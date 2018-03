Jan Vysočina: Paul Ryan je v Praze. Je to dobře pro ČR?

Nezaujatý pozorovatel by mohl naznat, že se může jednat o ukázkový příklad kultu osobnosti. Že bychom se chtěli vydat polskou cestou?

On nás přece poctil svojí návštěvou předseda dolní komory Kongresu USA. Tak to si nemohou naši poslanci a senátoři nechat ujít. Co na tom, že se jedná o soukromou návštěvu, která primárně nebyla věnována jim, ale spíše studentům a rádiu Svobodná Evropa. Dokonce s ním chce předseda PSP ČR podepsat jakési memorandum k výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků v roce 1918. To je jistě pro pana Ryana zcela okrajová záležitost, když ani nepřijel na oficiální návštěvu a pravděpodobně ani nebyl předem projednán text tohoto zmiňovaného dokumentu na vládní úrovni. Jelikož před sto lety se na vzniku ČSR podílel intenzivně Tomáš Garrique Masaryk, tak podpis nějaké současné deklarace bez účasti současného prezidenta Miloše Zemana nijak nepotvrzuje kontinuitu české státnosti. Spíše se jedná o popření významu úřadu prezidenta ČR, který podle článku 63 Ústavy zastupuje republiku navenek. Tímto USA dávají najevo, že neuznávají výsledek voleb prezidenta v ČR. A ti poslanci a senátoři, kteří se na setkání se soukromou osobou z USA budou podílet, to tímto aktem jen potvrdí.

Pokud tedy pan Ryan přijel soukromě, tak proč se před ním předseda vlády a PSP téměř budou plazit? Jsou snad jeho soukromí přátelé? Ani oni a ani zákonodárci ČR si s ním přece netykají.

Pokud pan Ryan přijede na oficiální návštěvu do Prahy, tak to bude zcela jiná situace. Nyní je panáčkování našich politiků krajně nevhodné.

