Jana Zwyrtek Hamplová: Územní studie krajiny ORP Bruntál míří ke Krajskému a Ústavnímu soudu

Proti aktuální Územní studii krajiny ORP Bruntál byla 3.11.2019 podána správní žaloba u Krajského soudu v Ostravě, a dále Ústavní stížnost u Ústavního soudu v Brně. Je to reakce investorů i části samosprávy na to, že nebyly vyslyšeny jejich opakované připomínky k obsahu dané studie. Ta měla být zaměřena zejména na volnou krajinu, ale realita je jiná. Studie nepřihlédla ani k existujícím stavbám, ani k pravomocně vydaným územním a stavebním rozhodnutím, ani k zahájené realizaci investičních akcí. Jsou dokonce lokality, kde nepočítá s rozvojem (!). Proces přípravy studie a její konečný obsah se navíc pohyboval zcela mimo vliv obcí a měst jako jednotek územní samosprávy, což označují autoři ústavní stížnosti i správní žaloby za protiústavní. Uvedená podání jsou v České republice precedentní, a snaží se pojmenovat hlavní problémy právě ohledně zákonem nijak blíže neupraveného procesu zpracovávání územních studií.

Obě podání, jak správní žaloba, tak ústavní stížnost, žádají zrušení takto zpracované územní studie krajiny, a do doby rozhodnutí předběžný výrok, aby studie nemohla být používána.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, zastupující advokátka, která se specializuje právě na oblast obecní samosprávy, k věci uvedla:

„Víme, že vstupujeme do precedentního sporu, tedy do oblasti, kterou soudy ještě neřešily. Proto využíváme podání jak ke správnímu soudu, tak k soudu Ústavnímu, a obě mají své právní opodstatnění. Podstatou celé věci je, kdo vlastně schvaluje a určuje obsah podobné studie, která výrazně ovlivní územní plány obcí a měst, podobu budoucí krajiny, a tím i možnosti využití nemovitostí každým z vlastníků dané oblasti. Došli jsme k tomu, že jsou to de facto úředníci stavebního úřadu, což je podle našeho názoru v hrubém rozporu s ústavou garantovaným právem na samosprávu obcí a měst, kterým takto stát diktuje budoucí podobu jejich území, a nejen to. Daná studie zasahuje i do krajské samosprávy a do vlastnických práv majitelů všech nemovitostí na daném území. Musím říct, že s tak centralistickým diktátem státu vůči samosprávě a všem vlastníkům nemovitostí v daném území jsem se už dlouho ve své praxi nesetkala, a v podstatě jsem nemohla uvěřit, že něco takového je vůbec možné“.

Samospráva byla ujišťována, že „o nic nejde“, protože studie není závazný dokument.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: „Je to lež. Kdyby neměla být závazná, nebyl by důvod na ni vynakládat prostředky. Ano, obce se mohou odchýlit, ale budou to muset velmi dobře odůvodnit, což bude spíše nemožné. Nevidím však jediný důvod, aby úřednici stavebního úřadu jednoho městského úřadu diktovali celému ORP jeho budoucí podobu. To se vracíme někam do doby národních výborů. Pokud by tu kdo měl být názorový sjednotitel využití území, pak jedině kraj – ten však vynechali také.“

