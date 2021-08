Jan Urbach: Tusk jako predátor nic nezískává

reklama

Vyplývá to z průzkumu „Barometr názorů“, ve kterém byla ve dnech 6-11 srpna kladena otázka, pro kterou stranu by respondent hlasoval, kdyby se volby konaly předcházející neděli.

Stranu vedenou Jarosławem Kaczyńskim by volilo 35 procent respondentů. Na druhém místě je nyní Občanská koalice, která navzdory zapojení Donalda Tuska do vedení Občanské platformy, hegemona koalice, ztratila jeden procentní bod a volilo by ji 22 procent dotazovaných Poláků. Polsko 2050 má nyní podporu pouhých 9 procent respondentů, a to s 9 procenty hlasů. Do parlamentu by se ještě dostala Levice se 7 procenty a pravicová Konfederace se 6 procenty. Mimo parlamentní strany by naopak zůstala Polská koalice, uskupení kolem polských lidovců, s podporou 4 procent, a také hnutí Kukiz’15 se 2 procenty hlasů.

V případě přepočtu hlasů těch, kteří by se voleb zúčastnili, by Právo a spravedlnost získalo 41 procent, Občanská koalice 26 procent, Polsko 2050 11 procent, Levice 9 procent, Konfederace 7 procent a Polská koalice 5 procent hlasů. S velkou mírou pravděpodobnosti by tak Právo a spravedlnost mohlo sestavit jednobarevnou vládu.

Soudí se, že strategie Donalda Tuska je zničit i všechny potenciální soupeře, aby Občanská koalice byla jediným protihráčem Práva a spravedlnosti. Průzkum Kantaru ale ukazuje, že ačkoli Holownia výrazně ztrácí, Tusk jeho hlasy nezískává.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

