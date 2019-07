Jan Urbach: Choutky Zelenského - Olympiáda na Ukrajině

Na setkání prezident uvedl, že Ukrajina podle jeho názoru je Ukrajina během několika let zorganizovat olympiádu. „Potřebujeme pevný plán, že, řekněme, jsme schopni vše potřebné vybudovat v průběhu třech či čtyřech let a potom můžeme jít do fronty na organizaci olympiády. Musíme být ambiciózní,“ řekl. Podle Bubky, bývalého sovětského a od roku 1991 ukrajinského fenomenálního atleta, by se Ukrajina mohla ucházet o pořádání zimní olympiády v roce 2030 nebo letní v roce 2032. Problémem ovšem jistě je, že v současnosti je hospodářství Ukrajiny ve velmi žalostném stavu, země přežívá díky zahraniční pomoci z Evropské unii a úvěrové lince Mezinárodního měnového fondu. Zdá se, že Zelenského předsevzetí je spíše smělým přáním, které má souvislost s nadcházejícími parlamentními volbami.

Vyšlo na Vasevec.cz.

autor: PV