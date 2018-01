Jan Ziegler: Starosta Prahy 6 odrazil další ruskou koněvovskou provokaci

Demokraticky zvolené zastupitelstvo městské části Prahy 6 odhlasovalo, že k soše maršála Koněva v Praze-Bubenči přibudou upřesňující informace. Bude u ní uvedeno, že onen sovětský vojevůdce se podílel na potlačení maďarského protikomunistického povstání v roce 1956 a také na vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa. Já ještě pro upřesnění dodám, že Koněv se za občanské války v sovětském Rusku působil ve dvacátých letech minulého století jako komisař Rudé armády, nikoliv jako velitel a v této funkci měl podíl na brutálním potlačení rolnických protestů proti bolševické totalitě. Čili nyní budou u sochy pravdivé informace, na rozdíl od těch současných, které starosta Kolář právem označil za normalizační žvást. Proto je protest ambasadorů Ruska, Běloruska, Arménie, Ázerbájdžánu a Kazachstánu, kteří v rozporu s fakty varují před přepisováním historie, nepochopitelný a drzý. Starosta Kolář právem vzkázal dotyčným velvyslancům, že jedná o hrubé vměšování do vnitřních záležitostí suverénního státu a Rusko by se mělo za toto chování omluvit.

Přesně tak, dotyční velvyslanci, kteří urazili hostitelskou zemi, a jejichž výběr mě vůbec nepřekvapil, by měly být prohlášeny za osoby nežádoucí a naši představitelé by se s nimi neměli vůbec stýkat.

Je také v rozporu s diplomatickými zvyklostmi, aby se velvyslanci vyjadřovali formou otevřených dopisů. Pochvalu proto zaslouží i české ministerstvo zahraničních věcí, které připravuje odpověď stejnou formou a v níž bude zhruba napsáno, že socha je majetkem městské části Prahy 6, která se o ní stará a informační tabule jsou tedy také v její plné kompetenci a nikdo jiný nemá právo do nich zasahovat. Chápu, že Rusové to vidí jinak, u nich Putin zavelí a i v poslední vesnici stojí v pozoru a dělají, co jim rozkáže. Jenomže my jsme svobodnou zemí, a takové způsoby k nám nikdo zavádět nebude. Skuteční čeští vlastenci si nemohou drzou ruskou provokaci nechat líbit.

Jan Ziegler

