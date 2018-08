Jaromír Petřík: Svrhnou řvoucí hysterikové v ulicích Babišovu vládu jako na Slovensku či Ukrajině?

Je obdivuhodné, proč si nepřiznají, že za Babišovu vládu s podporou komunistů mohou sami. Cožpak Babiš nenabízel koaliční spolupráci ODS a KDU-ČSL?

Jenže z celého „Demokratického bloku“ (ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN) neslyšíme nic jiného než, že s trestně stíhaným premiérem do vlády nepůjdou.

Zajímavé, že si tito „zabejčení“ fanatikové nepoložili otázku, proč téměř 30 % našich voličů nevadí trestní stihání Andreje Babiše.

Odpověď je totiž zcela jednoduchá: Náš průměrně vzdělaný občan ví, že v každém režimu lze trestní oznámení podávat účelově, aniž dotyčný cokoliv spáchal.

Vzpomínáte si, vážení čtenáři na případ policejního prezidenta Petra Lessyho, který se některým mocným nehodil do karet?

V tu ránu na něj bylo podané trestní oznámení, Petr Lessy musel z funkce policejního prezidenta odejít a když se prokázala jeho nevina, tak se již do funkce policejního prezidenta nevrátil, ale byl „uklizený“ na Slovensko. (ZDE a ZDE)

Jaký bude další osud Petra Lessyho nikdo neví, když nedávno byl odvolaný ze Slovenska zpět (více ZDE). Je téměř jisté, že policejním prezidentem se již nikdy nestane.

Na této ukázce je vidět, že pokud by Andrej Babiš odstoupil a předal vládu Kalouskově Demokratickému bloku (i když už M. Kalousek není předsedou TOP09, je zcela jasným mluvčím ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN), tak se po zproštění obžaloby již do politiky nenavrátí.

A toto vědí i voliči Andreje Babiše.

Zajímavé ovšem je, že „Kalouskova čtyřka“, která se nejvíce zaklíná demokracií, svým jednáním ve skutečnosti odmítá uznat výsledky svobodných voleb a svojí hysterií (jinak se vystoupení politiků M. Kalouska, M. Němcové a dalších nazvat nedá) vyvolává dokonce protizákonné demonstrace (ZDE).

A jaké jsou reakce čtenářů?

Miloslav Podhorský, Český Krumlov: „Tak předpokládám, že naše slavná opozice bude nyní Policii tvrdě kritizovat, že nebyli schopni zajistit dodržení a prosazení zákona. V opačném případě se prokáže, jakými že jsou zmínění opozičníci pokrytci. Vzpomínáte na kritiky v případě návštěvy čínského prezidenta? :-)“

A blogeři Idnesu?

Pokud se, vážení čtenáři opravdu chcete pobavit učebnicovou ukázkou hysterie, tak si počtěte ZDE. Autor se zaklíná minulostí komunistů, ale zločiny spáchané současnou západní „demokracií“ naprosto ignoruje. Navíc zcela pomíjí, že současní komunisté jako jediní odsuzují zločiny západní „demokracie“ jako jsou vojenská napadení cizích států a vyvolávání krvavých „Majdanů.“

A tento blog snad ani nepotřebuje komentáře (ZDE), jen si dovolím citovat: „Nechci vládu komunistů, estébáků, všehoschopných kšeftařů a patolízalů. Protestuji. To je ale tak všechno co můžu udělat. Ta bezmoc mě velmi děsí.“

Abych pravdu řekl, mne spíše děsí, co jsou hysterikové schopni vyvolat v ulicích. Na Slovensku donutili k odstoupení premiéra Fica, ale na Ukrajině to skončilo násilím a občanskou válkou. A občanská válka, to již je opravdu bezmoc.

Takže, nejlepší bude, ignorovat tyto komunistobijecké hysteriky, ať se vyřvou v ulicích, ale nenechat se od nich vyprovokovat. Naštěstí, Andrej Babiš projevil tolik moudrosti, že schvalování vlády nechal na prázdniny, kdy má Karlova universita prázdniny. Jak jsme poznali v minulosti, právě studenti jsou nejvíce ovlivnitelní. Bohužel, ne vždy tím správným směrem.

Takže, nezbývá, než věřit, že většina našich občanů po žádném Majdanu netouží a bude tyto hysteriky ignorovat. Komunisté ze současné KSČM pro naši republiku nebezpeční opravdu nejsou. Ale antikomunističtí hysterikové, na rozdíl od nich, bohužel ano.

Psali jsme: Jaromír Petřík: Bylo lépe za komunistů, nebo je lépe za současné demokracie? Jaromír Petřík: Obrovský plivanec do tváře obětem zrůdného komunistického režimu Jaromír Petřík: Pašování imigrantů do Evropy produktem ruské hybridní války? Jaromír Petřík: Mají jít za mříže ti, kteří schválili předražení církevních restitucí o 54 miliard?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV