Jana Šťastná: Kdy už konečně rodiče řeknou dost?!

Naše školství patřilo do r. 1989 k těm kvalitním, záviděl nám ho celý svět, české a slovenské školy opouštěli všestranně vzdělaní lidé, společensky uplatnitelní a s vysokým tvůrčím, novátorským i badatelským potenciálem, což se promítalo do výsledků národního hospodářství, které se od 50. let stabilně umísťovalo v první desítce NEJROZVINUTĚJŠÍCH zemí světa. Zcela unikátní pak byl široký záběr našeho průmyslu i zemědělství. Traduje se, že v průmyslu jsme vyráběli co do různorodosti nejvíc výrobků na světě (od špendlíků či sirek přes parní lokomotivy až po jaderné reaktory, a to nedělali ani v SSSR, natož v USA) a potravinově jsme byli zcela soběstační (pěstovali jsme takřka všechno až na banány a pomeranče).

Po r. 1989 byl pod hesly „Od centralismu k demokratické pluralitě vzdělávání“ opuštěn koncept jednotného základního školství, tedy vzdělávání všech žáků podle jednotných osnov a učebních programů a nastoupila éra „plurality“ ve školství. Ředitelům škol i učitelům spadlo z nebe ze dne na den víc svobody, než možná očekávali a chtěli, a výsledek se dostavil. Sice ne záhy, ale zato zákonitě.

Cca 50% dětí z našich škol DNES vychází částečně či zcela negramotných v jednom, nebo i ve více předmětech!

Podle Výroční zprávy České školní inspekce 2022/23 (ZDE) minimální nebo nedostatečnou úroveň znalostí v jednotlivých ročnících základních škol vykazuje:

– U čtenářské gramotnosti v 5. ročníku 55 % žáků;

– U čtenářské gramotnosti v 9. ročníku 46 % žáků;

– V dějepise – 9. ročník 57 % žáků;

– Ve fyzice – 9. ročník 54 % žáků;

– V chemii – 9. ročník 64 % žáků;

– V přírodopise – 9. ročník 55 % žáků;

– V zeměpise – 9. ročník 50 % žáků;

A jak jsou na tom žáci s matematikou? To buď nikdo nezkoumal nebo výsledky tutlá. Anebo počítat už umět nemusíme, protože jsme vyzbrojeni těmi skvělými kalkulačkami, mobily či počítači?!

Není pochyb, že každého, v kom zbyl ještě alespoň kousek člověčenství, kdo ještě na 100% nepropadl konzumu a/nebo lhostejnosti, muselo po přečtení údajů v tabulce zabolet u srdce. Co se to stalo? CO bude s našimi dětmi? Kam spěje ten chytrý, tvořivý, milý, pohostinný národ s příslovečným smyslem pro humor? Je vůbec možné, že národ M. Jana Husa, J. A. Komenského, K. Čapka, B. Němcové, A. Dvořáka, B. Smetany, J. Heyrovského a řady dalších významných myslitelů, umělců a vědců dopustil, aby 50% jeho dětí opouštělo školy NEGRAMOTNÝMI?

Nejen že je to možné. Ono to tak prostě JE. A protože někdo záměrně už víc než 30 let pracuje na likvidaci budoucnosti našeho národa, přidává se k této pohromě pohroma další, ještě zákeřnější a mladého člověka (natož sotva opeřené kuře – dospívajícího človíčka) do morku kostí devastující.

Ta morová rána má své jméno. To jméno zní: SEXUÁLNÍ VÝCHOVA.

Pod rouškou „zdraví“ a „ochrany dětí před zneužíváním“ budou naše děti předčasně sexualizovány, což spolehlivě zajistí jejich totální mravní devastaci a ruku v ruce s tím jdoucí intelektuální degradaci. Cílem je „vychovat“ debilní, poslušné, a mnohostranně závislé otroky nejnižších pudů, o jejichž existenci a použití, bytí a nebytí budou rozhodovat samozvané elity typu propagátora „Velkého resetu“ Klause Schwaba.

Možná si myslíte, že přeháníme. Bohužel nikoli. Ani v nejmenším. Pojďme se nyní na situaci v našem školství podívat trochu zevrubněji, byť v tomto článku téma nemůžeme postihnout (a ani to není cílem) v celé šíři.

