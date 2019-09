Jan Veleba: Pátek třináctého září na Zahradě Čech

Po uvítání s koordinátorkou soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje 2019 se ubírá pěšky k pavilonu A do expozice hostitelů. Přijel inkognito, neohlášen a zjevně si jedinečnou atmosféru přátelsky naladěných a překvapených návštěvníků užívá a oni jeho

Po cestě ho oslovují běžní návštěvníci výstavy, atmosféra v jeho těsném okolí je přátelská, lidi mu vyjadřují podporu a nepokrytě premiérovi fandí. Každý mu chce podat ruku, každý se s ním chce na památku fotografovat, premiér nikoho neodmítne, ochotně lidem vyhoví. Přes všechen ten frmol stačí sledovat výstavní exponáty na trase. Zajímá ho venkovní expozice jedenáctikubíkových nádrží pro program „Dešťovka“, nepřehlédne komín s čapím hnízdem a dvěma čápy (žel sádrové atrapy), který je hned podle trasy jako trvalá ozdoba a artefakt výstaviště.

V pavilonu A, kde má Agrární komora ČR a Okresní Agrární komora Most svoji společnou expozici je premiér uvítán chlebem se sádlem a domácími škvarky, ochutnává a vzpomíná na svoje dětství, kde měl doma totéž.

Až potud vše v pohodě, Andrej Babiš je vskutku pružný a neobyčejně pracovitý a výkonný, premiér, který si nepotrpí na formality, který běžné záležitosti řeší rychle a třeba jenom formou pouhých sms. A zrovna v tom je rozdíl od mnoha jeho předchůdců. Vždyť přijel na pozvání děvčat z okresní komory, které před tím viděl naživo pouze jednou, a sice na letošní „živitelce“ v Českých Budějovicích.

V pohodě ovšem to páteční dopoledne 1 3. září nebyla mediální smečka antibabiš, demoblok a další, které těžce zasáhla zpráva, že trestní stíhání premiéra je skutečně zastaveno a pak se začaly dít věci.

Sotva premiér dosedl ve stánku hostitelů ke stolu s připravenou ochutnávkou vítězných regionálních potravin Ústeckého kraje, už měl v patách Českou televizi. Člověk by očekával, že se budou premiéra ptát na první dojmy z výstavy, alespoň ve světě to tak chodí a návštěva předsedy vlády zpravidla startuje doslova explozi propagace domácích potravin, například Grune Woche v Berlíně nebo SIAL v Paříži. U nás ale ne, vše jede podle starého scénáře – Čapí hnízdo, státní zástupci, zastavené trestní stíhání, stále stejná písnička. Domácí potraviny, ovoce, zelenina, zahradnické výpěstky za kterými jezdí do Litoměřic desetitisíce lidí z celé republiky, o to zájem ČT nemá … Jen a jen Babiš a Čapí hnízdo, Babiš a střet zájmů atd. Ani jedna otázka k programu výstavy, k úrovni exponátů, nic tak přízemního hochy a děvčata z ČT nezajímalo.

Dlouho jsem o tom všem přemýšlel a měl jsem věru o čem, protože není nad to být při tom, vidět, slyšet a moci se i zeptat. Věci se sešly tak, že jsem premiéra většinu času jeho přítomnosti na výstavišti doprovázel a rád bych zde uvedl své bezprostřední postřehy.

Ten první je k České televizi. Měl jsem možnost vidět, když nastoupil redaktor s kameramanem na premiéra ochutnávajícího skvělé lahůdky vítězných regionálních potravin, že tato povedená partička lidi už silně dráždí a tomu odpovídaly reakce kolemjdoucích, které se nedají publikovat. Podobné, jaké publikuje a má ve své slovní zásobě jistý starosta z Řeporyjí, jinak významný člen strany pana učitele Fialy, toho jemného a uhlazeného pána. Jinými slovy odpor občanů k České televizi se stupňuje a je cítit na každém kroku. Snad by si toho už mohli povšimnout i samotní mocipáni na Kavčích Horách, protože víte jak to je s tím džbánem, se kterým se chodí pro vodu.

Druhý postřeh se týká premiéra a jeho pozice mezi občany. Víte, něco jiného je namalovat plakáty, sehnat kompars, naložit ho do autobusu a dovézt na náměstí či na Letenskou pláň, to vše za totální podpory a propagace mediokracie v čele s Českou televizí a něco jiného je úplný opak, kdy se premiér prodírá mezi stovkami lidí, kteří dojedou na Zahradu Čech sami, ze svého zájmu a za své peníze, notabene si ještě zaplatí vstupenku. Najednou je tu situace, kterou nikdo neorganizuje, nikdo nemele do mikrofonu fráze k vyvolání psychózy davu. Když jdete po boku tohoto člověka a jenom mlčky pozorujete , tak dostanete vzorek odpovědi, jak na tom předseda vlády skutečně je. Sledoval jsem to už před měsícem na „Živitelce“ v Českých Budějovicích a teď jsem měl další možnost v Litoměřicích a můj závěr je, že běžní lidé premiéra výrazně a spontánně podporují, nepokrytě mu fandí a odsuzují trvalé útoky na jeho osobu a jeho rodinu. Mají těch žvástů „demobloku“ a spřátelené ČT a dalších médií už zkrátka dost a podle toho vypadají preference Hnutí ANO a obávám se, že to je po průlomu zastavení trestního stíhání premiéra, který mediokraté nedovedou vzít jako rozhodnutí nezávislé justice, teprve začátek.

Znovu se potvrzuje stará moudrost, která praví „Hlas lidu, hlas boží“ a ze zkušenosti, kterou jsem nabyl, když jsem premiéra doprovázel při jeho pochůzce po výstavišti v Litoměřicích mohu s čistým svědomím konstatovat, že Andrej Babiš má podporu lidí a bude to mnohem víc než 30%. Je škoda, že jeho odpůrci, kteří vlastně neuznávají svobodné volby, nedovedou vystrčit hlavu ze své ulity, ze své kavárny a nepřijdou se mezi obyčejné lidi na to podívat. Viděli by něco, co ve své suverenitě a nadutosti vůbec netuší, neví a vědět ani nechtějí a o to tvrdší bude jejich procitnutí. Ale co naplat, když tak dlouho a tak sveřepě bubnovali do boje proti Babišovi, udávali, lhali až sami sebe, jiný program nemaje, obklíčili. Z toho se věru těžko probíjí a obávám se, že významná část lidí jim přeje, aby se už neprobili. Poslední údaje volebních preferencí jim dávají za pravdu – inu „hlas lidu, hlas boží“.

