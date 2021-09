Jan Vítek: Kladivo na chamtivost

Seznamte se s rodinou Sacklerových,* která si uhnětla z opiové pandemie ve Spojených státech kuličku v hodnotě 14 miliard dolarů a vyšplhala se na šestnáctou příčku amerických super bohatců. Ačkoli je zazobanější než klany Mellonových, Bushových nebo Rockefellerových, vsadím se, že jste o nich doposud neslyšeli, a když, tak leda v dobrém, jací jsou to mecenáši a kolik milionů dolarů věnovali univerzitám, muzeím a na jiné bohulibé účely.

Ale pravděpodobně jste našli v našem tisku zmínku o produktu, který je vynesl mezi pomazané a vyvolené 1% z 1%. Byl to OxyContin, opiový prostředek na utišení bolesti, který se stal v Americe nejoblíbenějším opiátem století. Rodina Sacklerových jej vyráběla ve své továrně na léky Purdue Pharma ve Stamfordu ve státě Connecticut. Na trh jej uvedli v roce 1996 bratři Arthur, Mortimer a Raymond Sacklerovi. Byla to bonanza, která vynášela v posledních dvaceti letech v průměru tři miliardy dolarů ročně, což dovolovalo vyplácet všem členům rodiny královské apanáže a ještě ulívat desítky miliard v daňových rájích.

Tři inkriminovaní bratři najali špičkové odborníky na bolesti, aby přeháněli problém neléčeného chronického utrpení a vynášeli do nebes utišující účinek OxyContinu. Americká společnost pro bolesti, která dostávala z Purdue Pharma tučné granty, uveřejňovala vědecké studie, které tato tvrzení potvrzovaly. Podplacení lékaři předepisovali pacientům OxyContin jako na běžícím pásu.

Hlavní ukolébavkou byla mantra, že OxyContin není návykový, ačkoli pravý opak je pravdou. Během posledních deseti let zemřelo víc jak 200.000 Američanů na předávkování OxyContinem a jinými opiovými léky. Čtyři z každých pěti uživatelů přešli na tvrdší drogu jako je heroin anebo ještě smrtelnější fenatyl.

„Chamtivost Sacklerových přivodila obrovské utrpení a ztráty na životech,“ řekl Andrew Kolodny, jeden z ředitelů výzkumu problémů opiátů na Brandejsově Univerzitě. „ Vytvořila tak obrovský problém, že v některých komunitách nemají pro oběti dostatek rakví a ohledači mrtvol prchají, protože nemohou unést pracovní přetížení.“

V současné době se před soudem v New Yorku odehrává závěr posledního dějství vleklého procesu, v němž majitelé Purdue Pharma čelí 3.000 obžalobám amerických států, místních administrací, nemocnic, odborů, zájmových skupin a jednotlivců. Je to jakoby celá Amerika povstala a obvinila Purdue Pharma z podpalovaní a živení opiatové krize v zemi, která již připravila o život víc jak půl milionu Američanů a stojí denně miliony dolarů z kapes poplatníků.

Jednání se koná ve White Plains, NY, v sídle soudu pro bankroty, kde před dvěma lety Sacklerové požádali o povolení zavřít Purdue Pharma vyhlásit úpadek. To je věkem osvědčená finta, jak se nabalit z cizích peněz, ošulit investory a zbavit se dluhů. Kasa je prázdná, a kde nic není, ani smrt nebere. V daném případě jde především o to, jak si nad Purdue Pharma umýt ruce a ochránit se před dalšími žalobami. Jako třešničku na dortu mají všichni Sacklerové dostat imunitu před kriminálním stíháním.

Soudce Robert Drain, který řídí proces, připravil v tomto duchu kompromisní plán bankrotu Purdue Pharma. Tato farmaceutická firma oceněná na 10 miliard dolarů, bude rozpuštěna a její majetek přesunut do nově vytvořené společnosti. Bude ji vlastnit trust a má pomáhat v boji proti opiatové krizi, vyvolané lživou prodejní kampaní OxyContinu. Plán zahrnuje pokutu ve výši 4.5 miliard dolarů, kterou členové Sacklerovy rodiny budou muset zaplatit během deseti let. Z těchto peněz, plus 175 milionů původně určených na charitativní účely, vznikne kompenzační fond pro oběti OxyContinu.