1. Pluralita ve školství, změny v oblasti řízení a financování

Jak již bylo napsáno v úvodu, po r. 1989 byl opuštěn koncept jednotného základního školství, a nastoupila éra „plurality“ ve školství, ředitelé škol začali mít možnost volit vlastní výukové metody a učebnice, a ve výsledku se ta „pluratita“ stala synonymem chaosu. Základní školství bylo předáno obcím – české základní školy nyní řídí 2635 obcí-zřizovatelů (ZDE).

Střední školy a vyšší odborné školy řídí kraje a vysokoškolské vzdělávání si ponechal stát. Ministerstvo školství řídí základní školy pouze nepřímo prostřednictvím metodik a neziskových organizací, jimž předalo „kompetence“ v oblasti obsahu výuky.

Významně se také změnil způsob financování školství.

2. Zánik učňovského školství

S privatizací podniků v 90. letech téměř zaniklo učňovské školství.

Ve starších vládních materiálech (ZDE) se dočteme, že „…příčinou nesouladu struktury nabízených oborů s potřebami trhu práce, který se projevuje zejména na středoškolské úrovni vzdělání a odráží se i v růstu nezaměstnanosti absolventů, je dosud nedostatečná vazba školství a ekonomické sféry i nedostatek informovanosti o potřebách zaměstnavatelů.“ To je ale překvapení. Nebo ne?

Jsme svědky zániku řemesel a úplné závislosti celých oborů na dovezené zahraniční pracovní síle, neustále rostoucího veřejného sektoru nasávajícího absolventy zbytečných studijních oborů.

3. Inkluze

Další mina do našeho školství byla vložena konceptem inkluze, který zrušil jedinečný systém speciálního vzdělávání pro handicapované děti, kde každý měl možnost vzdělávat se a hlavně se uplatnit dle svých, často omezených možností, a s obrovskými náklady byly děti postižené fyzicky i mentálně zařazeny do standardního systému. Inkluze ubližuje jak handicapovaným, tak i talentovaným dětem. Výuka se přizpůsobuje nejslabšímu, klesá pozornost žáků a kvalita výuky rapidně klesá.

4. Strategie 2030+ a „Wellbeing“

Klíčový dokument pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky Strategie 2030+ pracuje s konceptem tzv. wellbeingu (ZDE) u žáků i učitelů, tedy přeloženo z angličtiny s „pohodou a klidem“. Žáci se prý musí cítit dobře a nesmí být frustrováni nějakými nároky, které by na ně škola kladla. Nemají být přetěžováni informacemi.

Ale ono je to naopak. Jak kdosi prohlásil:

Škola musí být namáhavá a musí obsahovat prvky, které jsou obtížně zvládnutelné. Význam námahy je pro vývoj lidské osobnosti zásadní.

Ve strategii 2030+ (ZDE) se rovněž píše: „Aby se vytvořil časový prostor pro práci učitele, hlubší poznání, opakování a osvojení látky nebo pro individualizaci výuky, je potřeba zaměřit se na očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů „s cílem změny struktury probíraného učiva, která povede ke snížení jeho celkového objemu.“

A tak nejspíš postupně zrušíme známkování, vypustíme matematiku, fyziku,…

5. Snižování objemu učiva Místo znalostí „kompetence“

Místo „znalostí“ má být větší důraz kladen na „kompetence“ (více ZDE). Kompetence znamenají méně znalostí, méně domácích úkolů, méně výukové disciplíny, zato více nezávazného tlachání bez zodpovědnosti se něco důležitého naučit.

Argumentem k těmto změnám je, že „některá fakta lze vyhledat tak rychle, že není potřeba vzdělávat děti v detailních znalostech“. Jak si ovšem ona „fakta“ budou žáci vyhledávat, když vůbec nebudou vědět, že existují?

První „ochutnávkou“ byla vize změn ve výuce matematiky. Ta se má podle dokumentů z ministerstva držet nejnižší úrovně globálního odborného rámce UNESCO, což například znamená, že v páté třídě by stačilo zvládnout sčítání, odčítání, násobení a dělení do 10 000.

Vypouštět chtějí i základní kmenové učivo. Třeba Newtonův zákon je prý moc náročný. Výuku dějepisu by měl opustit dosavadní chronologický postup.

