor Olympie

Blíží se tradiční svátek pro všechny milovníky knih a velkých autorů, blíží se Svět knihy Praha 2022. Po dvou letech se vrátil zpátky do tradičního jarního období, i když ne do tradičních prostor.

Kvůli rekonstrukci Veletržního paláce na Výstavišti v Holešovicích se musí vystavovatelé přesunout do provizorní haly pod Maroldovým panoramatem, která bude postavena speciálně pro tento účel. A i letos bude jedním z vystavovatelů známé nakladatelství Olympia, tradiční „výrobce“ sportovní a turistické literatury, ale i dalších žánrů. A tak jsem se vypravil za jeho šéfredaktorem Tomášem Hejnou, abych se ho zeptal, co má právě teď „na stole“. Na co že se to mohou čtenáři na veletrhu těšit.

„Především po dlouhé odmlce způsobené covidem uvedeme na trh hned dva nové turistické průvodce, které jsme minulý rok odsunuli kvůli zavřeným knihkupectvím. První z nich, 50 zajímavostí na Kralupsku, Slánsku a Kladensku, je už nyní k dostání na trhu a je volným pokračováním oblíbené regionální edice Přemyslovská knihovna. Druhý titul bude mít na veletrhu vyloženě premiéru. Jde o čtvrtý díl kvadrologie týkající se českých bojišť, která vyšla v rámci edice Toulky. Nový díl provede čtenáře významnými bojišti a s nimi souvisejícími památkami v oblasti jihu Čech. Tento průvodce nejen že uzavírá volnou řadu, ale zároveň ukáže i novou podobu celé edice Toulky, kterou jsme během pandemie modernizovali a graficky vylepšili.“

A co sport? Chystáte něco nového z této oblasti?

„Samozřejmě, že jsme na sport nezanevřeli. Připomeneme zde všechny své významné sportovní tituly, včetně knihy o „pandemickém“ mistrovství ve fotbale a naší loňské nejvýznamnější výpravné publikace Fotbalový pohár. Vedle toho se zde objeví naprostá novinka, a to kniha Reprezentanti, která mapuje dějiny české fotbalové reprezentace a její největší hvězdy. Samozřejmě je v ní spousta informací a velké množství zajímavých fotografií, takže se milovníci fotbalu mají nač těšit. Představíme ji v sobotu dopoledne za účasti autorů a několika fotbalových hvězd.“

Na co dalšího se ještě mohou čtenáři těšit?

„Letošní rok se u nás ponese hlavně v duchu kriminalistiky a velkých historických románů. Především přijede významný slovenský spisovatel Jozef Banáš, jeden z nejúspěšnějších slovenských autorů současnosti. V Olympii vyšly jeho romány Kód 7, ale hlavně velký historický román Jsem Baťa, dokážu to!. Vyšel současně u nás a na Slovensku a v obou případech sklidil obrovský čtenářský úspěch. Kromě něj se čtenáři mohou na našem stánku setkat i s exkriminalistou Karlem Tichým, jehož kniha Lovec mafiánů láme pomalu v tomto žánru knižní rekordy za poslední roky, a to i díky populárnímu seriálu Devadesátky, u jehož zrodu Tichý asistoval, a do kterého včlenil řadu pasáží právě z této jedinečné knihy o české kriminalistice. S tím souvisí a další naše úspěšná kniha Zakázané ovoce, kterou napsal novinář, publicista a spisovatel Ivan Černý na základě skutečný případů sexuálních zločinů v ČR na přelomu minulého a současného století. A úplně na závěr prozradím, že do kolekce historických románů a zároveň detektivní literatury v Olympii přibude na veletrhu i nový román Jana Žáčka Vrah Lecián, který je založen na skutečném případě jednoho z největších českých zločinců první republiky.“

Vedle výše zmíněných knih se u nás na stánku objeví také nová kniha Václava Junka Smrt Evropy a zajímavá publikace Taťany Březinové Moravské šlépěje ve světě, která pojednává o vzniku, působení a současnosti církve Moravských bratří u nás i ve světě. Na stánku se také objeví kulturní sociolog a novinář Václav Soldát, jehož knihu Tvůrci zábavního umění vydala Olympia před několika lety s Artesem. Nyní tu čtenářům představí knihu Nebuď buran! – Žoviální průvodce slušným chováním ve 21. století. V ní často humorným způsobem a na základě vlastních zkušeností s tématem podává čtenářům návody, jak se chovat ve společnosti, v zaměstnání, při stolování – jednoduše řečeno všude tam, kde se dostanou do kontaktu s jinými lidmi.

Tak a teď prozraďte, co máte právě na svém stole

„Je to velice aktuální, děsivé a neuvěřitelně pozoruhodné dílo známého dokumentaristy Martina Mahdala, které se nazývá Zákon pěti klasů. Podtitul této strukturálně zajímavé knihy zní: Řízený hladomor na Ukrajině ve 20. století. Jak čtenáři jistě pochopí, jedná se o dokumentární zpracování jednoho z největších zločinů proti lidskosti, kterého se dopustili ruští komunisté v první polovině 20. století vůči Ukrajině a jejím obyvatelům, a který lze pokládat i s odstupem více než sta let můžeme považovat za vzdálený počátek současného konfliktu na Ukrajině. Martin Mahdal se svojí kolegyní Markétou Adamovou začali toto téma zpracovávat už před několika lety a nyní se jim podařilo dokončit rukopis, který kombinuje dokumentaristický styl s osobními vzpomínkami obou autorů na prostředí, ve kterém se během natáčení na Ukrajině ocitli, a především s většinou poprvé zveřejněnými informacemi z odtajněných archivů KGB, k nimž se oba dokumentaristé během své práce dostali. Zároveň zde čtenáři najdou vyjádření renomovaných historiků i velké množství vzpomínek pamětníků. Zkrátka doufáme, že tato kniha v celé své hrůze pomůže lidem na základě historických informací osvětlit ještě o něco blíž současnou situaci Ukrajiny. A právě na veletrhu tuto knihu poprvé představíme veřejnosti.“

Na co ještě chcete přilákat zákazníky?

„Už v několika našich knihách na trhu mohli čtenáři objevit informační letáčky o novém Klubu čtenářů Olympie a rovnou si vyřídit slevovou kartu, která byla u letáčku přiložena. Klub budeme prezentovat právě na veletrhu a každý náš nový člen, který se zde přihlásí k pravidelnému odběru našich novinek e-mailem, tím získá nejen velmi pěkné zákaznické slevy a možnost setkávání s autory v uzavřeném klubu, ale také malou vstupní knižní prémii. Kromě toho se zde mohou čtenáři seznámit s časopisem Forbína, který Olympia vydává ve spolupráci s Uměleckým sdružením Artes, a podle všeho budeme na našem stánku také prezentovat jeden z největších knižních projektů Čech a Slovenska 21. století Dějiny sebevědomí. Čtenáři na našem stánku tedy rozhodně nebudou zklamaní, čeká je toho opravdu hodně.“

Já moc děkuji a těším se na viděnou na Světě knihy, kde najdete Olympii mezi 9. a 12. červnem. Jak jste měli možnost číst, jistě nebudete litovat, když se na stánku zastavíte. Olympia má letos opravdu hodně co nabídnout.