To ovšem jsou burské oříšky, když uvážíme, že OxyContin musel Sacklerovým do dnešního dne vynést nejméně 20 miliard dolarů, z nichž většina dál vydělává, protože je investována do různých jiných výnosných činností a do pozemků a nemovitostí. Miliardy dolarů jsou skryty pod jmény i vzdálených příbuzných anebo přátel, kteří hrají roli bílých koní.

Tato vykutálená rodinka nese přímou a prokazatelnou odpovědnost za úmrtí při nejmenším 18.000 Američanů. Místo, aby její členové byli odsouzeni na doživotí a jejich veškerý majetek byl zabaven, prodán a peníze použity na vyplácení odškodného, americká spravedlnost ponechá Sacklerovým 70% jmění a zbaví viny s ponaučením „ napříště buďte opatrnější.“

„Plán potřebuje ještě v několika místech doladit,“ řekl minulý týden soudce Drain a přiznal, že očekával mnohem větší příspěvek na odškodnění obětí.

„Tohle je hořký výsledek,“ řekl.

Svatá pravda. Výsledek by jistě byl lepší, kdyby Robert Drain místo hledání smírného kompromisu vzal na obžalované kladivo trestního práva jako to učinil před lety jeho kolega, který poslal proslulého finančního šejdíře Bernanda Madoffa, RIP, na sto padesát let za mříže. Proč dostal plnou paletu?

Protože oproti Sackerovým, kteří tyli a bohatli z Američanů, kteří mají hluboko do kapsy, Madoff oškubal banky, investiční fondy a zazobané židovské rodiny. „Nedá se říct, že Bernie udělal chybu, spáchal něco mnohem horšího“ napsal satirický časopis Onion. „Kadil do vlastního hnízda, a to je monumentální blbost, za kterou se těžce platí.“

Pravda, OxyContin už není k mání, Sacklerové jsou odstaveni, Purdue Pharma v díře zapomnění. Ale žalobci to považují za Pyrrhovo vítězství a připravují odvolání především proti udělení beztrestnosti. Jejich kauzu podpořil Kongres, který nedávno přijal zákon proti paušální trestní imunitě při soudních vyrovnáních v případě bankrotu. Pokračování příště.

Proč o tom všem vyprávím? Protože jsme v obdobné kaši, ale místo opiátů máme problém s úmrtími a nežádoucími vedlejšími účinky sér proti Covidu. Celkem v EU, Spojeném království a USA bylo k 1. srpnu 2021 nahlášeno 34. 052 úmrtí souvisejících s injekcí Covid-19 a více než 5 milionů případů újmu na zdraví. Je důležité si uvědomit, že výše uvedené oficiální údaje představují pouze malé procento skutečných údajů, a že čím víc se bude očkovat, tím víc bude obětí. Sérum napadne virus, ten se brání tím, že zmutuje do nové horší podoby. Ocitáme se v začarovaném kruhu.

Chvilku jsem si hrál s myšlenkou, že bychom se mohli inspirovat americkým příkladem žalob jak jednotlivců, tak skupin a vzít na farmaceutickými žraloky kladivo trestního práva a mezinárodních úmluv. Mohli bychom jim například zatopit u Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Pak jsem si uvědomil, že jsme v pasti. Naše vláda ve své slabosti a úslužnosti uzavřela se žraloky smlouvy na nákup injekcí, které vyvazují výrobce z trestní odpovědnosti za všechny škody na zdraví, které mohou jejich výrobky lidem přivodit.

Kdo platí účty za lékařské a nemocniční ošetření? My z našich daní. Kdo dá odškodné a bolestné za předčasné úmrtí milované lidské bytosti? Nikdo. Kdo hradí pohřební výlohy? Pozůstalí. Přesně podle modelu všechny výlohy lidem, všechen zisk oligarchům.

Farmaceutická společnost Pfitzer bude mít letos z prodeje Covid vakcíny zisk ve výši 26 miliard dolarů, což je 44% víc než loni. Rekordní zisk 19 miliard dolarů očekává i AstraZeneca, jejíž výrobky jsou v řadě zemí na černé listině. Bingo!

Poznámka:

*Ve Wikipedii je jich celá stránka, napočítal jsem jich třicet. Jsou to potomci Isaaca Sackera a jeho ženy Sofie (rozené Greenberg ), židovských přistěhovalců z Ukrajiny a Polska, kteří si otevřeli potravinový obchod v Brooklynu, NY. Měli tři syny, kteří vystudovali medicínu, obor psychiatrie.