6. Snižování počtu škol a zvyšování počtu žáků ve školách

Novela školského zákona by měla také snížit počet malých škol zřizovaných obcemi. Ministerstvo chce podle návrhu (ZDE), který je v připomínkovém řízení a který chce ministr školství Bek (STAN) do konce října předložit vládě, zavést minimální počty žáků ve školách. Pokud obec zřizuje dvě a více škol, každá by měla mít alespoň 200 žáků alespoň jednou v posledních třech letech. Úprava by se podle návrhu měla týkat mateřských, základních a středních škol či jejich kombinace.

V současnosti je v Česku 1895 škol (více ZDE), které mají méně než 200 žáků a zároveň jsou druhou či další školou obce. Těch by se úprava měla týkat.

Ministr školství doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. prohlásil (ZDE), že „pokud by se měly dosáhnout významné finanční úspory, musely by být školy podstatně větší, ideálně s kapacitou kolem 8 000 žáků, což však v současnosti není reálné“.

Aha, takže se vypustí nesmyslně nafouknuté číslo, aby pak všichni byli rádi aspoň za těch 200 žáků.

Sice má jít „jen“ o slučování v oblasti řízení, ne o rušení škol, ale zároveň to může být Overtonovo okno (ZDE) a v další etapě ke skutečnému slučování dojde i bez ohledu na počet škol v obci. Byl by to další hřebíček do „umírajícího života na venkově“. Lze předpokládat, že v centralizovaných velkých městských školách bude možno lépe prosazovat „jedinou progresivistickou pravdu“ a výrobní proces „ovčana“ bude mnohem snazší unifikovat dosazením menšího množství „těch správných“ kádrů do vedení.

7. Sexuální „výchova“, LGBT a gender

V rámci záměrů ve školství se můžeme také dočíst, že jedním z klíčových prvků ambiciózní reformy výuky má být začlenění moderní sexuální výchovy (ZDE) do rámcových vzdělávacích programů. Od září 2025 by nové osnovy měly formovat sexuální výchovu na českých školách.

Poznámka: Sexuální výchova má být do osnov začleněna jako průřezové téma v rámci ochrany dětí před sexuálním zneužitím. Jak to v praxi často dopadá s „ochranou potřebných“, si můžeme ukázat na příkladu z 16. století ze „staré dobré Anglie“, kde byl přijat zákon o žebrácích, na základě kterého měly být mimo jiné pro potřebné chudé stavěny speciální domy, ve kterých se jim mělo pomáhat nebo je léčit. Ve skutečnosti se tento zákon stal předzvěstí toho, co se později stalo známým jako pracovní domy, jejichž obyvatelé byli povinni pod hrozbou tělesných trestů vykonávat jakoukoli jim nabízenou práci, za kterou jim ale nikdo nic neplatil. Ochranu před sexuálním zneužitím lze srovnat s prevencí drog … Je to stejné, jako bychom v rámci prevence užívání drog děti podrobně učili, jak se která droga má správně užívat a jaké má mít účinky.

Žáci základních škol se mají nově učit o tématech jako LGBT+ či gender. Předpokládá to návrh na proměnu výuky (nejen) dějepisu.

S podporou hl. m. Prahy a Nadace OSF už bylo uspořádáno několik školení pro desítky vyučujících ze základních a středních škol. Jak se píše na stránkách neziskové organizace Konsent ( kde najdeme logo Evropské komise, logo Active Citizens Fund s podporou Norska, Islandu a Lichtenštejnska, logo americké ambasády, logo Skautského institutu a další loga - ZDE), na školení vyučující získají inspiraci a metodickou podporu pro vedení kvalitních a zábavných lekcí sexuální výchovy.

V tomto směru lze očekávat také aktivitu neziskových organizací, které již nyní výuku řady předmětů, včetně dějepisu, zásadně ovlivňují (více ZDE) a jsou rovněž součástí ministerských expertních týmů. Organizace Člověk v tísni prostřednictvím své odnože Jeden svět na školách již několik let distribuuje učitelům výukové materiály a nabízí možnosti přednášek a besed. Sama organizace uvádí, že jejích služeb využívá téměř čtyři tisíce škol.

Je velký předpoklad, že na místa ředitelů škol budou vybíráni lidé, kteří se budou ztotožňovat s pokyny a doporučeními ministerstva a kteří prošli příslušným školením.

