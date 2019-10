Jan Vítek: Kdo vyslovil nevyslovitelné? Kacíř, obrazoborec nebo politický Galileo Galilei? Čtete...

Zažíváme možná konec západní hegemonie nad světem. Zvykli jsme si na mezinárodní řád, který trval od počátku 18. století, a byl založen na nadvládě Západu… Situace se mění. Byla hluboce ovlivněna během posledních několika let chybami západních vůdců v některých krizích, americkými rozhodnutími v nedávných letech, které nezapočaly současnou vládou, ale které nás přiměly přezkoumat zapojení do některých konfliktů na Středním východě i jinde, a znovu uvážit základní diplomatickou a vojenskou strategii a příležitostně také prvky solidarity, které jsme považovali za neměnné a nezcizitelné...

Toto vám mohu s jistotou říci. Víme, že civilizace odcházejí a s nimi i národy. Evropa zmizí se zánikem západní epochy...

JENŽE jsou to slova francouzského presidenta Emmanuela Macrona, která pronesl nedávno při zahájení zahraničně politické třídenní super mše v Paříží. Tentokrát se k ní sešlo tři sta špičkových francouzských diplomatů z celého světa, aby vyslechli svého vrchního pána a velitele. President jim vyložil svůj světonázor a udal směr, kterým se má francouzská zahraniční politika dát v příštích dvanácti měsících. Z obsáhlého projevu je pro nás jistě nejzajímavější Macronova reflexe o vztazích s Ruskem a bezpečnosti v Evropě.

A od pádu berlínské zdi, jsme vystavěli naše vztahy na základě nedůvěry k Rusku prostřednictvím celé řady nedorozumění. Jestliže chci přehodnotit tyto vztahy, nedělám to ze žádné naivity. Ale jsou tu k tomu zřejmé důvody. My jsme součástí Evropy; Rusko rovněž. Jestliže se nám nepodaří dosáhnout do určité doby něčeho užitečného (zlepšit vztahy) s Ruskem, zůstaneme ve stavu hlubokého neproduktivního napětí. Budeme nadále vězet v konfliktech v celé Evropě. Evropa bude nadále dějiště strategické bitvy mezi Spojenými státy a Ruskem… Evropa ale už nemůže dál ponechat ochranu své bezpečnosti jen Spojeným státům. Dnes je na nás, abychom vzali na sebe odpovědnost a zaručili bezpečnost a tudíž evropskou svrchovanost.

Myslím, že zatlačovat Rusko od Evropy je velká strategická chyba, protože je zatlačujeme do izolace, která zvyšuje napětí, nebo do spojenectví s jinými velmocemi jako je Čína, což by nebylo v našem zájmu.

Věřím, že musíme vybudovat novou architekturu spočívající na důvěře a bezpečnosti v Evropě, protože evropský kontinent nikdy nebude stabilní, nikdy nebude bezpečný, jestliže nezlepšíme naše vztahy s Ruskem. To není v zájmu některých našich přátel, v tom budiž jasno. Někteří z nich budou naléhat na zavedení nových sankcí proti Rusku, protože je to v jejich zájmu. Ale zcela určitě ne v našem.

Dalo by se čekat, že v novinách budou palcové titulky křičet: PŘELOMOVÝ PROJEV MACRONA. Nebo: EVROPA NEMÁ BUDOUCNOST BEZ RUSKA.

Omyl. Drtivá většina francouzského tisku uveřejnila pod sterilním titulkem vymiškovanou zprávu, že jako každý rok president promluvil k diplomatům. Jen Le Figago ji trochu opepřil když napsal, že president „zacloumal“ s diplomaty. (Český tisk událost zřejmě nezaznamenal, na Googlu není žádný odkaz.)

Neozval se také ani žádný protest nebo kritický hlas. Jako třeba MACRON HÁZÍ ATLANTICKÉ SPOJENECTVÍ PŘES PALUBU,

Nebo: PRESIDENT PODKUŘUJE KREMLU. Umíte si představit povyk, který by nastal u nás, kdyby prezident Zeman použil v projevu k našim diplomatům Macronovu úvodní větu:

„Vím že mnozí z vás jste založili svoji kariéru na tom, že jste se zabývali prací, jejíž každý aspekt napomáhal zvyšovat nedůvěru k Rusku…

V konečné analýze je to jen projev, i když svým obsahem byl přelomový, protože prezident Macron měl odvahu vyslovit dosud nevyslovitelné. Uvidíme, zda svá slova promění ve skutky.

Emmanuel Macron připravuje příští evropskou schůzku na vysoké úrovni o mírovém řešení ukrajinského problému, která se má konat v nejbližších týdnech za účasti Ruska, Německa, Francie a Ukrajiny. Bude jí předsedat a řídit diskusi. Jestli připustí, aby se jednání zase zvrhlo ve žvanění o tom, že Moskva musí dostát svým závazkům plynoucím z Minské dohody (nemá žádné, o Rusku v ní není ani zmínka), bude jasné, že francouzský president není žádný Galileo Galilei, který se své pravdy nezřekl; že je jenom politik.

