Jana Zwyrtek Hamplová: Jednání Prahy považuji za nemorální a z hlediska práva za velmi sporné

Dne 20. 6. 2019 bylo rozhodnutím zastupitelstva hlavního města Prahy zrušeno usnesení z roku 2012, které upravovalo pravidla privatizace bytů, která do té doby průběžně probíhala. Tím bylo z privatizace nečekaně vyřazeno po sedmi letech 6 bytových domů. Nájemníci se obrátili s žádostí o pomoc na specializovanou advokátní kancelář Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, která skutečně identifikovala několik velmi sporných momentů tohoto postupu. Proto adresovala v září 2019 hlavnímu městu Praha, a poté i jednotlivým zastupitelům, přípisy, ve kterých na sporné otázky jménem nájemníků podrobně upozornila. Do dnešních dnů však město ani na jeden přípis neodpovědělo.

Obsah právního rozboru není přitom pro hlavní město Praha pozitivní. Advokátka dochází k názoru, že město je povinno privatizaci dokončit, a to z více důvodů. Základní jsou dva – jednání v souladu s dobrými mravy a předsmluvní odpovědnost, přičemž obojí upravuje občanský zákoník. Advokátka dovozuje, že pokud byli nájemníci mnoho let ujišťování o realizaci prodeje bytů, nelze bezdůvodně a jednostranně změnit dané rozhodnutí. Obzvláště poté, co část privatizace byla již realizována. Advokátka upozornila, že lidé byli řadu let omezeni v možnosti nabýt jakoukoli nemovitost, a rovněž v nakládání se svými finančními prostředky, které si dlouhodobě vyčleňovali právě na kupní cenu. Rozpor s dobrými mravy spočívá v nepředvídatelné změně postoje jedné smluvní strany, z toho vyplývající mnohaleté uvádění svých vlastních občanů a budoucích smluvních partnerů v omyl, jejich letité držení v tomto omylu, v nedůstojném jednání vůči nim, spočívající v nečekaném odstoupení od letitého a obecně známého a opakovaně deklarovaného záměru, a to zcela v rozporu s letitými prohlášeními, přísliby a usneseními, na které občané spoléhali a podřizovali jim řadu svých vlastních soukromoprávních jednání a životních rozhodnutí. Mezitím stouply ceny nemovitostí, změnily se úroky, prostě všechno. Lidé čekající na jednání Prahy by tak utrpěli značné škody - kdyby Praha nedodržela své slovo.

Podle advokátky nelze v této souvislosti opominout právní úprava předsmluvní odpovědnosti, kdy jedna ze smluvních stran náhle změní své rozhodnutí, a několik let předvídatelnou smlouvu se po dlouhé době rozhodne bezdůvodně neuzavřít.

Advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová již v dopisech upozorňovala, že hlavní město Praha je stále stejný subjekt, a nic na tom nemění fakt, že se změnilo složení zastupitelstva, tedy jen z důvodu změny politického názoru že nelze měnit tak zásadní rozhodnutí z minulosti, zasahující do života desítek lidí.

Mgr. Jana Zwyrtrek Hamplová: „Pro mne je to výjimečný případ už tím, že budu stát proti městu - v 99% zastupuji na straně straně obcí a měst, a zde tedy dělám velkou výjimku. Považuji totiž jednání Prahy za nemorální, a rovněž z hlediska práva velmi sporné. A je mi těch lidí, čekajících roky, líto. Je smutné, že se našimi dopisy radnice ani nezabývala, a proto musíme až k soudu.“

Advokátka upozorňuje i na jednu kuriozitu: „Pokud zastupitelé bez dalšího zrušili usnesení z roku 2012, může to být vykládáno i tak, jakoby nikdy nebylo přijato, a Praha by měla chtít nazpět všechny byty, které zatím převedla. Soud by měl tedy zajímat všechny, kteří privatizací prošli. Zmatek je i v zápise z červnového jednání zastupitelstva, tedy je otázkou, zda zastupitelé vůbec přesně věděli, o čem hlasují, a co tím způsobí nebo mohou způsobit.“

Výpověď všech zastupitelů hlavního města Prahy je proto navrhována jako důkaz.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: „Bývá vždy zajímavé ptát se zastupitelů, zda věděli, o čem hlasují, zda si uvědomovali, co to způsobí, a tak dále. Často se u soudu dozvím, že každý hlasoval o něčem jiném. A protože listiny obsahují nejasnosti, nic jiného, než výpověď zastupitelů, to nemůže objasnit.“

Žalobu podává šest nájemníků, vždy za každý dům jeden, aby řízení bylo efektivní. Plnou moc má však kancelář od téměř všech nájemníků. Nejde o žádné VIP zóny, ale o klasické staré byty.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: „Víme, že žaloba je odvážná, ale stojí za to zabojovat o fair play. Ani samospráva nemůže schválit všechno jen tak, podle toho, jak se politicky vyspí.“

V první fázi půjde hlavně o to, zda soud žalobu přijme, a shledá na jejím projednání naléhavý právní zájem. Žalobci pevně věří, že ano, protože nečekané rozhodnutí města změnilo pravidla hry po nělkolika letech a v průběhu procesu, a zasáhlo tak nájemníkům zcela nečekaně a zásadně do životů. Žaloba vychází z toho, že pro město platí zákony jako pro každého jiného, včetně dobrých mravů a předsmluvní odpovědnosti.