================

Tak co, milí rodiče, necháte svým dětem ve škole vymývat mozky problematikou LGBT+, necháte své děti předčasně sexualizovat ve školách, necháte své děti tímto způsobem vést k mravní a citové devastaci a deprivaci?

Nebo se začnete víc zajímat, co obsahují učebnice dětí ve škole, zajímat se, které neziskovky vaše děti školí, dělají jim přednášky např. o přeměně pohlaví? Víte, že vzrostl počet dětí, které si chtějí nechat změnit pohlaví?

Půjdete do školy a vyjádříte nesouhlas se záměry, které nám předkládá Ministerstvo školství a které mají školy realizovat?

Pokud chcete, aby se vaše dítě zdravě vyvíjelo, jiné cesty není. Je to jen a jen na vás, na rodičích. Nikdo jiný to za vás neudělá.

Milena Míčová hovoří o možnostech, které rodiče mají. Obracet se na školy

pomocí Školské rady

pomocí spolků rodičů (dříve SRPŠ, také „Rada rodičů“)

Poslechněte si její povídání ZDE.

Ukázka z Příručky pro učitele o sexuální výchově (ZDE), kterou najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

15. Didaktické náměty

Motivaci žáků základní školy o sexuální výchovu podnítíme tím, že žáky do výuky v co nejširší možné míře zapojíme, aby byla v pravém slova smyslu interaktivní.

…V úvodu hodiny nebo kurzu vytvoříme pozitivní atmosféru, když si s žáky zahrajeme motivační hru.

Jedna z osvědčených her se jmenuje Kompot. Učitel před zahájením hry žáky vyzve, aby si každý z nich promyslel nějaký výrok, o kterém si myslí, že se ostatních týká např. tím, že se vztahuje k dospívání. Hra spočívá v tom, že si účastníci sedící na židlích v kruhu, vymění místa, pokud je osloví výrok toho, kdo židli nemá, stojí uprostřed kruhu a snaží se uvolněné místo získat. Mezi nejčastěji se opakující výroky patří např.:

Vymění si místa všichni ti, kteří se už někdy líbali

Vymění si místa všechny ty, které už měly menstruaci

Vymění si místa ti, kteří už někdy onanovali

Vymění si místa ti, kteří někdy kouřili cigaretu

Vymění si místa ti, kteří už někdy viděli porno (na internetu, v časopise, na DVD…)

Vymění si místa ti, kteří si myslí, že „poprvé“ určitě použijí kondom

Vymění si místa ti, kteří někdy pili alkohol (pivo, víno, destiláty)

Vymění si místa ti, kteří se opili

Vymění si místa ti, kteří dostali nabídku zakouřit si marihuanu

Vymění si místa ti, kteří odmítli „špeka „ (nabízenou marihuanovou cigaretu)

Vymění si místa ti, kterým roste ochlupení

Vymění si místa všichni ti, kteří se v posledních 14 dnech pohádali s rodiči

Vymění si místa ti, kteří udělali něco, co je ještě dnes mrzí

Vymění si místa ti, kteří mluví sprostě

Vymění si místa ti, kteří si myslí, že sex bude hrát v jejich životě v budoucnu velkou roli atd.

I když je učitel účastníkem hry, musí být citlivým pozorovatelem, který po ukončení aktivity s žáky provede zpětnou vazbu řízeným rozhovorem a diskusí.

U: Líbilo se vám? – Ž: Jo.

U: A proč se vám líbilo? – Ž: Bylo o nás.

U: Jací jste při něm byli? – Ž: Otevření, upřímní.

U: Překvapil vás někdo z vašich spolužáků tím, že reagoval na něco, co jste si o něm nemysleli? – Ž: Ano. XY, že kouří, pil alkohol, měl/a pohlavní styk…

U: Na který výrok reagovalo nejvíc lidí? – Ž: Na alkohol, sledování pornografie, kouření, onanii, menstruaci, fakt, že nám rostou chlupy…

U: Je všechno, co jste viděli v pornografickém klipu nebo filmu či časopisu pravda? – Ž: Asi ne. Všichni chlapi přece nemají jenom velké penisy a nevydrží souložit tak dlouho. Spousta lidí nechce souložit do konečníku, ale v pornografii je to běžné. Ti herci a herečky to dělají pro peníze. Slyšel jsem, že se i nakazili pohlavními nemocemi, když nepoužívali kondom, protože řada z nich se živí prostitucí a může se nakazit...

