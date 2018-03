Jan Ziegler: Morální zrůda v okamurovské SPD

Souhlasím s názorem, že ten kdo bezdůvodně nepracuje, by neměl mít nárok na sociální dávky. To je opravdu parazitování na společnosti. Já proto děkuji za pořad Reportéři ČT, kde byl v pondělí 12. března odvysílán vynikající příspěvek o nehorázných praktikách poslance za Stranu přímé demokracie v Moravskoslezském kraji Lubomíra Volného. Takové pořady jsou důkazem potřebnosti České televize, kterou by okamurovci a další rádi zničili, aby se nikdo nemohl domáknout jejich špinavostí.

Ale zpátky k panu Volnému, ten si udělal kšeft s chudobou. Pronajímá byty v polozřícených domech sociálně slabým lidem za předražené ceny a inkasuje za ně peníze od státu jako doplatek na sociální bydlení. Přitom SPD ve svém programu útočí na zneužívání sociálních dávek „parazity“, ale jejich poslanec takové nezodpovědné chování podporuje.

Není to tak dávno, co byl potřebný sám pan Volný, když byl rok evidován na úřadu práce jako nezaměstnaný. V té době však už inkasoval desítky tisíc korun měsíčně za nehorázně předražené nájmy. Naštěstí nebral podporu v nezaměstnanosti, ale není jasné, jestli si sám platil sociální a zdravotní pojištění anebo jej za něj platil stát? Pokud to bylo na účet eráru, tak by měla Česká správa sociálního zabezpečení a příslušná zdravotní pojišťovna po něm chtít tyto peníze zpátky.

V každém případě je to další důkaz toho, že SPD jsou programové zásady cizí a to, co hlásá, neváhá drze porušovat. Stát slouží okamurovcům pouze jako dojná kráva.

